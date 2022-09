Miglior conto deposito di Settembre 2022: le offerte con i rendimenti più alti

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Banche più generose in tempi di carovita e inflazione galoppante. Tanto che i risparmiatori hanno riscoperto il conto deposito come forma per far fruttare i soldi accontonati. Gli istituti di credito infatti offrono tassi di interesse anche del 3% lordo per versare il denaro su un conto deposito con vincolo.

Le offerte migliori di Settembre 2022, quelle con i rendimenti più elevati, trovati grazie al comparatore per conti deposito di SOStariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS).

Conti deposito: le banche che offrono i tassi d’interesse più alti

NOME DEL CONTO DEPOSITO TASSO LORDO E VINCOLO MINIMO TASSO LORDO E VINCOLO MASSIMO 1 Cherry Vincolato 1% per 6 mesi 3,20% per 60 mesi 2 Conto deposito illimity non svincolatile 2% per 24 mesi 2,75% per 60 mesi 3 Conto deposito illimity svincolatile 1,50% per 24 mesi 2,10% per 60 mesi 4 X Risparmio 0,75% per 3 mesi 2% per 36 mesi 5 Esagon 0,8% per 12 mesi 2% per 60 mesi 6 Time Deposit 0,85% per 3 mesi 2% per 36 mesi

Sono cinque le banche che propongono conti deposito al top per i rendimenti. Sono le migliori proposte di Settembre 2022. E sono stati selezionati grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Il deposito con il tasso di rendimento di alto di Settembre 2022 è di Cherry Bank. Sottoscrivendo Cherry Vincolato con un vincolo a 60 mesi si ottiene il 3,20% di tasso di interesse lordo.

Questa l’offerta di Cherry bank in dettaglio:

6 mesi di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% netto);

di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% netto); 12 mesi di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% netto);

di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% netto); 18 mesi di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% netto);

di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% netto); 24 mesi di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% netto);

di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% netto); 36 mesi di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% netto);

di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% netto); 48 mesi di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% netto);

di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% netto); 60 mesi di vincolo, 3,20% di interesse lordo (2,37% netto).

Il conto deposito Cherry Vincolato è a canone gratuito, senza nessuna spesa di attivazione e di estinzione. Inoltre, prevede un importo minimo di 3.000 euro e uno massimo di 3 milioni di euro. Per attivare questo deposito vincolato occorre avere un conto corrente online Cherry Bank: la possibilità di vincolare i risparmi è infatti riservata ai nuovi correntisti Cherry Bank.

Per l’apertura del conto corrente, la procedura è tutta online. Servono: documento di identità, tessera sanitaria e cellulare. Durante la procedura si potrà richiedere anche la carta di debito.

Per maggiori informazioni sul deposito vincolato di Cherry Bank:

SCOPRI IL CONTO VINCOLATO DI CHERRY BANK »

Conto deposito illimity di illimity Bank

Sono due le tipologie di conto deposito offerte da illimity Bank: con linee non svincolabili e svincolabile, con le prime che propongono tassi di rendimento più elevati rispetto alle seconde. Entrambe però sono completamente a zero spese: niente canone annuo, nessuna spesa di apertura ed estinzione. Ambedue hanno come importo minimo vincolabile 1.00 euro e massimo di 20 milioni di euro.

La sottoscrizione del conto deposito illimity è abbinata all’apertura del conto corrente online a zero spese per sempre e carta di debito inclusa di illimity Bank.

I tassi promozionali offerti, se si aprisse il conto deposito entro il 29 settembre 2022, sono i seguenti per la linea non svincolabile:

24 mesi di vincolo tasso annuo del 2% ;

; 36 mesi di vincolo tasso annuo del 2,10% ;

; 48 mesi di vincolo tasso annuo del 2,25% ;

; 60 mesi di vincolo tasso annuo del 2,75%.

Per maggiori informazioni sul deposito vincolato di illimity Bank non svincolabile:

SCOPRI CONTO DEPOSITO ILLIMITY »

Mentre i tassi promozionali offerti, se si aprisse il conto deposito entro la data del 29 settembre 2022, sono i seguenti per la linea svincolabile:

24 mesi di vincolo tasso annuo del 1,50% ;

; 36 mesi di vincolo tasso annuo del 1,90% ;

; 48 mesi di vincolo tasso annuo del 2% ;

; 60 mesi di vincolo tasso annuo del 2,10%.

Per maggiori informazioni sul deposito vincolato di illimity Bank svincolabile:

SCOPRI CONTO DEPOSITO ILLIMITY »

X Risparmio di Banca AideXa

Vantaggiosa anche l’offerta di Banca AideXa che propone X Risparmio, un conto deposito online vincolato. Il tasso di rendimento maturato è calcolato in base alla lunghezza del periodo di vincolo, che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni.

Annunci Google

Banca AideXa ai suoi clienti eroga i seguenti rendimenti per chi vincola i propri soldi con X Risparmio:

3 mesi di vincolo il tasso lordo in un anno è del 0,75%, effettivo 0,56%;

di vincolo il tasso lordo in un anno è del 0,75%, effettivo 0,56%; 6 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 1% effettivo 0,74%;

di vincolo tasso lordo in un anno è del 1% effettivo 0,74%; 12 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 1,25% effettivo 0,93%;

di vincolo tasso lordo in un anno è del 1,25% effettivo 0,93%; 18 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 1,5% effettivo 1,11%;

di vincolo tasso lordo in un anno è del 1,5% effettivo 1,11%; 24 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 1,75% effettivo 1,3%.

di vincolo tasso lordo in un anno è del 1,75% effettivo 1,3%. 36 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 2% effettivo 1,48%.

Le principali cratteristiche del conto deposito X Risparmio sono:

1.000 euro la somma minima che è possibile investire;

la somma minima che è possibile investire; 100.000 euro l la somma massima;

l la somma massima; possibile di richiedere l’ estinzione anticipata del conto deposito, ma con la perdita degli interessi maturati;

richiedere l’ del conto deposito, ma con la perdita degli interessi maturati; imposta di bollo a carico della banca;

nessuna spesa aggiuntiva;

gli interessi attivi sono pari a zero.

Per maggiori informazioni sul deposito vincolato di Banca AideXa:

SCOPRI BANCA AIDEXA »

Conto Esagon di Banca CF+

Zero costi, solidità, sicurezza, rendimento e semplicità: ecco che come è possibile descrivere Esagon, il conto deposito con tasso garantito di Banca CF+, che eredita l’esperienza del Credito Fondiario.

Questo conto deposito si apre online. È completamente gratuito: non si sono costi di apertura né di gestione e l’imposta di bollo è a carico della banca per tutta la durata del vincolo.

L’importo di partenza deve essere pari o superiori a 10.000 euro, con incrementi di 1.000 euro. Si tratta di un conto deposito non è svincolabile e i risparmiatori possono optare per vincoli minimo di 12 mesi e massimo di 60 mesi, con questi tassi di interesse:

12 mesi, 0,8% lordo;

18 mesi, 1 % lordo;

24 mesi, 1,4% lordo,

36 mesi, 2 % lordo;

48 mesi, 2 % lordo;

60 mesi, 2% lordo;

Per maggiori informazioni sul deposito vincolato di Banca CF+:

SCOPRI CONTO ESAGON »

Time Deposit di IBL Banca

Per chi è titolare del conto corrente “ControCorrente” di IBL Banca è possibile aprire Time Deposit IBL e attivare un vincolo entro il 31 Dicembre 2022. Tale vincolo consente di ottenere un rendimento annuo lordo fino al 2%.

C’è da osservare che il conto corrente “ControCorrente” è disponibile in 4 pacchetti:

Semplice (primi sei mesi a canone gratuito, poi canone scontabile fino a zero)

(primi sei mesi a canone gratuito, poi canone scontabile fino a zero) Particolare (primi 6 mesi a canone gratuito poi 1 euro al mese con sconti);

(primi 6 mesi a canone gratuito poi 1 euro al mese con sconti); Originale (primi 6 mesi a canone gratuito poi 2 euro al mese con sconti);

(primi 6 mesi a canone gratuito poi 2 euro al mese con sconti); Straordinario (primi 6 mesi a canone gratuito poi 3 euro al mese con sconti).

Questi 4 conti correnti di IBL Banca hanno interessi garantiti in base alla giacenza, con un rendimento lordo fino allo 0,50% per i primi sei mesi (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro) per aperture fino al 31 ottobre 2022 e successivamente fino allo 0,30%.

Il deposito vincolato di IBL Banca ha un periodo minimo di vincolo di 90 giorni e una durata massima di 36 mesi. I tassi di interessi lordi e netti (per attivazioni entro il 31 dicembre 2022) sono:

vincolo della durata di 90 giorni, tasso lordo 0,85% (tasso netto 0,63%), un’offerta possibile soltanto con liquidazione alla scadenza del vincolo;

(tasso netto 0,63%), un’offerta possibile soltanto con liquidazione alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 180 giorni, tasso lordo 1,10% (tasso netto 0,81%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

(tasso netto 0,81%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 365 giorni, tasso lordo 1,50% (tasso netto 1,11%), una proposta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

(tasso netto 1,11%), una proposta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 18 mesi, tasso lordo 1,65% (tasso netto 1,22%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

(tasso netto 1,22%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 24 mesi, tasso lordo 1,75% (tasso netto 1,30%), una soluzione con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

(tasso netto 1,30%), una soluzione con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 36 mesi, tasso lordo 2,00% (tasso netto 1,48%), una proposta sottoscrivibile soltanto con liquidazione degli interessi trimestrale.

Time Deposit di IBL Banca permette di scegliere tra una liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, oppure con una cedola trimestrale come periodicità di liquidazione degli interessi maturati.

Infine IBL Banca ha previsto i seguenti limiti operativi per Time Deposit:

importo minimo: 5.000 euro;

importo massimo: 1 milione di euro;

numero massimo di vincoli costituiti contemporaneamente 10 con il limite massimo della somma degli importi di 1 milione di euro.

Per maggiori informazioni sul deposito vincolato di IBL Banca:

SCOPRI IBL BANCA TIME DEPOSIT »

« notizia precedente SIM solo Internet: le 21 offerte di Settembre 2022 per sostituire il fisso di casa