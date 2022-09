Caro bollette: c'è un nuovo decreto in arrivo, ecco le possibili novità su luce e gas

Il recente Decreto Aiuti bis non è sufficiente per arginare il caro bollette di luce e gas in considerazione del continuo aumento delle quotazioni all'ingrosso delle materie prime energetiche e dell'avvicinarsi dell'autunno, con la conseguente accensione dei riscaldamenti. In arrivo c'è, quindi, un nuovo decreto con cui il Governo Draghi, in carica ancora per poche settimane, dovrà trovare le risorse necessarie per contrastare l'emergenza in corso. Ecco i dettagli completi:

Con l’autunno alle porte e i prezzi all’ingrosso dell’energia alle stelle, è tempo di un nuovo decreto da parte del Governo Draghi. La situazione d’emergenza in corso non consente di attendere le elezioni e la formazione di un nuovo Governo. Con i recenti aumenti dei prezzi di luce e gas diventa fondamentale agire subito per introdurre nuovi strumenti in grado di fronteggiare il caro bollette. La settimana che inizia oggi potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo del nuovo decreto. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le possibili novità in arrivo:

Un nuovo decreto contro il caro bollette luce e gas è in arrivo

Come confermato in questo week end dagli organi di stampa e da diversi esponenti del Governo, è in arrivo un nuovo decreto contro il caro bollette di luce e gas. Il nuovo provvedimento dovrebbe introdurre una serie di norme in grado di supportare l’economia italiana nel corso dei prossimi mesi. La crisi energetica potrebbe peggiorare, con un ulteriore aumento dei prezzi all’ingrosso. È tempo, quindi, di intervenire.

Il nuovo decreto dovrebbe introdurre prezzi controllati per le aziende energivore e gasivore ovvero per tutte quelle realtà aziendali che, per poter funzionare, necessitano di grandi quantità di energia elettrica e gas naturale. Dovrebbero arrivare anche misure di sostegno a tutte le aziende con un rafforzamento del credito d’imposta e il rinnovo della Cig per le imprese in difficoltà per via della crisi energetica.

Al momento, le informazioni sulle possibili novità contro il caro bollette per le famiglie sono limitate. In ogni caso, nel prossimo provvedimento del Governo potrebbe esserci spazio anche per ulteriori misure in grado di attenuare l’aumento della spesa per le bollette di luce e gas anche per i clienti domestici dopo le novità introdotte dal Decreto aiuti bis nelle scorse settimane.

Stando alle informazioni riportate dagli organi di stampa, tutto ruota intorno alle risorse disponibili. Le entrate fiscali, infatti, non sarebbero sufficienti e le risorse disponibili non basterebbero per avviare un nuovo provvedimento di dimensioni rilevanti. Tra le ipotesi sul tavolo per contrastare il caro bollette c’è anche lo scostamento di bilancio come ulteriore misura straordinaria per poter sostenere un intervento corposo sulle bollette.

Cosa prevede l’ultimo decreto sul caro bollette di luce e gas per le famiglie

LE NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI BIS CONTRO IL CARO BOLLETTE PER IL 4° TRIMESTRE DEL 2022 Azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas Taglio dell’IVA per il gas al 5% Potenziamento Bonus Luce e Gas e innalzamento del tetto ISEE per l’accesso Blocco delle modifiche unilaterali da parte dei fornitori (fino ad aprile 2023)

Il Decreto aiuti bis dello scorso luglio ha rinnovato le misure già in essere per contrastare l’emergenza. È stato confermato, quindi, l’azzeramento degli oneri di sistema su luce e gas. Anche il taglio dell’IVA al 5% per il gas è confermato così come il potenziamento del Bonus Luce e Gas con l’aumento del tetto ISEE a 12.000 euro (20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli) e l’arrivo di un bonus integrativo.

Queste misure sono valide fino alla fine del 2022. Sarà compito del nuovo Governo, eventualmente, rinnovarle. Da notare, invece, che fino alla fine del mese di aprile 2023 è previsto un blocco alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di luce e gas. In sostanza, i fornitori non potranno cambiare gli accordi in essere con i propri clienti. Il provvedimento evita improvvisi aumenti dei prezzi nel corso del prossimo futuro. Per ulteriori novità sarà necessario attendere il prossimo decreto.

Come tagliare subito le bollette per fronteggiare l’emergenza

A disposizione degli utenti ci sono due modi per ridurre il più possibile le bollette di luce e gas, considerando la sempre più critica emergenza in corso. Per raggiungere quest’obiettivo è possibile:

ridurre al minimo possibile il costo dell’energia

ridurre il quantitativo di energia utilizzato

Per dare un taglio al costo dell’energia è possibile affidarsi alle migliori offerte luce e gas disponibili sul Mercato Libero. Scegliere la tariffa più conveniente del momento permette di dare un taglio al costo unitario dell’energia e, quindi, alleggerire il più possibile la bolletta.

La scelta delle offerte può essere fatta consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (calcolabile anche tramite il tool del comparatore) per accedere subito ad una panoramica delle offerte migliori da attivare direttamente online, raggiungendo il sito del fornitore.

Per ridurre i consumi di energia, invece, è necessario:

prestare attenzione agli sprechi di energia, ottimizzando il modo in cui si sfruttano elettricità e gas in casa

puntare sull’efficienza energetica, investendo in elettrodomestici e caldaia con classe energetica elevata, migliorando l’isolamento termico e puntando su sistemi di illuminazione a bassissimo consumo

Combinando questi accorgimenti è possibile ridurre il più possibile le bollette.