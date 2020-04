Iliad iPhone 11: come acquistarlo con il provider

Acquistare l’ultimo iPhone 11 può costare tra gli 800 euro e i 1.000 euro in base alle caratteristiche del dispositivo. Si può scegliere tra 3 modelli con capacità di memoria differenti: 64 GB, 128 GB o 256 GB. Per chi non volesse spendere una cifra così importante in un’unica soluzione ci sono le offerte smartphone incluso di diversi operatori. In questa breve guida vedremo quali sono le promozioni Iliad per acquistare un’iPhone 11 a rate

L’offerta del catalogo di Iliad è stata per molti mesi limitata alla sola promozione di lancio dell’operatore mobile in Italia. La proposta Giga 50 del gestore francese è stata la prima introdotta nel nostro Paese, poi Iliad ha iniziato ad introdurre anche altre soluzioni e le sue offerte smartphone incluso. Si resta ancora in attesa dell’arrivo delle offerte 5 G, ma con l’attuale situazione non c’è una data precisa di lancio e si prospetta qualche ritardo sulla tabella di marcia.

Questo tipo di proposte consente agli utenti di acquistare un cellulare di ultima generazione pagando a rate. Si può scegliere tra i modelli più recenti di smartphone e vengono concordare delle condizioni di pagamento dilazionato con il gestore che si possono abbinare alla propria offerta ricaricabile o in abbonamento.

Le promozioni Iliad telefono incluso

Con Iliad è possibile comprare con questa formula di offerta gli ultimi iPhone 11 di Apple nelle tre versioni disponibili con memorie da 64 GB, 128 GB o 256 GB. Attenzione però perché per poter accedere ai piani di pagamento a rate si dovrà avere una sim Iliad attiva da più di 3 mesi. Per i nuovi clienti sarà possibile acquistare gli smartphone in catalogo ma solo in un’unica soluzione.

Per conoscere in dettaglio le promozioni smartphone incluso del gestore potete usare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento di raffronto delle offerte vi consentirà di valutare la convenienza della promozione di Iliad rispetto a quella di altri operatori. Il comparatore infatti vi fornirà una panoramica delle soluzioni attivabili al momento e stimerà i costi reali da pagare ogni mese sommando rata e canone dell’offerta telefonica.

Confronta le migliori offerte smartphone incluso

Potrete personalizzare la ricerca anche selezionando il bundle dati che preferite, se volete un piano con minuti illimitati o a consumo. Potrete anche selezionare le offerte smartphone incluso e confrontare solo le promozioni che consentono l’acquisto di un particolare modello di cellulare, potrete così sapere se l’offerta del vostro operatore è la migliore del mercato.

Pro e contro di acquistare uno smartphone con i provider

Ma prima di vedere le caratteristiche delle proposte del gestore francese ecco alcuni consigli per scegliere la promozione smartphone incluso più conveniente. Ci sono infatti alcune clausole che possono rendere meno vantaggiose per gli utenti queste promozioni.

Questa tipologia di offerta può nascondere dei costi extra che rendono poco competitivo il prezzo finale che si pagherà per avere il cellulare. In particolare è importante sapere se l’operatore che vi propone un’acquisto a rate includa nel pacchetto una maxi rata finale. Leggete attentamente le condizioni del contratto.

Altra condizione da verificare sempre bene prima di decidere è quella dei vincoli contrattuali. Cosa succede se recedete dalla proposta commerciale prima del termine del pagamento? Le penali sono sempre dietro l’angolo ed è bene non sottovalutarle. Rimanere con la stessa offerta di canone mobile per 2 o 3 anni per completare il pagamento dello smartphone senza poter cambiare il piano potrebbe rendere poco conveniente il pacchetto.

Il vantaggio di queste promozioni resta comunque quello di premettere di acquistare dei alcuni dei modelli più recenti dei dispositivi mobili pagando solo una quota mensile. Da listino prezzi Apple un’iPhone 11 può costare anche più di 1.000 euro, nelle sue versioni Pro il prezzo di questo cellulare può andare da quasi 1.200 euro del modello da 64 GB a circa 1.700 euro per quello da 512 GB. Una cifra che non tutti gli utenti possono permettersi di versare in un’unica soluzione.

Le offerte mobile del gestore

Veniamo dunque alle offerte Iliad, al momento i migliori piani mobile del gestore sono Giga 50 e Voce. La prima è la promozione più famosa dell’operatore che ad un canone di 7.99 euro al mese include:

minuti e sms illimitati verso i contatti nazionali

chiamate illimitate verso 60 numerazioni internazionali

50 GB per navigare in 4G/4G+

sono compresi anche 4 GB in UE

Attiva Giga 50

Per chi non fosse interessato ad avere un bundle dati è ancora disponibile la soluzione Voce di Iliad, con questa offerta si pagheranno 4.99 euro al mese e si avranno:

chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali e in UE

sms senza limiti verso i contatti nazionali ed in UE

40 MB per navigare su rete Iliad

Ecco come avere Iliad Voce

Tutte le promozioni dell’operatore francese prevedono al momento della sottoscrizione il pagamento di 9.99 euro per ricevere la sim. Da contratto non ci sono sono dei vincoli o delle penali per la rescissione dell’offerta, questo significa che si potrà decidere di cambiare operatore in qualsiasi periodo di tempo e senza costi extra.

Le condizioni dei piani smartphone incluso

Si può decidere di abbinare ai piani descritti l’acquisto di uno smartphone, data la particolare natura delle proposte Iliad, senza vincoli e massima trasparenza sul costo, le condizioni sono valide anche per questa offerta. Gli sconti sul prezzo del cellulare non sono pazzeschi ma non sono previste rate finali.

Ad Aprile 2020 sono disponibili nel catalogo di Iliad gli smartphone 3 modelli iPhone 11 di Apple, ecco quali sono e a quali condizioni possono essere acquistati a rate. Un dettaglio da considerare è che gli smartphone Apple attualmente disponibili non sono abilitati alla navigazione 5G e a quanto pare la presentazione del nuovo iPhone 12 sarà postiticpata.

Iliad non prevede la possibilità di passare al modello successivo durante il periodo dell’offerta. Una volta avviato l’acquisto non sarà dunque poi effettuare un upgrade dello smartphone. A prescindere dal modello di celulare che si deciderà di comprare si potrà accedere alle offerte a rate di Iliad solo con una sim del gestore attiva da più di 3 mesi (consecutivi) e si deve scegliere di pagare con addebito automatico su carte di credito.

Per invece decida di acquistare uno smartphone con Iliad con pagamento in un’unica soluzione sarà sufficiente essere intestatari di una sim Iliad attiva. Oltre ai costi che a breve vi illustreremo dovrete considerare che la spedizione del cellulare avrà un costo di 10 euro.

Quanto costa un iPhone 11 con Iliad

L’ultimo arrivato in catalogo è l’iPhone 11 Pro Max da 64 GB, questo modello ha tre fotocamere da 12 Mpx con senso grandangolare, lo schermo da 6.5” in super resina, qualità video 4K, batteria che dura fino a 5 ore in più delle versioni precedenti. Il prezzo di questo iPhone per i clienti Iliad è di 1.279 euro se si paga in un’unica soluzione, il piano a rate prevede invece un versamento all’acquisto di 289 euro e 30 rate da 33 euro. Facendo il calcolo con il pagamento a rate il prezzo proposto da Iliad per avere l’iPhone in questione non aumenterà.

Un altro modello di iPhone 11 acquistabile è il Pro da 64 GB. La differenza con lo smartphone appena descritto sta nella dimensione dello schermo, in questo modello è più piccolo 5.8” contro i 6.5” del Pro Max. Potrete ordinare questo cellulare con Iliad pagando 1.179 euro subito con carta di credito o optando per il pagamento a rate: versamento iniziale di 249 euro, rate mensili da 31 euro per 30 mesi.

Se questi due smartphone sono fuori budget potrete scegliere l’iPhone 11, è disponibile sia nella versione 64 GB che in quella da 128 GB. In questo modello sia un sistema di doppia fotocamera, una batteria che può garantire fino a 24 ore di autonomia e una qualità video superiore.

I clienti Iliad che acquistino il modello da 64 GB potranno averlo per 799 euro subito o con un piano dilazionato di 30 rate da 21 euro e il versamento di 169 euro in fase di conferma dell’ordine. Per lo smartphone iPhone 11 da 128 GB il costo in un’unica soluzione sarà di 879 euro o di rate da 23 euro per 30 mesi e il pagamento iniziale di 189 euro.

Come procedere all’ordine

Per poter finalizzare l’ordine dello smartphone che preferite dovrete essere registrati sul sito di Iliad e avere le chiavi per accedere all’Area Personale. Sono un user name e una password che vi sono state fornite in fase di acquisto o ricezione della sim Iliad. Se non le ricordate o avete smarrito il documento che vi è stato rilasciato nello store potrete richiedere i dati all’Assistenza Iliad.

Una volta effettuato il login dovrete solo confermare l’ordine e selezionare il metodo di pagamento: a rate o in un solo versamento. In una nota Iliad specifica per chi paga con carta di credito che saranno accettate quello con un sistema di sicurezza 3D. A quel punto vi sarà chiesto di digitare l’indirizzo di consegna, se diverso da quello di fatturazione.

Quando riceverete l’iPhone potrebbe essere necessario configuralo, c’è un’apposita sezione nella pagina di Assistenza troverete lì tutti i parametri da impostare se la configurazione automatica non dovesse funzionare quando inserirete la sim Iliad nel device.