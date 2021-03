Iliad iPhone 12: offerte e promozioni di Marzo 2021

Si può dire che iPhone 12 segni una sorta di spartiacque per quanto riguarda l’evoluzione dei telefoni di Apple. I più recenti dispositivi della Mela sono i primi a disporre di uno schermo OLED per tutti i modelli (Mini, base e Pro) e a montare il nuovo chip proprietario A14 Bionic, che offre una potenza di calcolo superiore e il supporto dell’intelligenza artificiale.

Non solo, per la prima volta Apple introduce sul modello con schermo più ampio una tripla fotocamera posteriore con grandangolo e sensore LiDAR, che misura lo spazio circostante per creare una mappa digitale dell’ambiente. Il colosso di Cupertino ha anche lavorato sul lato sicurezza rendendo ancora più efficiente il suo sistema di autencazione FaceID, che utilizza la scansione del volto in 3D per accedere al telefono, e ha introdotto il supporto al 5G.

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile che permette di acquistare iPhone 12 sia in un’unica soluzione sia con pagamento a rateizzato associandolo a una delle sue numerose tariffe. Per le offerte Iliad iPhone 12 è previsto un vincolo di durata di 30 mesi.

Iliad iPhone 12: offerte e promozioni

Iliad permette di scegliere tra tutti i principali modelli di iPhone 12 nei diversi tagli di memoria. I telefoni e relativi prezzi sono i seguenti:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 12 da 64 GB 919 euro 24 euro al mese 199 euro iPhone 12 da 128 GB 979 euro 25 euro al mese 229 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 819 euro 21 euro al mese 189 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 879 euro 22 euro al mese 219 euro

Per acquistare iPhone 12 a rate è necessario acquistare anche un piano di telefonia mobile. Tutte le tariffe di Iliad non prevedono costi nascosti né rimodulazioni. L’operatore include nelle sue offerte tutti i servizi di base richiesti dagli utenti, come la segreteria telefonica o la modalità Hotspot, e fissa il prezzo delle promozioni per sempre. In più, l’azienda francese non applica limitazioni alla velocità di connessione come fanno invece altri gestori low cost.

Solitamente le tariffe di Iliad non prevedono nemmeno vincoli di durata ma con l’acquisto di uno smartphone viene introdotta questa condizione. In ogni caso l’utente ha sempre la libertà di lasciare l’operatore in ogni momento senza il timore di penali o doversi sobbarcare costi di disattivazione. Nel caso delle tariffe telefono incluso, però, dovrà versare tutte le rate residue successive dal momento del recesso. E’ possibile farlo anche in un’unica soluzione.

Dato che iPhone 12 supporta il 5G, la tariffa ideale a cui associarne l’acquisto è senza ombra di dubbio la seguente:

1. Flash 100 5G

Minuti e SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre ed è disponibile fino al 30/3/21. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Con il 5G di Iliad, la cui rete è stata strutturata per garantire il minimo impatto ambientale, è possibile navigare fino a 855 Mbps in download. L’operatore con questa tecnologia oggi raggiunge i Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

In alternativa sono disponibili anche altre offerte altrettanto interessanti come:

2. Giga 50

Minuti e SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (40 MB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad non prevede l’utilizzo di un’app per la gestione dell’offerta. Tutte le operazioni di personalizzazione della linea passano dall’Area Personale sul suo sito, a cui è possibile accedere indifferentemente da mobile o web. Una volta effettuato il login con nome utente e password si può visionare il credito residuo, effettuare una ricarica nella modalità di pagamento che si preferisce, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, gestire i messaggi in segreteria e le deviazioni di chiamata, modificare i propri dati personali, richiedere assistenza e se non soddisfatti recedere dall’offerta.

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Le chiamate incluse nelle offerte sono gratuite verso i Paesi dell’Unione Europea e altre destinazioni extra Ue:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca

Iliad iPhone 12: come acquistare le offerte

Per acquistare iPhone 12 con Iliad bisogna accedere alla pagina dedicata sul sito dell’operatore o passando dall’Area Personale. Il gestore consente quindi di acquistare un telefono solo previa registrazione sul portale. Inoltre, la modalità di pagamento a rate è riservata a chi dispone di una SIM attiva da almeno 3 mesi con addebito automatico su carta di pagamento con 3D Secure (debito o credito). Per quanto riguarda il pagamento in un’unica soluzione, invece, non ci sono particolari condizioni.

In ogni caso la consegna avverrà a domicilio entro 5 giorni dalla conferma dell’ordine. Tutte le informazioni su data e modalità di consegna verranno fornite dal corriere via email o SMS.

Se non siete ancora passati a Iliad avete due possibilità. La prima è acquistare un’offerta online. La portabilità del numero deve essere richiesta durante la fase di registrazione sul sito. Il trasferimento è gratuito e avverà entro 3 giorni lavorativi. La consegna della SIM è gratuita e si può scegliere tra la spedizione via posta o con corriere Bartolini. Nel secondo caso è necessario essere presenti personalmente alla consegna, in quanto non sono ammesse deleghe, e presentare all’addetto originale e copia del documento d’identità utilizzato per l’acquisto online. L’attivazione avverrà entro poche ore.

In alternativa si può acquistare l’offerta tramite una delle oltre 1.300 Simbox presenti nei 18 Iliad Store allestiti nei centri storici delle principali città italiane e negli otre 500 Iliad Corner presso GDO e centri commerciali e 600 Iliad Point. Si tratta di bar, edicole e tabaccherie abilitate come punti Snaipay. Le Simbox non prevedono scambio di denaro né di documenti. Le SIM Iliad grazie al nuovo canale di vendita Iliad Express si trovano anche esposte tra le gift card e le ricariche in supermercati, ipermercati, negozi di elettronica di consumo e bookstore. Per attivare il piano bisogna inserire il PIN presente sulla scheda sul sito www.iliad.it/attiva.

Chi acquista la SIM tramite Simbox o sceglie la consegna via posta per attivare l’offerta dovrà procedere alla videoidentificazione. Questa procedura, che prevede una videochiamata guidata con un operatore, ha una durata media di 3 minuti ed è richiesta per verificare l’identità dell’intestatario.