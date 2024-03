Il settore delle telecomunicazioni e quello dell'energia sono sempre più legati con vari operatori che oggi propongono sia servizi di telefonia fissa e mobile che tariffe luce e gas, come fornitori del Mercato Libero. Questa tendenza, però, non interessa a Iliad Italia che ha confermato di non essere interessata a espandere il suo raggio d'azione in altri settori, concentrandosi sul mondo delle telecomunicazioni.

Diverse aziende del mondo delle telecomunicazioni hanno iniziato a proporre tariffe luce e gas. Tra questi troviamo WINDTRE, che da tempo ha una partnership con Acea Energia, oltre a Postepay (presente nel settore delle telecomunicazioni con i brand PosteMobile e PosteCasa) che ha lanciato il nuovo brand Poste Energia. Da notare che anche Fastweb ha confermato il debutto di tariffe luce e gas mentre TIM ha anticipato che sta valutando il da farsi. Nel frattempo, diversi fornitori del Mercato Libero (Enel, Sorgenia, Illumia) sono attivi sul mercato delle telecomunicazioni con offerte fibra ottica.

Sullo sfondo, invece, c’è Iliad Italia che, dopo aver chiuso un 2023 molto positivo, ha confermato di non essere interessata a espandere il suo raggio d’azione. L’operatore si concentrerà sul mondo delle telecomunicazioni e non farà il “grande passo”. La conferma è arrivata direttamente da Benedetto Levi, numero uno di Iliad Italia, nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera che, di fatto, mette la parola fine alle speculazioni.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iliad non è interessata al settore dell’energia

Basta una risposta per smentire rumor e indiscrezioni. Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere, infatti, Levi ha risposto così alla domanda in merito al possibile ingresso di Iliad nel settore dell’energia e/o nel settore assicurativo: “No, vogliamo fare solo quello che sappiamo fare: le telecomunicazioni. La rete fisica ci serve per stare più vicini agli utenti e rispondere alle loro richieste. Non ci interessa creare pacchetti di servizi che spesso finiscono per confondere i consumatori e i prezzi“.

Levi, quindi, chiude le porte a qualsiasi scenario di espansione per Iliad. L’operatore non ha intenzione di lanciare tariffe luce e gas o di proporre partnership con altre aziende per espandere il suo raggio d’azione. Il focus futuro è il settore delle telecomunicazioni, destinato a vivere una vera e propria rivoluzione con l’acquisto di Vodafone Italia da parte di Swisscom (che controlla Fastweb). Le prossime novità di Iliad riguarderanno i servizi di telefonia.

Da notare che Levi ha ribadito che, per il momento, non ci sono trattative per un consolidamento in Italia: “Ora andiamo avanti per la nostra strada, oggi non c’è nessun dossier sul tavolo. Il mercato è in grande movimento: se nel medio termine ci saranno opportunità, le valuteremo“. Ricordiamo che Iliad ha presentato due offerte per la fusione con Vodafone Italia che, però, sono state rispedite al mittente. In futuro, l’azienda potrebbe cercare nuove strade per consolidarsi in Italia ma, al momento, non ci sono sviluppi imminenti.

Le offerte Iliad di marzo 2024

In attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse di Iliad, andiamo a riepilogare le offerte disponibili. Per quanto riguarda la telefonia mobile, in questo momento, ci sono due offerte Flash da considerare. La prima si chiama Flash 150 e include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 9 GB in roaming in UE

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivarla basta premere sul box qui di sotto.

Attiva Flash 150 di Iliad »

Da valutare anche l’offerta 5G dell’operatore, Flash 200. Questa tariffa include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

200 GB in 4G e 5G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 11 GB in roaming in UE

sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad

Flash 200 prevede un canone pari a 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è richiedibile di seguito.

Attiva Flash 200 di Iliad »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA