Conti correnti con carta di credito: le migliori offerte di settembre 2020

Hai un conto corrente, ma non possiedi una carta di credito e vorresti dunque aprire un nuovo conto corrente con carta di credito? Ecco quali sono le migliori soluzioni disponibili online in questo momento, tra quelle individuate con il comparatore di SOStariffe.it, e perché ti consigliamo di sottoscriverne una. Questa estate ti sei reso conto per la prima volta che non possedere una carta di credito alle volte può trasformarsi in una vera e propria scocciatura: per esempio, quando si vuole noleggiare una macchina, scelta super azzeccata per i viaggi on the road, viene generalmente richiesto il pagamento tramite carta di credito. Per ovviare a questo e a tutti gli altri casi nei quali potrebbe essere assolutamente necessaria tale forma di pagamento, sarebbe utile valutare quali sono i migliori conti correnti con carta di credito disponibili a settembre 2020. Abbiamo quindi utilizzato il comparatore di conti correnti e carte di SOStariffe.it per darti un’idea di quelle che sono le soluzioni più interessanti tra tutte quelle a tua disposizione e che potrebbero quasi sicuramente fare al caso tuo.

I migliori conti correnti con carta di credito di settembre 2020

I conti correnti che presenteremo di seguito, ai quali sono associate delle carte di credito, sono conti correnti online, appartenenti a digital bank, che possono essere gestiti comodamente tramite gli strumenti dell’Internet banking e del mobile banking.

In alcuni casi la carta di credito è gratuita ed è inclusa nel costo del conto corrente che è praticamente a canone zero: ad esclusione di alcune operazioni, come per esempio i prelievi all’estero, la maggior parte dei servizi associati al conto corrente saranno infatti gratuiti.

In altri casi, per poter avere una carta di credito sarà necessario farne richiesta e pagare un canone di utilizzo, che potrà essere mensile, trimestrale o annuale: generalmente maggiore sarà il canone, più elevato sarà il plafond del quale si potrà disporre ogni mese.

Vediamo di seguito quali sono i conti correnti con carta di credito tra i più vantaggiosi del momento, quali sono le loro caratteristiche e quali i servizi gratuiti ai quali si potrà avere accesso in seguito alla loro sottoscrizione.

1. Il conto di Webank

Webank è la digital bank di Banco BPM, con la quale è possibile avere accesso sia a una carta di credito sia a una carta di debito gratuite, oltre che a una carta prepagata, in seguito alla sottoscrizione del conto corrente online.

Le carte di credito zero spese di Webank si chiamano Cartaimpronta e sono disponibili sia con il circuito Visa sia con il circuito MasterCard. Le carte di credito disponibili con il conto corrente di Webank si chiamano One e Gold Plus.

Cartaimpronta One è una carta di credito a costo zero con plafond che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 7.800 euro, la quale può essere utilizzata ovunque, sia in Italia, sia all’estero, sia sul web.

La carta non prevede commissioni in zona euro e presenta i seguenti vantaggi:

tecnologia contactless, che permette di non firmare la ricevuta per le spese inferiori a 25 euro;

il 3D SecureCode per gli acquisti online in sicurezza;

l’estratto conto online gratuito;

la possibilità di controllare spese e movimenti sia dal sito sia dall’applicazione dedicata.

Cartaimpronta Gold Plus è una carta di credito di livello più elevato rispetto alla versione One: non a caso ha infatti un costo di 49 euro all’anno ed è dotata di un plafond che va da un minimo di 5.200 euro a un massimo di 30.000 euro.

La carta si caratterizza per:

l’assoluta sicurezza di tutte le operazioni, grazie alla tecnologia 3D SecureCode e al sistema di SMS Alert;

zero commissioni sui rifornimenti di carburante;

zero spese sull’estratto conto grazie alla possibilità di consultare i rendiconti direttamente in formato digitale.

Scopri di più sul conto corrente online a zero spese e sulla carta di credito di Webank cliccando sul box che trovi qui sotto.

2. Il conto Illimity

Un’altra digital bank grazie alla quale è possibile poter disporre di un conto corrente con carta di credito gratuita è Illimity , che propone un conto corrente a zero spero le cui carte possono essere utilizzate:

per fare acquisti online;

presso qualsiasi negozio fisico;

per prelevare allo sportello senza alcuna commissione.

Il conto può essere gestito comodamente da casa, tramite l’utilizzo del sito Internet o dell’applicazione dedicata: per conoscere fin da subito tutti i vantaggi di Illimity ti consigliamo di cliccare sul box che trovi qui sotto.

Il conto corrente Illimity è gratuito per i primi 12 mesi, ma può essere un conto a zero spese per sempre se ogni mese vengono rispettate 2 delle seguenti 3 condizioni:

accredito dello stipendio o della pensione - o un accredito ricorrente mensile di almeno 750 euro;

almeno due domiciliazioni attive sul conto;

almeno 300 euro di spese al mese, cumulabili tra carta di credito e carta di debito internazionale.

Con il conto corrente proposto da Illimity, sarà possibile:

accedere alla funzione Illimity Connect, attraverso la quale visualizzare tutte le proprie banche ed effettuare bonifici da tutti i propri conti correnti attivi;

prelevare gratuitamente in tutto il mondo, per prelievi superiori o pari a 100 euro, grazie alla carta di debito internazionale associata al conto;

effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini postale, MAV/RAV e F24;

inviare e ricevere denaro con gli altri Illimiters, grazie al trasferimento istantaneo.

Oltre alla carta di debito e alla carta prepagata, con un conto corrente online zero spese di Illimity si potrà diventare possessori anche di una carta di credito a canone zero: basterà farne richiesta tramite il sito o l’app e, in seguito alla valutazione da parte della banca, la si riceverà direttamente a casa.

Tra i servizi associati alle carte di pagamento Illimity ci sono:

i pagamenti online;

i servizi 3D Secure;

il servizio SMS Alert;

la possibilità di pagare tramite Google Pay e Apple Pay.

3. Il conto Widiba

Widiba è una banca online con la quale è possibile procedere con l'apertura di un nuovo conto corrente con carta di credito. Anche Widiba propone un conto corrente zero spese, che prevede sia la gratuità del canone annuo, sia quella dell'imposta di bollo.

Con Widiba è possibile richiedere alcune carte di credito, che sono a pagamento, ma comunque attivabili a costi competitivi e non particolarmente elevati. La versione basic delle carte di credito associate a un conto corrente online Widiba si chiama Widiba Classic.

Si tratta di una carta che ha un costo trimestrale di 5 euro, un limite di spesa di 1.500 euro al mese, include il servizio gratuito di alert SMS, Push e Email, e può essere attivata sia con circuito Visa sia MasterCard.

La seconda versione prende il nome di Widiba Gold: è una carta di credito che prevede un costo trimestrale di 12,50 euro e un plafond fino a 5.000 euro. L’ultima versione di carta di credito disponibile è, infine, Widiba Oronero, che ha un costo trimestrale di 12,50 euro, ma prevede un plafond di 10.000 euro.

Per poter fare richiesta di una carta di credito bisognerà tuttavia rispettare alcuni requisiti di base, ovvero:

avere un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

oppure accreditare sul conto uno stipendio mensile di almeno 800 euro.

Sono poi disponibili altre carte di pagamento, ovvero il Bancomat Pay, che è una carta di debito gratuita e inclusa nel conto, la MasterCard Debit, con la quale saranno possibili prelievi gratuiti presso tutti gli ATM, in Italia e in Europa, e la Carta Prepagata Maxi, ricaricabile online gratuitamente fino a 10.000 euro e utilizzabile anche all’estero.

Scopri i più sul conto corrente online di Widiba cliccando sul link che trovi qui sotto.

