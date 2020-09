Da Telecom a Vodafone Casa: le offerte cambio operatore di Settembre 2020

Passare da un gestore internet casa ad un altro è spesso un'operazione utile per poter ridurre i costi degli abbonamenti e avere maggiori servizi a disposizione. Ecco come è possibile passare da Telecom a Vodafone e attivare una delle migliori offerte casa di Settembre 2020

I clienti che non modificano da molto tempo il proprio piano di abbonamento per la connessione di casa rischiano di pagare un canone molto elevato per dei servizi ormai obsoleti.

I prezzi dei contratti internet casa fino al 2018 potevano avere dei canoni anche di 35/40 euro al mese, negli ultimi anni il costo mensile delle offerte di rete fissa è drasticamente diminuito.

Per chi mantiene attiva ancora una promozione di questo tipo passare ad una delle nuove offerte degli operatori internet comporterebbe un risparmio anche di 150 euro l’anno. Se sono più di 3 anni che gli utenti non modificano piano di abbonamento e che non cambiano i dispositivi di connessione passare alle nuove proposte sarà anche un modo per ottenere un servizio migliore.

La lotta tra Vodafone e TIM

Tra i gestori che offrono i servizi di connessione casa i due operatori che si contendono i clienti a suon di promozioni sono TIM e Vodafone.

TIM mantiene saldo il suo primato con il 42,8% di quote di mercato di reti broadband e ultrabroadband, in particolare il gestore resta saldamente in testa per quando riguarda le connessioni Adsl. Per le reti in fibra FTTH invece Vodafone è nettamente in vantaggio rispetto all’ex monopolista per numero di attivazioni.

La percentuale di linee di Vodafone a Marzo 2019 risultavano essere pari al 25,7% di quelle attive, l’operatore TIM invece si assestava intorno al 12,5%. La promozione di Vodafone Casa è più economica e offre maggiori servizi al momento rispetto a quella per avere la fibra ottica di TIM.

Passare da TIM a Vodafone Casa, le migliori promozioni

Per trovare le migliori offerte casa per cambiare operatore si può utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento confronta per gli utenti le principali promozioni internet casa e organizza i risultati della ricerca ordinando le tariffe per convenienza.

Gli esperti del sito inoltre evidenziano quale sia la migliore tariffa del mese, non si tratta per forza del piano con il costo minore. Gli elementi che concorrono a stabilire quale sia l’offerta consigliata sono sia il fattore costo che la qualità dei servizi e la quantità di strumenti messi a disposizione dei clienti.

1. Internet Unlimited

La migliore offerta per avere la fibra ottica FTTH di Vodafone a Settembre 2020 è la Internet Unlimited. Questo piano propone un canone mensile di 27,90 euro per 4 anni (anziché 33,90 euro), allo scadere di questo primo periodo il costo passerà a 20,90 euro al mese.

Nella spesa di abbonamento sono compresi i costi di alcuni servizi e prodotti forniti dall’operatore ai nuovi clienti. In particolare attivando la promozione del gestore britannico gli utenti avranno inclusi nel canone:

costi di avvio offerta (1 euro al mese per 48 mesi)

contributo per la Vodafone Station (5 euro al mese per 4 anni)

assistenza Vodafone Ready (1 euro al mese per 4 anni)

internet alla massima velocità e senza limiti

6 mesi di Amazon Prime gratis

Wi-Fi Optimizer

sim dati 30 Giga per tablet e dispositivi mobili

Traffico voce, ecco quanto costa chiamare senza limiti

La promozione Internet Unlimited non comprende in questa versione il traffico voce illimitato verso i numeri nazionali. Si potrà avere anche questo extra aggiungendo 2 euro al mese, altrimenti alle chiamate nazionali sarà applicata la seguente tariffa:

0,19 euro per le telefonate verso fissi e mobili

Per sottoscrivere questa offerta i clienti dovranno essere disposti a restare in Vodafone almeno per 2 anni.

Come funziona la streaming tv di Vodafone

Per i clienti FTTH sarà anche azzerato il costo per attivare il servizio per accedere ai contenuti della Vodafone Tv, la streaming tv del gestore. Da contratto la spesa per l’attivazione di questo strumento sarebbe di 2 euro per 48 mesi.

Con la Tv dell’operatore i clienti potranno arricchire il pacchetto di servizi base compresi nel piano con abbonamenti a NOW TV o allo Sport di Sky. Si possono richiedere 3 mesi di prova gratuita.

Per chi attivi la tv di Vodafone inoltre saranno disponibili 6 mesi di Infinity gratis, inoltre i clienti potranno vedere 30 film su Chili senza costi aggiuntivi. Gli utenti avranno fino a 14 giorni dal momento dell’attivazione per eventuali ripensamenti.

Piani tv, costi e condizioni

La Internet Unlimited può essere arricchita con i piani della Vodafone TV, per i clienti che decidano di abbinare al pacchetto internet casa anche le offerte per vedere i programmi della pay tv il canone subirà delle variazioni.

Si potrà attivare la Vodafone TV con il piano Intrattenimento e Serie tv, in questo caso il costo del servizio sarà di 10 euro al mese. Questa spesa si andrà a sommare al canone mensile per la connessione domestica.

Per avete NOW TV con accesso ai contenuti di Sky Sport il costo sarà di 30 euro per chi attiva una connessione FFTC o Adsl, per i clienti FTTH sarà applicato uno sconto di 10 euro per questo servizio.

Per attivare la combinazione Sport e Intrattenimento la spesa mensile sarà di 30 euro per chi ha la fibra di Vodafone e di 40 euro per gli altri utenti. Con il pacchetto Vodafone Tv sarà fornito ai clienti la Box per vedere i contenuti in Ultra HD, questo applicativo inoltre supporterà home video e il dolby surround e permetterà di registrare i programmi preferiti.

L’offerte di Settembre include una prova di 3 mesi del servizio di Vodafone TV, al termine di questo periodo i clienti potranno disdire senza costi l’abbonamento. Con l’attivazione di questa opzione si sarà vincolati al gestore per 24 mesi.

La differenza tra FTTH, FTTC e Adsl

Prima di sottoscrivere l’offerta gli utenti dovranno verificare la copertura del servizio. La tecnologia in fibra ottica FTTH è disponibile solo in 100 città al momento, ma sono disponibili anche la FTTC e l’Adsl.

La differenza tra i vari tipi di connessione sta nella velocità di connessione a disposizione degli utenti. Con la fibra FTTH si può ottenere di navigare alla velocità di 1 Gigabit/s in download e a 250 o 500 Mbit/s in upload.

Con i collegamenti FTTC la velocità massima sarà di circa 200 Mbit/s. Con la tecnologia Adsl la connessione disponibile sarà di 20 Mbit/s.

2. Giga Family Infinito Edition

La Internet Unlimited non è l’unica offerta di Settembre 2020 per passare da TIM a Vodafone Casa. La seconda promozione proposta dall’operatore britannico per la connessione domestica è una tariffa casa e mobile.

Attivare questa offerta permetterà ai clienti di pagare un unico canone per i servizi mobile e per il collegamento internet casalingo. Il canone all flat di Giga Family Infinito Edition è di 39,90 euro al mese e include:

internet senza limiti (velocità FTTH fino a 1 Gigabit/s)

Wi-Fi Optimizer

chiamate da fisso verso fissi e mobili nazionali

Vodafone Tv

attivazione

modem

Vodafone Ready

Amazon Prime gratis per 6 mesi

sim con 30 Giga al mese per i dispositivi mobili

Per quanto riguarda la parte dell’offerta relativa al vostro smartphone il canone comprende:

Giga illimitati per navigare a 10 Mbit/s

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

Sarà inoltre attivata gratuitamente l’opzione Smart Passport +, un piano per avere minuti e sms e traffico dati quando si è all’estero. Il pacchetto non comporta costi fissi, i clienti pagheranno il corrispettivo di 3 o 6 euro al giorno solo quando effettivamente utilizzeranno il servizio.

Una delle funzioni che Vodafone metterà a disposizione dei clienti è la ricevuta di ritorno per ogni sms inviato, il servizio costerà 0,25 euro per ogni messaggio e garantirà una notifica.

Tra i servizi gratuiti inclusi nel pacchetto per smartphone ci saranno la segreteria telefonica, l’opzione Recall e Chiamami.

I contatti di assistenza clienti

Per ottenere assistenza per i servizi Vodafone Casa gli utenti potranno contare su i numeri per il supporto clienti:

190 è un contatto generico attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22

800.100.195 è il numero verde per i clienti di rete fissa o mobile di altri operatori che vogliano informazioni o aiuto per attivare le offerte

+39.349.20.01.90 è il contatto gratuito per chi chiama dall’estero. Gli operatori risponderanno dalle 8 alle 22 (ora italiana)

Con Vodafone è anche disponibile un servizio per chattare con l’assistente virtuale Tobi tramite Whatsapp. Il numero per avviare una conversazione è il 349.91.90.190, con questo sistema sarà possibile ottenere supporto 24 ore su 24.Se volete attivare il servizio clienti Vodafone Tv potrete avere assistenza chiamando lo 02.84.59.46.50, gli operatori rispondo a questo contatto dalle 8 alle 23.

Sarà possibile ottenere informazioni utili a risolvere i principali problemi collegati al modem, ai pagamenti o ai dispositivi tramite le guide online oppure rivolgendo le domande alla community di utenti. Sono anche disponibili i canali social del gestore.

Con il servizio assistenza è anche possibile monitorare i progressi delle pratiche di attivazione delle offerte Vodafone. Sul sito del gestore c’è una pagina dedicata a questa funzione. I clienti dovranno solo inserire il numero di telefono e potranno verificare l’andamento delle operazioni.

