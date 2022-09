SIM solo Internet: le 21 offerte di Settembre 2022 per sostituire il fisso di casa

In tanti oggi scelgono di rinunciare a una connessione fissa in virtù del fatto che con una SIM solo Internet possono navigare a una velocità paragonabile a quella di un’offerta fibra ottica a casa e fuori a un prezzo nettamente inferiore. Per farlo serve un modem Wi-Fi 4G, che può essere dotato di batteria interna o classico alimentatore simile a quello di uno smartphone, o di una chiavetta Internet. Questi dispositivi sono spesso inclusi nelle offerte Internet mobile o comunque proposti dagli operatori a prezzi scontati sia online sia nei negozi.

SIM solo Internet: le offerte di Vodafone

SIM solo Internet di Vodafone Giga Prezzo mensile Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone dispone di offerte per SIM solo Internet sia in formato Ricaricabile sia in Abbonamento. Con questo operatore è possibile avere fino a 100 GB per navigare fino a 150 Mbps in download su più dispositivi in contemporanea. Il prezzo mensile parte da 9,99 euro mentre l’attivazione è di 5 o 10 euro per i nuovi clienti e di 19 euro per chi associa l’offerta a una SIM solo Internet già attiva. Il punto di forza di questo operatore sta nella possibilità di avere un router 4G portatile per sostituire la linea fissa al prezzo di 1 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Il dispositivo è dotato di batteria interna e si configura automaticamente per iniziare subito a navigare.

Scegliendo l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito con Smart Pay ci si dimentica delle ricariche manuali ma soprattutto si accede gratuitamente a Vodafone Club, il programma fedeltà che permette di avere ogni mese sconti e promozioni sui prdotti e servizi dei partner dell’operatore come YOOX, Booking.com, Q8 e Amazon.it.

SIM solo Internet: le offerte di TIM

SIM solo Internet di TIM Giga Costo mensile Supergiga Famiglia 5 GB in 5G 5,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Supergiga Pack Famiglia 300 GB in 5G per 3 mesi 19,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

TIM permette di scegliere tra un ventaglio di tariffe anche più ampio di Vodafone. Supergiga 100 e Supergiga 200 permettono di avere fino a 200 GB per navigare in 5G con inclusi anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale al prezzo di partenza di 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che scelgono di comprarle sul sito mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico residuo.

Le promozioni Internet 100GB e Internet 200GB invece includono il servizio TIM MultiSIM per condividere il traffico dati con altri due dispositivi anche simultaneamente. Con tutte le offerte di TIM è poi possibile trovare nei negozi dell’operatore un modem Wi-Fi portatile a partire da 29,99 euro o una TIM CAM a 19,99 euro.

Se avete già linea fissa con TIM e state cercando una SIM solo Internet per la seconda casa o come sistema alternativo per connettersi anche in mobilità, avete la possibilità di attivare offerte come SuperGiga Famiglia e Supergiga Pack Famiglia, che scaduti i tre mesi promozionali si rinnova con 5 GB a 5,99 euro al mese, ma soprattutto avere Giga illimitati sulla propria SIM solo Internet e i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 linee anche se non intestate al titolare della rete fissa) con TIM Unica. La promozione è gratuita è include anche TIMVISION con TIMVISION Box e Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge aggiuntivi su Party Collection per vincere un volo a Los Angeles o Las Vegas con TIM Party. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

SIM solo Internet: le offerte di WindTre

SIM solo Internet di WindTre Giga Costo mensile Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro Internet Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Internet Card 150

100 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

Anche WindTre prevede tante e diverse offerte per una SIM solo Internet ma tra tutti gli operatori è forse quello migliore per sostituire la rete fissa grazie alla sua tariffa Super Internet Casa con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload oltre al modem Super Internet Wi-Fi a 19,99 euro al mese solo per chi è già cliente per la telefonia mobile di WindTre. Il router si può trasportare comodamente e per iniziare a navigare basta collegarlo alla presa di corrente. La copertura per questa tariffa è però limitata ad alcuni Comuni. L’attivazione di 49,99 euro è ridotta a 6.99 euro con offerta attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

Le altre offerte per SIM solo Internet dell’operatore consentono invece di avere fino a 250 GB per navigare sulla Top Quality Network. Cube Full include nel prezzo anche un modem Wi-Fi portatile per connettere anche più dispositivi in contemporanea. Il prezzo di partenza è di 9,99 euro al mese. Con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, è possibile in primo luogo evitare di dover acquistare una ricarica manuale ad ogni rinnovo ma si ottiene anche il doppio dei Gigabyte rispetto al pagamento su credito residuo. L’attivazione di 49,99 euro si può suddividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum con acquisto in negozio o 2,08 euro al mese online. La SIM costa 10 euro.

SIM solo Internet: le offerte degli operatori low cost

SIM solo Internet degli operatori low cost Giga Costo mensile Mobile 3GB di Postemobile 30 GB 5 euro Mobile 10GB di Postemobile 10 GB 10 euro ho. Tanti Dati 12,99 100 GB fino a 30 Mbps 12,99 euro Dati 300 di Iliad 300 GB 13,99 euro Mobile 30GB di Postemobile 30 GB 15 euro ho. Tanti Dati 19,99 200 GB fino a 60 Mbps 19,99 euro

Iliad ha lanciato solo recentemente la sua offerta per una SIM solo Internet che come le altre sue proposte non prevede vincoli o costi nascosti. Chi l’acquista può decidere di recedere dal piano in ogni momento senza dover pagare penali o spese per la disattivazione della linea. Data l’assenza di rimodulazioni i Giga inclusi e il prezzo mensile sono fissi per sempre. Dati 300 prevede chiamate a consumo (28 cent al minuto) e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione e consegna gratuita. La SIM costa 9,99 euro.

Postemobile invece consente di avere fino a 30 GB a 15 euro al mese o in alternativa disporre di 30-100 euro di Internet.

ho. Mobile invece propone due varianti della sua offerte per una SIM solo Internet. La prima include 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese più 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La seconda invece prevede 200 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese più 20 euro per il primo rinnovo. Per entrambe le tariffa l’attivazione è di 9 euro mentre la SIM è gratuita. In più, l’operatore low cost di Vodafone offre uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di un router basic TL-MR6400 (10 euro) o di un modello avanzato Archer MR600 (15 euro) e di un sistema mesh Deco E4 (3-pack) per potenziare il segnale Wi-Fi all’interno della casa (20 euro).