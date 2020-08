Internet illimitato mobile: le 6 migliori offerte di agosto 2020

Ai clienti mobile vengono offerte promozioni con un bundle sempre più ampi, l’ultima tendenza è quella di creare delle tariffe con internet illimitato. Ecco quali sono i piani più convenienti proposti ad Agosto 2020 e come acquistare queste offerte

L’utilizzo di internet mobile è sempre più ampio, ci sono app e funzioni che gli utenti usano quotidianamente che consumano un grande quantitativo di Giga. I gestori hanno iniziato ad offrire delle soluzioni che permettono di usare le applicazioni più popolari senza intaccare i bundle dati, nonostante ciò però si arriva spesso a superare i 50 GB inclusi nei piani.

Le promozioni internet mobile

Gli operatori di telefonia mobile hanno dunque introdotto delle tariffe nuove con internet senza limiti per permettere ai clienti di guardare i film e serie TV sullo smartphone o per giocare online ovunque. I costi di queste offerte sono più elevati delle promozioni più convenienti, ma permettono di navigare senza doversi preoccupare di terminare i Giga e sono quasi tutte delle tariffe 5G.

Per farsi un’idea di quali siano le condizioni di queste nuove offerte con internet illimitato utilizzate il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento vi permetterà di confrontare i piani dei diversi operatori e di avere una visione immediata di tutte le tariffe, questo consentirà di rendersi conto dell’effettiva convenienza di un’offerta su un’altra. Si potranno indicare le principali caratteristiche dei piani che si cercano: costo, quantità Giga, minuti e sms, condizioni di pagamento et al.

Le migliori offerte mobile illimitate

Ad Agosto ecco quali sono i piani che vi permetteranno di avere un bundle Giga senza limiti:

TIM Advance 4.5G

Infinito

Infinito Gold

TIM Advance 5G

Infinito Black Edition

TIM Advance 5G Unlimited

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità massima di 700 Mbps

L’offerta di Tim ha un canone mensile pari a 19,99 euro al mese, a cui dovranno essere aggiunti i costi di attivazione (15 euro). Questo piano permette sia di effettuare rinnovi con pagamento su carta di credito o conto corrente, sia di scegliere il tradizionale addebito su credito residuo. Per chi opterà per quest’ultimo metodo di pagamento il bundle dati sarà di 20 GB al mese. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Questa tariffa di TIM è una promozione telefono incluso, questo significa che volendo gli utenti potranno decidere di acquistare uno smartphone abbinato al piano telefonico. Con Tim Advance 4.5G si può scegliere tra uno dei seguenti cellulari con i piani a rate descritti:

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P40 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P40 Pro – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Per rendere questo piano un’offerta con internet senza limiti si dovrà avere attiva una promozione internet casa TIM, in questo modo sarà possibile richiedere l’opzione TIM UNICA e ampliare il traffico dati a disposizione dell’utente. Questa funzione permette di avere Giga illimitati su 6 numeri della famiglia (5+ quello dell’intestatario del piano).

2. Infinito di Vodafone

Vodafone ha creato tre offerte con internet illimitato, i piani Infinito hanno costi progressivamente crescenti. Il piano più conveniente è Infinito, questa promozione include:

Minuti illimitati per chiamare

1.000 minuti extra Ue

sms illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Mbits, anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB

TOP Service, assistenza prioritaria

La tariffa ha un costo di 24,99 euro, anziché di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. Per attivare questa tariffa viene richiesto un contributo di 5 euro, il costo di attivazione fuori promo sarebbe di 26 euro. La spesa per avviare questa promozione sarà ridotta a chi ricaricherà almeno 384 euro dall’attivazione dell’offerta.

2. Infinito Gold Edition di Vodafone

La seconda versione della promozione Infinito è Gold, il canone di questo piano è di 29,99 euro (senza sconti la spesa sarebbe di 39,99 euro). Attivando questa offerta i clienti avranno ogni mese:

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

sms illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Mbits al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

TOP Service

Anche per questa promozione i costi di attivazione sono scontati a 5 euro, ma solo se si rispetteranno i consumi minimi imposti dall’operatore (575 euro di ricariche).

4. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gigabit/s

Questi servizi saranno vostri al costo di 29,99 euro al mese, le spese per attivare questa promozione TIM saranno pari a 9 euro. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, in ogni offerta Advance sono anche compresi servizi LoSai e ChiamaOra gratis.

Con Tim Advance 5G :

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P40 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P40 Pro – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

5. Infinito Black Edition di Vodafone

Per attivare la più completa delle offerte Infinito il canone mensile richiesto dal gestore sarà di 39,99 euro. Questa promozione ha un costo di attivazione di 5 euro (a fronte di almeno 575 euro di ricariche effettuate) e permetterà di avere ogni mese:

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

sms illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit/s anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

TOP Service

Nei piani Infinito di Vodafone gli utenti avranno anche altri servizi che sarà possibile attivare a prezzi vantaggiosi o gratis. Uno dei più utili se si viaggia spesso è Smart Passport +: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

Si potrà anche attivare l’opzione di Ricevuta di ritorno Sms, questo servizio consentirà ai clienti di accertarsi che il messaggio inviato è stato consegnato. Infatti, se l’sms non arriverà a destinazione entro 48 ore dall’invio, l’utente riceverà una notifica per il mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

Ci sono poi le opzioni continuità di servizio e le funzioni di segreteria e chiamata in caso di irreperibilità. Le caratteristiche di questi servizi e i costi applicati saranno i seguenti:

Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

6. Tim Advance 5G Unlimited

L’ultima offerta che analizziamo è la 5G Unlimited, questa promozione ha un canone mensile pari a 39,99 euro che include:

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

sms illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbit/s

TIMGAMES gratis per 3 mesi

L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, i clienti Advance potranno contare su una navigazione prioritaria e otterranno assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra, invece che a pagamento (il costo in genere è di 1,90 euro al mese).

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

TimGames è una piattaforma per appassionati di gaming e fornirà agli utenti la possibilità di accedere ad un catalogo di 50 giochi in streaming per smartphone Android e iOS da scaricare tramite l’app.

Per poter utilizzare le rete 5G è il caso di valutare di passare ad uno smartphone di nuova generazione. Le promozioni telefono incluso permettono di acquistare gli ultimi modelli di iPhone, Samsung, Xiaomi e altri operatori a costi contenuti e a rate. A Tim Advance 5G Unlimited è possibile associare anche l’acquisto di uno dei seguenti smartphone:

Huawei P40 Pro – 10 euro al mese per 30 rinnovo più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovo più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Huawei P40 – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S20+ 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Xiaomi Mi 10 – 199 euro di anticipo

