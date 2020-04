Passa a Vodafone da WINDTRE: le offerte di aprile 2020

Sono diverse le strategie messe in campo dai vari operatori di telefonia mobile per recuperare i clienti che sono stati persi nel corso del tempo: per esempio, la più comune è quella di proporre delle tariffe che siano attivabili solo da chi effettua il passaggio da un determinato operatore. Ecco quali sono le migliori offerte Vodafone per i clienti WINDTRE che scelgono di cambiare ad aprile 2020.

Vodafone è un operatore di telefonia mobile sempre al passo coi tempi: non a caso è stato il primo a introdurre in Italia le prime tariffe con la connessione 5G, nelle quali è compreso anche lo smartphone.

Sono tanti i vantaggi ai quali si può accedere non solo se si sceglie di attivare un nuovo numero Vodafone, ma soprattutto se si vuole effettuare la migrazione da un operatore differente. La più economica tra tutte è Vodafone Speciali Unlimited, disponibile al costo di 7 euro al mese.

Quali sono, invece, le offerte riservate ai clienti WINDTRE che hanno intenzione di passare a Vodafone? Una delle migliori è la super offerta in 5G Red Unlimited Smart, che può essere sottoscritta al costo di 18,99 euro.

Ovviamente si tratta di promozioni molto diverse tra loro, accomunate dalla potenza della copertura e dalle prestazioni della rete Vodafone, la cui latenza è inferiore ai 10 ms e che in questo momento è 4 volte superiore rispetto al 4.5 G. L’obiettivo che l’azienda britannica avrebbe intenzione di raggiungere nei prossimi mesi è quello di arrivare a 10 Gigabit al secondo di velocità. Gli utenti che utilizzano la connessione Internet da cellulare anche per vedere e scaricare film e serie TV con Vodafone non hanno alcun problema di connessione.

Le offerte di aprile 2020 per chi passa a Vodafone da WINDTRE

I nuovi clienti che scelgono di passare a Vodafone da altri operatori vengono accolti nel migliore dei modi, in quanto:

possono utilizzare l’applicazione dedicata per il controllo del credito residuo e delle promozioni in tutta sicurezza, effettuando anche la ricarica online, grazie ai sistemi Secure Control che sono stati in grado di bloccare ben 3 miliardi di malware nel giro di un solo anno;

la rete 5G ha migliorato notevolmente le chiamate, riducendo i noiosi tempi di attesa e registrando un miglioramento pari al 50% della qualità del suono;

si ha accesso, ogni settimana, a diversi sconti e promozioni, come per esempio il programma Happy Friday, che è gratuito, oppure tramite la sottoscrizione di Happy Black, che ha un costo di 1,99 euro al mese.

Dopo avere passato in rassegna quali sono i benefici generali dell’essere clienti Vodafone, analizziamo di seguito quali sono le tariffe riservate ai clienti WINDTRE, che come anticipato permettono di avere accesso alla velocità delle rete 5G.

1. Red Unlimited Smart

Si tratta di una promozione molto interessante, di tipo 5G: l’abbonamento ha un costo di 18,99 euro al mese, invece di 24,99 euro come da prezzo di listino, che si può addebitare direttamente su carta di credito o su conto SSD.

Tra i vantaggi che contraddistinguono questa promozione, ci sono:

i minuti illimitati, anche per chiamare i numeri Ue;

1.000 minuti per chiamare fuori dallo spazio Ue;

SMS illimitati;

40 Giga di traffico Internet in 4.5G o in 5G, a seconda della copertura del luogo in cui si abita.

Una delle particolarità di questa promozione, è quella di poter utilizzare le principali app di messaggistica istantanea, le mappe e Spotify senza consumare i Giga presenti nel piano mensile.

Si ricorda che per poter utilizzare la Giga Network 5G è necessario innanzitutto essere in possesso di uno smartphone abilitato e in secondo luogo abitare in una zona nella quale è presente la copertura. Attualmente il 5G Vodafone copre:

Roma;

Milano;

Torino;

Bologna;

Napoli;

Agrigento;

Firenze;

Palermo;

Taranto;

Genova,

Livorno;

Verona;

Bari;

Rimini;

Lecce;

Frosinone;

Siracusa;

Treviso;

le aree di Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro, Trezzano sul Naviglio.

Il 4.5G ha raggiunto invece i seguenti centri: Cortina d’Ampezzo, Sauze d’Oulx, Sestriere, Courmayeur, Ayas, Gressoney-La-Trinitè, Pinzolo, Cavalese, Ortisei, Siror, Canazei, Rivisondoli, Roccaraso, Domus de Maria, Peschiera del Garda, Pietra Ligure, Vasto, Sorrento, Positano, Gallipoli, Scalea, Favignana, San Vito Lo Capo, Alghero, Siniscola.

2. RED Unlimited Ultra

In alternativa, oltre a RED Unlimited Smart è possibile attivare Red Unlimited Ultra, che ha un costo leggermente superiore: è infatti disponibile al prezzo promozionale di 24,99 euro al mese, invece dei 34,99 euro previsti da listino.

La promozione ha un costo di attivazione pari a 5 euro, mentre la SIM è gratuita. Nel piano mensile sono previsti:

chiamate e messaggi illimitati in Italia;

1.000 minuti per chiamare in zona extra Ue;

30 Giga di Internet in 4.5G o 5G di Internet ogni mese;

la possibilità di usare le app di messaggistica istantanea, i social, le mappe e i programmi di musica senza consumare dati;

Attivare queste promozioni online porta con sé alcuni vantaggi, come per esempio:

la possibilità di ricevere quanto acquistato, ovvero la SIM, anche la sera, in modo gratuito, dal lunedì al venerdì;

il tracking dell’ordine, in modo tale da poterlo monitorare ovunque si trovi;

il reso gratuito entro 14 giorni, nel caso in cui non si fosse soddisfatti: è il caso, per esempio, degli smartphone presenti nelle promozioni telefono incluso.

3. La proposta 5G di Vodafone

La tariffe 5G proposte da Vodafone non si limitano a quelle appena citate: è infatti disponibile anche la gamma Infinito, declinata in tre versioni differenti:

la prima si chiama proprio Vodafone Infinito e ha un costo di 26,99 euro al mese : comprende minuti e messaggi illimitati e 1.000 minuti per chiamare in zona extra Ue, Giga illimitati, 1 Giga in roaming, 100 minuti e 12 mesi gratuiti di Tidal Premium;

e ha un costo di : comprende minuti e messaggi illimitati e 1.000 minuti per chiamare in zona extra Ue, Giga illimitati, 1 Giga in roaming, 100 minuti e 12 mesi gratuiti di Tidal Premium; la seconda è Infinito Gold Edition , che è simile all’offerta precedente, ma prevede in più 2 Giga in roaming e 300 minuti, 12 mesi di Sky Sport Mix e 12 di NOW TV Mobile. Ha un costo di 29,99 euro al mese ;

, che è simile all’offerta precedente, ma prevede in più 2 Giga in roaming e 300 minuti, 12 mesi di Sky Sport Mix e 12 di NOW TV Mobile. Ha un costo di ; infine abbiamo la tariffa Infinito Black Edition, che costa 39,99 euro al mese e rispetto alla precedente ha 5 Giga in roaming in totale più 500 minuti, oltre che 12 mesi di Tidal Premium, Sky Sport Mix e NOW TV Mobile inclusi.

Si possono poi aggiungere servizi quali:

la segreteria telefonica;

Chiamami e Recall;

la Ricevuta di ritorno SMS;

la continuità del servizio.

4. L’offerta più economica di Vodafone

Esiste, infine una tariffa per la telefonia mobile super conveniente che si rivolge ai clienti provenienti da gestori quali Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri operatori virtuali: si tratta di Vodafone Speciali Unlimited. La promozione è quella più economica fra quelle proposte dall’operatore.

Nella promozione, che è disponibile al costo di 7 euro al mese invece di 12, sono inclusi;

messaggi illimitati;

minuti illimitati;

50 Giga per navigare con la rete Internet di tipo 4G.

