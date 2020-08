Passa a WINDTRE da TIM, Vodafone, Iliad: le migliori offerte Agosto 2020

Tra le tante tariffe per smartphone disponibili sul mercato ad agosto 2020 troviamo anche le offerte “Passa a WINDTRE”, disponibili per chi richiede la portabilità del numero da TIM, Vodafone, Iliad o da qualsiasi altro operatore. Scegliendo WINDTRE si potrà attivare una tariffa completa con la possibilità di sfruttare una rete mobile in costante evoluzione che, secondo Opensignal Awards – Italy: Mobile Network Experience Report May 2020, tra febbraio e aprile 2020 è stata la rete più veloce in Italia.

WINDTRE propone tariffe di vario tipo tra cui troviamo:

offerte disponibili per tutti con la possibilità attivare soluzioni “tutto illimitato”

offerte pensate per gli utenti più giovani (under 30, under 20, under 14) con tanti minuti, SMS e GB ad un prezzo molto vantaggioso

offerte “telefono incluso” con la SIM che viene abbinata ad uno smartphone ad un prezzo agevolato

un’offerta Internet casa che, oltre ad una connessione illimitata per la propria abitazione, permette a chi sceglie WINDTRE anche su mobile di poter contare su Giga illimitati senza costi aggiuntivi

Ricordiamo, inoltre, che è possibile confrontare le tariffe WINDTRE con tutte le principali offerte disponibili sul mercato italiano tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOSTariffe.it, scaricabile su smartphone Android e iOS. Confrontando le offerte sarà facile individuare la soluzione migliore da attivare ad agosto 2020.

Ecco le migliori offerte WINDTRE del mese di agosto 2020:

Offerte WINDTRE di agosto 2020

Unlimited

La prima offerta WINDTRE di agosto 2020 che segnaliamo è Unlimited. Si tratta dell’offerta più completa in assoluto tra le varie proposte presenti nel listino dell’operatore. Scegliendo quest’offerta si avrà a disposizione un pacchetto con minuti, SMS e GB illimitati (con la garanzia di poter utilizzare la rete 5G senza costi aggiuntivi quando l’operatore la renderà disponibile). Il costo dell’offerta è di 29,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito. Scegliendo Unlimited è, inoltre, possibile acquistare uno smartphone a rate con condizioni particolarmente vantaggiose.

XLARGE

Un’altra tariffa completa disponibile per chi passa a WINDTRE da TIM, Vodafone, Iliad o da un altro provider ad agosto 2020 è XLARGE. Questa soluzione presenta minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB in 4G ogni mese. Il costo periodico della tariffa è di 16,99 Euro al mese. L’offerta è disponibile sia con addebito diretto su conto o carta di credito che con addebito su credito residuo. In questo secondo caso, però, il bundle dati si riduce a 30 GB al mese.

LARGE

Sulla stessa scia dell’offerta precedente troviamo LARGE. La tariffa mette a disposizione dell’utente minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB in 4G al costo di 14,99 Euro al mese con addebito diretto su conto corrente o carta di credito. Anche in questo caso, è possibile attivare l’offerta con addebito su credito residuo ma con un bundle dati che si ridurrà a 20 GB al mese, rendendo la tariffa meno conveniente rispetto ad altre soluzioni.

MEDIUM

A completare il listino di offerte WINDTRE troviamo anche MEDIUM. Questa tariffa mette a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB ogni mese. Il costo periodico della tariffa è di 12,99 Euro al mese. In questo caso, l’offerta è disponibile unicamente con addebito su conto corrente o carta di credito.

Smartphone a rate

Attivando una delle offerte WINDTRE disponibili nel listino dell’operatore sarà possibile acquistare uno smartphone a rate. Gli utenti hanno, infatti, la possibilità di scegliere uno dei tanti modelli proposti dal provider, sfruttando le varie offerte “telefono incluso”. Chi sceglie WINDTRE può contare su due opzioni differenti per l’acquisto a rate:

finanziamento con anticipo zero (è necessaria l’approvazione da parte della finanziaria)

vendita a rate con anticipo e addebito delle rate mensili (30 in totale) su carta di credito o, in alcuni casi, anche su conto corrente

Da notare che è possibile puntare anche su tariffe per gli utenti più giovani che offrono condizioni agevolate e la possibilità di accedere a promozioni specifiche per l’acquisto di smartphone a rate.

Offerte WINDTRE per i più giovani

WINDTRE presenta una ricca gamma di offerte per i clienti più giovani con soluzioni pensate per chi ha meno di 30 anni ma anche per studenti, con meno di 20 anni, e per i giovanissimi under 14. Ecco i dettagli:

(per under 30) Young Summer Edition : minuti ed SMS illimitati verso tutti, 80 GB al mese con Giga illimitati per tutta l’estate e gioco Moto GP 2020 in regalo; il canone mensile dell’offerta è di 9,99 Euro al mese per i primi tre mesi, poi 11,99 Euro al mese

: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 80 GB al mese con Giga illimitati per tutta l’estate e gioco Moto GP 2020 in regalo; il canone mensile dell’offerta è di 9,99 Euro al mese per i primi tre mesi, poi 11,99 Euro al mese (per under 25) Student: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 80 GB al mese ; il canone mensile è di 9,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati verso tutti, 80 GB al mese ; il canone mensile è di 9,99 Euro al mese (per under 14) Junior+: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al mese al costo di 8,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al mese al costo di 8,99 Euro al mese (per under 14) Junior: minuti illimitati verso WINDTRE, 100 minuti e 100 SMS verso tutti e 60 GB a 6,99 Euro al mese

Smart Pack 100

Un’altra offerta da valutare all’interno del listino di tariffe WINDTRE è Smart Pack 100. Si tratta di una tariffa “telefono incluso” davvero molto interessante che mette a disposizione un ottimo pacchetto di minuti, SMS e GB oltre ad uno smartphone. Attivando l’offerta si potrà contare su:

minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G

Smart Pack 100 presenta un canone mensile di 16,99 Euro al mese. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra 9 diversi modelli quale smartphone andare ad abbinare alla tariffa messa a disposizione da Smart Pack 100. Le opzioni disponibili sono:

Huawei P40 Lite: disponibile a 0 Euro al mese

Huawei P Smart 2020: disponibile a 0 Euro al mese

Samsung Galaxy A21s: disponibile a 0 Euro al mese

Redmi 9: disponibile a 0 Euro al mese

Samsung Galaxy A20e: disponibile a 0 Euro al mese

OPPO A9 2020: disponibile a 0,99 Euro al mese

Samsung Galaxy A51: disponibile a 2,99 Euro al mese

Xiaomi Mi 10 Lite: disponibile a 5,99 Euro al mese

L’attivazione di quest’offerta prevede il pagamento del costo mensile della tariffa e dell’eventuale rata dello smartphone utilizzando l’addebito sul conto corrente o su carta di credito.

Offerte “solo Internet” di WINDTRE

Chi ha bisogno di Giga extra per navigare in mobilità, oltre alle offerte indicate in precedenza, può valutare l’attivazione di una tariffa “solo Internet” con cui affiancare la SIM del proprio smartphone ed avere GB di traffico aggiuntivo. WINDTRE propone svariate soluzioni di questo tipo garantendo agli utenti la possibilità di attivare la soluzione più in linea con le proprie esigenze.

Ecco alcuni esempi:

Cube Medium solo SIM: 60 GB a 8,99 Euro al mese

60 GB a 8,99 Euro al mese Cube Large Limited Edition solo SIM: 100 GB a 12,99 Euro al mese

100 GB a 12,99 Euro al mese WINDTRE Summer Card : 100 GB per 2 mesi a 14,99 Euro al mese

: 100 GB per 2 mesi a 14,99 Euro al mese Cube Summer Pack: modem 4G da 69,99 Euro con 200 GB per due mesi già inclusi

Con le offerte “solo Internet” di WINDTRE, come quelle della gamma Cube, c’è la possibilità di acquistare un dispositivo a rate. I clienti possono scegliere tra alcuni modelli di tablet e notebook il prodotto più in linea con le proprie necessità da abbinare alla SIM dati ed al modem 4G Cube proposto dall’operatore.

Super Fibra Unlimited

Per sfruttare al massimo i vantaggi delle offerte WINDTRE è possibile scegliere l’operatore anche per l’abbonamento Internet casa. I clienti WINDTRE con un’offerta mobile attiva, infatti, riceveranno Giga illimitati senza costi aggiuntivi sulla propria SIM semplicemente attivando un abbonamento Internet casa con l’operatore. L’offerta da tenere d’occhio per sfruttare la convergenza “fisso+mobile” è Super Fibra Unlimited. Ecco le caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione sarà realizzata tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati sulla propria SIM con un’offerta attiva senza alcun costo aggiuntivo; tale opzione gratuita può essere attivata su di un massimo di 3 SIM WINDTRE con un’offerta compatibile attiva

per chi passa a WINDTRE con lo smartphone: possibilità di attivare UNLIMITED SPECIAL, contestualmente all’attivazione dell’abbonamento di rete fissa, con minuti, SMS e GB illimitati al costo di 9,99 Euro al mese

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. In caso di recesso anticipato andranno pagate le rate residue. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

