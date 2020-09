Iliad smartphone incluso: le offerte di settembre 2020

Iliad è tra i pochi operatori di telefonia mobile low cost a disporre nel suo listino di offerte smartphone incluso. Nello specifico, l’azienda francese ha stretto un accordo di distribuzione con Apple e consente di acquistare, anche a rate, tutti i modelli più recenti del colosso di Cupertino. Oltre ad iPhone 11 e iPhone SE è molto probabile che a breve l’operatore consentirà di acquistare anche iPhone 12 nei giorni successivi alla presentazione del dispositivo da parte della Mela nelle prossime settimane.

Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Iliad: altri dettagli sull'azienda

Iliad è attualmente il quarto operatore di telefonia mobile in Italia per numero di clienti. Oggi l’azienda conta oltre 6 milioni di utenti, di cui ben 454mila si sono aggiunti solo nel secondo trimestre del 2020, ad appena due anni dal suo arrivo in Italia. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ha raggiunto una quota di mercato dell’8% grazie ad un’offerta senza vincoli, rimodulazioni e costi extra. I clienti del gestore francese possono disattivare la linea senza costi aggiuntivi o penali e continueranno a pagare sempre la stessa cifra per i servizi inclusi nel piano sottoscritto.

Iliad include nelle proprie offerte tutti i servizi di base richiesti dall’utente medio come un sistema per verificare il credito residuo o per sapere chi ha cercato di contattarci anche quando non siamo raggiungibili o non possiamo rispondere. Nel pacchetto è compresa anche la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e per ascoltare i messaggi salvati in segreteria si utilizzano i minuti inclusi nella tariffa.

Iliad consente inoltre di gestire tutti i dettagli della linea accedendo all’Area Personale dal proprio sito. Tale servizio permette, ad esempio, di verificare il credito residuo, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, modificare i dati personali, gestire tutte le deviazioni di chiamata e molto altro ancora. Per quanto riguarda le offerte Iliad smartphone, l’operatore consente di acquistare tutti i modelli di iPhone più recenti sia in un’unica soluzione sia dilazionando la spesa a rate. Nel secondo caso è previsto un vincolo di 30 mesi.

Le offerte di Iliad possono essere acquistate sia online sia presso numerosi punti vendita. Per ottenere la propria SIM tramite la modalità online bisogna registrarsi sul sito. Si può scegliere di ricevere la scheda telefonica tramite posta tradizionale direttamente nella buca delle lettere o via corriere. Nel primo caso è richiesto di verificare la propria identità eseguendo una videochiamata guidata con un operatore. Tale procedura richiede meno di 3 minuti. Per la consegna tramite corriere bisogna essere presenti fisicamente all’appuntamento e avere con sé il documento d’identità utilizzato al momento dell’acquisto online.

Iliad offre una copertura in 3G, 4G o 4G+ in tutto il Paese. Il gestore d’Oltrape sta ulteriormente ampliando la sua rete proprietaria e a fine giugno ha installato circa 5.800 siti radio, di cui 3.980 già attivi. L’obiettivo è di arrivare ad oltre 5.000 stazioni funzionanti entro la fine dell’anno. Non solo, Iliad a breve lancerà una sua offerta per fibra ottica in FTTH (Fiber to the Home) in collaborazione con Open Fiber.

Iliad dispone poi di 15 Iliad Store nei centri storici delle principali città italiane e un nuovo punto vendita verrà presto aperto a Firenze presso il centro commerciale “I Gigli”. L’operatore consente di acquistare le sue offerte anche in uno degli oltre 300 corner presenti presso le catene della grande distribuzione di tutto il paese o i 200 Iliad Point. Per quanto riguarda quest’ultimi, si tratta di bar, tabaccherie ed edicole che supportano il sistema di pagamento digitale Snaipay e consentono di acquistare solo l’offerta Giga 50.

Per trovare il punto vendita più vicino si può utilizzare l’apposito strumento presente sul sito dell’operatore. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le offerte smartphone incluso di Iliad con quelle degli altri operatori per verificare se effettivamente si tratta della proposta migliore per l’acquisto di un iPhone.

