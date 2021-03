Bonus PC TIM: le offerte per averlo a marzo 2021

Tra le novità introdotte dal Governo per favorire una maggiore digitalizzazione nel nostro Paese è presente anche il bonus PC , una misura economica che prevede specifici requisiti di reddito e di connettività. Vediamo quali sono le offerte Internet casa TIM con le quali è possibile avere accesso al bonus, se si rispettano, ovviamente, le condizioni fissate per legge.

Il bonus PC è un incentivo economico che si pone l’obiettivo di favorire una maggiore diffusione della banda larga su tutto il territorio nazionale. Com’è noto, nonostante gli sforzi che hanno contrassegnato gli ultimi anni, l’Italia presenta ancora molte disparità e disuguaglianze per quel che riguarda l’accesso alla rete.

Per questo motivo, il bonus PC non è per tutti, ma se ne potrà usufruire soltanto nel caso in cui si possiedano determinati requisiti. Tra gli operatori che permettono di godere dei vantaggi del bonus PC troviamo anche TIM.

Nelle prossime righe analizzeremo dunque quali sono le condizioni di erogazione del bonus, in cosa consiste nello specifico e con quale offerta Internet casa di TIM potrà essere richiesto.

Bonus PC: requisiti da soddisfare

Il bonus PC, nella pratica, corrisponde a un voucher che ha un valore di 500 euro: non viene erogato direttamente al nucleo familiare che ne fa richiesta, ma ha un funzionamento ben preciso in merito al suo utilizzo.

Il voucher è in realtà formato da 2 bonus:

il primo ha un importo pari a 200 euro e permette di ricevere uno sconto in fattura su una connessione Internet casa che dovrà avere una velocità pari ad almeno 30 Mega e che si riceverà con la sottrazione dalla bolletta telefonica di 10 euro al mese per 20 mesi;

il secondo corrisponde a un contributo di 300 euro che si potrà utilizzare per acquistare un tablet o un PC. Qualora il dispositivo elettronico dovesse costare di più, si pagherà la differenza direttamente in contanti.

Il bonus PC potrà essere richiesto:

da chi risiede nei Comuni inclusi nel Piano Voucher;

reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro e che in casa non hanno ancora un accesso a Internet, oppure dispongono di un’ dalle famiglie che hanno une che in casa non hanno ancora un accesso a Internet, oppure dispongono di un’ offerta Internet casa in grado di raggiungere una velocità massima inferiore ai 30 Mega.

Bonus PC TIM: cos’è TIM Super Voucher Fibra

La promozione di TIM che si può sottoscrivere con il bonus PC prende il nome di Super Voucher Fibra e ha un costo di 19,90 euro al mese. Potrà essere attivata direttamente online, senza dover sostenere alcun costo di attivazione.

Quali sono le caratteristiche della promozione? In quali Comuni sarà possibile attivarla? Quale la velocità di navigazione massima che è possibile raggiungere e i servizi inclusi nell’abbonamento mensile?

Con TIM Super Voucher Fibra si potrà navigare con la velocità della fibra FTTH, che permette di raggiungere un massimo di 1 Giga in download e di 100 Mega in upload. La promozione è disponibile soltanto in 140 Comuni che si consiglia di consultare prima di procedere con l’eventuale sottoscrizione.

Nel piano mensile sono compresi:

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+, che viene fornito in comodato d’uso gratuito e che rappresenta il primo modem in Italia con il Wi-Fi 6, in grado di garantire una maggiore velocità e copertura;

la programmazione di TIMVISION, la streaming TV di TIM che permette di vedere un gran numero di film, programmi TV e produzioni originali.

Dopo aver elencato quelle che sono le condizioni dell’offerta Bonus PC TIM, vediamo cosa bisogna fare per ottenerlo.

Come richiedere il bonus Internet e il bonus computer e tablet

Il passaggio preliminare che bisogna compiere nel caso in cui si volesse richiedere il bonus PC consiste nella verifica dei requisiti ISEE e di rete: questo step comporta quella che prende il nome di verifica della copertura.

Perché è importante e necessaria? In quanto permette, in pochi clic, gratuitamente e senza particolari sforzi, di capire da quale tecnologia di rete si è raggiunti e, dunque, sapere già per tempo se si potrà attivare l’offerta proposta da TIM, che è di tipo FTTH.

L’alternativa alla copertura di rete consiste nel consultare quali sono i 140 Comuni nei quali sarà possibile attivare TIM Super Voucher Fibra. Ma in che modo si potrà richiedere la sottoscrizione di questa offerta?

Intanto, si potrà scegliere se:

procedere con la richiesta online , che potrà essere inoltrata cliccando sul pulsante rosso con la dicitura Verifica e attiva;

chiamare il numero 800 125 818.

Si dovrà quindi scegliere uno dei modelli di tablet o PC che vengono proposti da TIM. Una volta che la linea sarà stata attivata, si riceverà direttamente a casa propria, dal corriere, il tablet o il computer scelto.

Bisognerà consegnare al corriere una copia sia del proprio documento di identità, sia del codice fiscale. Potrebbe essere necessario anche il codice fiscale di tutti gli altri componenti del proprio nucleo familiare, quindi si consiglia di prepararne una copia. Si firmeranno quindi i moduli per il riconoscimento del “Voucher sulle famiglie a basso reddito” e si potrà iniziare a utilizzare sia la connessione sia il device ricevuto presso il proprio domicilio.

Quali sono i vantaggi del bonus PC con TIM

Perché conviene approfittare dei vantaggi di questa promozione? I motivi sono diversi, ovvero:

si avrà la possibilità di navigare con una connessione Internet casa di tipo flat , ovvero senza limiti, in un periodo storico nel quale si lavora e studia da casa, quindi il traffico dati è maggiore rispetto alla media registrata nel proprio nucleo familiare;

si potrà attivare un’offerta migliore rispetto a quella che si possiede già e si potrà, al contempo, usufruire di uno sconto che sarà applicato, come abbiamo visto, direttamente in fattura.

Avere accesso alla rete in qualsiasi momento, grazie a una velocità di navigazione che sia al passo con i tempi, è anche un modo per avere gli stessi diritti degli altri cittadini, per esempio in relazione alla possibilità di essere costantemente informati e poter usufruire dei servizi per il cittadino disponibili online.

Quanto costa un abbonamento in fibra ottica con TIM

Abbiamo visto che grazie al bonus PC sarà possibile attivare una promozione in fibra ottica – con la quale navigare fino alla velocità massima di 1 Giga in download – al costo scontato di 19,90 euro al mese.

Quanto si spende, invece, per avere la fibra con TIM nel caso in cui non si rientrasse nei requisiti previsti per il bonus PC? L’abbonamento Internet casa in fibra FTTH ha solitamente un costo pari a 29,90 euro al mese.

Si tratta di una promozione nella quale sono inclusi:

la connessione a Internet di tipo illimitato, molto utile per la DAD e per lavorare in smart working;

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+, che viene fornito in comodato d’uso gratuito e che rappresenta il primo modem in Italia con il Wi-Fi 6, in grado di garantire una maggiore velocità e copertura;

la programmazione di TIMVISION, la streaming TV di TIM che permette di vedere un gran numero di film, programmi TV e produzioni originali.

Per saperne di più su questa offerta, clicca sul link che trovi qui sotto. Ti consigliamo anche di effettuare una verifica della copertura per conoscere in anticipo se potrai attivare la fibra di tipo FTTH.

Nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti dalla fibra ottica di tipo FTTH, sarà comunque possibile optare per:

la fibra di tipo FTTC , che permette di navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload, con l’offerta TIM Super Mega;

la connessione di tipo ADSL , che permette di navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload, con l’offerta TIM Super ADSL;

la promozione TIM Super FWA, ovvero la fibra misto radio, che è in grado di raggiungere la velocità di 40 Mega in download e di 4 Mega in upload. Questa offerta si contraddistingue per il fatto che potrà essere attivata da tutti gli utenti che non sono raggiunti né dalla fibra né dalla rete ADSL.