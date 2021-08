Iliad Internet Casa: le novità di agosto 2021

Le offerte Iliad Internet casa non sono ancora arrivate in Italia, ma ci sono alcune novità che lasciano presagire che il loro ingresso sia sempre più vicino: vediamo di seguito di cosa si tratta, cosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi e qual è la situazione attuale della proposta commerciale di Iliad.

Il lancio della prima offerta Iliad Internet casa sembra essere sempre più vicino: una delle ultime notizie rilasciate dalla società riguarda il fatto che abbia raggiunto il break-even. Di cosa si tratta?

Nella pratica, è il momento nel quale un’azienda comincia a guadagnare, invece che a perdere: questa condizione è sicuramente il risultato di un’attività senza sosta e di importanti investimenti che hanno contraddistinto l’azienda nel corso degli ultimi 3 anni.

In soli 3 anni, infatti, Iliad ha conquistato un record nella storia delle imprese che si occupano di telecomunicazione, guadagnando 600.000 clienti in più nel primo semestre del 2021.

Iliad Internet casa: la seconda rivoluzione è in arrivo

La prima rivoluzione Iliad è stata rappresentata dalle promozioni mobile a prezzi inferiori ai 10 euro al mese, valide per sempre, per tutti, che hanno portato l’operatore a diventare il quarto provider di telefonia mobile in Italia.

La seconda rivoluzione sarà rappresentata dalla presenza, nelle case, della prima offerta in fibra ottica e della telefonia fissa. Di recente, infatti, sono state piazzate alcune teche con la dicitura Iliad Box nei pressi delle SIMBox.

Si tratta di spazi promozionali che dovrebbero ospitare gli Iliad Box, ovvero i modem di ultima generazione che vengono già utilizzati in Francia con il brand Free, e che permetteranno di avere accesso anche a servizi di intrattenimento.

Questi dispositivi saranno prossimamente in servizio anche in Italia e in Polonia tramite l’operatore del gruppo Play. Ad annunciarne l’esistenza è stato lo stesso CEO di Iliad, Thomas Reynaud.

Qualche settimana fa il firmware del device è stato aggiornato e in Francia alcuni clienti hanno notato che, con l’aggiornamento del 20 aprile 2021, è stata inserita la lingua italiana accanto al francese e all’inglese.

L’Iliad Box è un prodotto tecnologicamente molto avanzato, perfettamente in grado di ottimizzare l’offerta di Iliad e di integrare le funzionalità di altre applicazioni: potrebbero anche essere firmati degli accordi commerciali con Netflix e Disney+, come è stato fatto da altri operatori di telefonia fissa nel nostro Paese.

La presenza della lingua italiana all’interno dell’Iliad Box è una novità davvero significativa, se si considera il fatto che l’Italia rappresenta il secondo market di riferimento per l’azienda francese in termini di bacino di utenti.

Il lancio dell’offerta Iliad Internet casa dovrebbe prevedere, come ufficializzato da Xavier Niel, l’uscita dell’operatore dalla Borsa: in questo modo, non sarà più possibile comprare o vendere le azioni della compagnia e Iliad diventerà più indipendente.

Così facendo avrà la possibilità di investire di più sulle nuove tecnologie, quindi sulla fibra ottica e sul 5G, mantenendo dei prezzi competitivi, come ha sempre fatto, in linea con quelli del mercato attuale (se non più bassi).

Fibra ottica Iliad: cosa sappiamo fino a oggi

La fibra ottica dell’operatore Iliad potrebbe essere lanciata in Italia a partire dal mese di ottobre 2021, anche se non sono ancora state date delle comunicazioni ufficiali in merito. Si tratterebbe, comunque, di un ottimo periodo dal punto di vista commerciale.

Ci sarebbe, infatti, il momento del Black Friday a novembre, mentre il mese di dicembre è da sempre caratterizzato dalle offerte tipiche delle festività natalizie. Nel frattempo, i dati Iliad per quanto riguarda le offerte mobile sono sempre più positivi.

Dalla conferenza stampa del 30 luglio 2021 è infatti emerso che il numero dei siti mobili ha superato le 7.800 unità: entro la fine del 2021 l’obiettivo è quello di raggiungere gli 8.500 siti attivi.

Quali potrebbero essere, invece, i costi e le caratteristiche dell’offerta Iliad Internet casa? Intanto, il modem è quello che in Francia viene chiamato Freebox, il quale sarà presentato in Italia con il nome Iliad Box.

Dal punto di vista tecnico, il modem dovrebbe essere esattamente lo stesso di quello concesso ai clienti Iliad che attivano una promozione Internet casa in Francia. Si tratta, come anticipato, di un modello di ultima generazione, che permetterà di integrare anche altri servizi.

In merito alle specificità della proposta di Iliad per la telefonia fissa, non sono disponibili troppe informazioni se non quella relativa alla partnership con Open Fiber, grazie alla quale si potranno diffondere le proprie offerte con la rete in fibra ottica di tipo FTTH.

Per abbracciare un numero maggiore di utenti, comunque, Iliad dovrebbe garantire la possibilità di connettersi a Internet da rete fissa anche con la fibra FTTC, ovvero la fibra misto rame che è attualmente più diffusa sul territorio nazionale rispetto alla fibra ottica FTTH.

Si ipotizza anche la possibilità che ci siano delle promozioni riservate ai già clienti Iliad o che l’azienda scelga di emulare uno dei trend più diffusi del 2021, ovvero la possibilità di attivare un’offerta convergente fisso + mobile.

Analizzando le offerte Internet casa attualmente attivabili in Italia, si possono trovare infatti gli elementi che potrebbero essere presenti anche nella proposta per la telefonia fissa dell’operatore Iliad.

Nello specifico, si tratta del fatto che la maggior parte delle promozioni sono di tipo all inclusive e comprendono, dunque, non solo la connessione a Internet di tipo illimitato, ma anche le chiamate da telefono fisso illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che il modem in comodato d’uso gratuito.

Per conoscere più nel dettaglio le offerte Internet casa del momento, clicca sul link e scopri come utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Le offerte mobile di Iliad

In attesa dell’arrivo ufficiale dell’offerta Iliad Internet casa, vediamo di seguito quali sono le migliori promozioni mobile dell’operatore, che hanno permesso a Iliad di essere quello che è oggi nel nostro Paese.

La premessa è la seguente: le offerte mobile Iliad, a differenza di quelle di tanti altri provider, possono essere scelte da qualsiasi tipologia di cliente, hanno un prezzo fisso e si possono attivare sia su un nuovo numero, sia in portabilità.

Clicca sul link in basso per avere maggiori dettagli in merito.

Tra le offerte più convenienti di agosto 2021, ci sono:

Iliad Giga 80;

Iliad Giga 120.

Iliad Giga 80 ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

80 Giga in 4G ogni mese;

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

minuti ed SMS illimitati e 6 Giga al mese in roaming in Ue;

i seguenti servizi accessori inclusi gratuitamente: Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica.

L’offerta potrà essere attivata direttamente online con consegna gratuita della SIM a casa: oltre al costo del canone mensile, si dovrà sostenere un contributo una tantum per la nuova SIM pari a 9,99 euro.

Iliad Giga 120 ha un costo di 9,99 euro al mese e si tratta di una promozione di tipo 5G, che permette di sfruttare tutti i vantaggi di questa tecnologia nelle zone che ne sono già coperte.

Il piano mensile si caratterizza per:

120 Giga in 4G e 5G ogni mese;

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali;

minuti ed SMS illimitati e 6 Giga al mese in roaming in Ue;

i seguenti servizi accessori inclusi gratuitamente: Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica.

L’offerta potrà essere attivata direttamente online con consegna gratuita della SIM a casa: oltre al costo del canone mensile, si dovrà sostenere un contributo una tantum per la nuova SIM pari a 9,99 euro. Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei vantaggi Iliad, in attesa dell’offerta Iliad Internet casa.

