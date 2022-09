Internet illimitato mobile: le 11 migliori offerte di Settembre 2022

Scopri le offerte per Internet illimitato mobile dei principali operatori per navigare senza pensieri alla massima velocità

Con lo smartphone oggi è possibile accedere a qualsiasi tipologia di servizio online. Da telefono possiamo guardare film e serie TV in streaming o ascoltare musica in altissima qualità oltre che chattare, condividere contenuti sui social network e molto altro ancora. Alcuni di questi servizi però richiedono una discreta disponibilità di banda e quindi consumano in fretta i Gigabyte inclusi nel proprio piano di telefonia mobile. La soluzione è quello di avere una SIM con Internet illimitato mobile. Tutti i grandi operatori prevedono offerte di questo tipo, che possono anche rivelarsi un’eccellente alternativa alla linea fissa se utilizzate in abbinamento a un modem Wi-Fi portatile o chiavetta.

Internet illimitato mobile: le 11 migliori offerte di settembre

Offerte con Giga illimitati Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 Family+ illimitati illimitati in 5G 9,99 euro 3 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM Young illimitati 50 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 5 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti – illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 6 TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti – illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 19,99 euro 7 Di Più Unlimited di WindTre

minuti illimitati

200 SMS illimitati in 5G con Priority Access 24,99 euro 8 Smart Pack Protect Unlimited 5G minuti illimitati

200 SMS illimitati in 5G con Priority Access 24,99 euro 9 Infinito di Vodafone illimitati illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 10 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro 11 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

L’offerta per Internet illimitato mobile di TIM si chiama TIM 5G Power Unlimited e permette di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore, che garantisce un segnale stabile e il massimo delle prestazioni anche in condizioni di traffico congestionato e tanti dispositivi connessi contemporaneamente.

Il piano comprende anche minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare tutti i file che si vuole nella qualità originale e TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete. Con il Parental Control si può inoltre bloccare l’accesso ai siti non adatti ai minori e limitare ai bambini l’uso del telefono solo negli orari non dedicati allo studio e al sonno.

Con TIM 5G Power Unlimited si può anche richiedere assistenza a un team dedicato al 119 dalle 8 alle 22, 7 giorni 7. Se non siete soddisfatti del supporto ricevuto l’operatore offre l’opportunità di richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo o in fattura per chi ha la linea fissa con TIM. In più si ha anche TIM One Number, il piano solo dati per utilizzare lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch modello Cellular.

In realtà, qualsiasi offerta di TIM permette di avere Internet illimitato mobile se si è già clienti dell’operatore per la rete fissa e si mantiene la linea attiva. A tali condizioni è infatti possibile attivare gratuitamente TIM Unica e avere ogni mese Giga illimitati per la propria SIM e quelle di tutta la famiglia. E’ possibile abbinarne all’offerta un massimo di sei, anche se non intestate al titolare della rete fissa. TIM Unica include anche TIMVISION con TIMVISION Box e Disney+ per 3 mesi, poi si rinnova a 9,99 euro al mese, e 10 badge per vincere con Party Collection un viaggio a Las Vegas o Los Angeles su TIM Party. Il pagamento di tutte le linee mobili e fissa avviene con domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

Le migliori offerte di TIM attivabili a settembre sono:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva Postemobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali con portabilità del numero

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria a 14,99 euro al mese. Il piano comprende anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus.

4. TIM Young (solo under 25) con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G e TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. La tariffa si può poi personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

TIM effettua gratuitamente la portabilità del numero entro un massimo di tre giorni lavorativi. Per i nuovi clienti che attivano le offerte sopra descritte tramite il canale online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Le offerte per Internet illimitato mobile di Vodafone invece rientrano nella famiglia Infinito. Con queste tariffe, che includono anche minuti e SMS illimitati, si può navigare in 5G alla massima velocità sulla Giga Network 5G. Il prezzo di partenza di 24,99 euro al mese con Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Il servizio permette di togliersi l’incomodo di acquistare ogni mese una ricarica manuale e consente anche di ottenere uno sconto sul prezzo del piano oltre a Vodafone Club+, il programma con sconti e promozioni sui servizi e prodotti di partner del gestore come YOOX, Booking.com, Amazon e Q8. L’attivazione è di 6,99 euro.

Anche chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa può avere Internet illimitato mobile attivando l’offerta dedicata Family+ da 9,99 euro al mese con Smart Pay.

WindTre permette di scegliere tra due differenti offerte per Internet illimitato mobile. La prima si chiama Di Più Unlimited e include anche minuti illimitati in Italia più 200 minuti verso l’estero, 200 SMS, blocco dei servizi a sovrapprezzo, possibilità di contattare il servizio clienti 159 senza attese e navigazione in 5G alla massima velocità con Priority Pass. Il costo è di 24,99 euro al mese con Easy Pay. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito anche in questo elimina il problema dell’acquisto di una ricarica ad ogni rinnovo e permette di avere un surplus di Gigabyte rispetto all’addebito su credito residuo.

La seconda è un’offerta smartphone incluso chiamata Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay che prevede gli stessi servizi di Di Più Unlimited in abbinamento all’acquisto a rate di un telefono senza anticipo e assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance. E’ possibile scegliere tra un vincolo di 24 o 30 mesi. Questa tariffa si può però attivare solo in negozio dove avviene anche il ritiro del dispositivo. Il prezzo mensile è di 24,99 euro.

Per entrambe le offerte è previsto un costo di attivazione di 49,99 euro, suddivisi in 24 rate da 2,80 euro al mese con acquisto in negozio o 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM costa invece 10 euro. Per il telefono invece è prevista un’attivazione di 4,99 euro.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay è possibile acquistare:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Se non siete soddisfatti del vostro acquisto potete sempre esercitare il vostro diritto di recesso entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo riconsegnandolo all’operatore senza costi aggiuntivi.

