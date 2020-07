Iliad e telefonia fissa: tutte le novità di luglio 2020

Costi bassi e fissi e una maggiore trasparenza nelle offerte, Iliad per gli utenti mobile è stata una manna dal cielo. Dopo anni di egemonia dei gestori tradizionali, l’ingresso nel mercato italiano di questo operatore ha segnato una riduzione delle tariffe e un aumento dei servizi.

Per questo motivo cresce l’attesa verso l’ingresso del gestore francese nel mercato delle offerte internet casa nel nostro Paese. E dopo il lockdown sembrano esserci state nelle modifiche nelle decisioni sullo sviluppo strategico di questo operatore.

Quando arriveranno le promo Casa Iliad

Nell’era pre Covid 19 infatti il piano Odyssée aveva puntato tutto su mobile e 5G per la crescita di Iliad in Italia. Le nuove condizioni sviluppatesi con questa crisi hanno invece portato verso una nuova strada e l’orizzonte del 2024 per il lancio delle offerte casa di Iliad potrebbe essere anticipato.

Non ci sono stati annunci con date precise e nuovi obiettivi dichiarati, ma dalle interviste del manager Iliad Italia è emerso qualche segnale di questo cambio rotta. Realizzare l’ingresso nel mercato fisso non avrebbe dei costi di investimento iniziali proibitivi e sembra che siano già in corso delle trattative per trovare un accordo di collaborazione con Open Fiber, la società che si occupa della cablatura delle città italiane.

A questa condizione economica interessante si è poi aggiunto il boom delle attivazioni di reti domestiche registrato nei mesi dell’emergenza sanitaria e la prospettiva di condizioni favorevoli ad un ulteriore incremento nei prossimi mesi.

Quali sono le offerte Iliad Casa

Per poterci fare un’idea di quali potrebbero realisticamente essere le offerte Iliad Casa che arriveranno nel nostro Paese abbiamo analizzato quelle attive in Francia a Luglio 2020. L’ipotesi più realistica è che il gestore parta con un’offerta con sim e modem e appoggiandosi alla rete 4G+ che sta già costruendo. Nei piani di sviluppo è previsto che entro il 2024 l’operatore raggiunga i 10 mila siti attivi in Italia.

Nel catalogo francese l’unica promozione internet casa di questo tipo è la Box 4G+ a 29,99 euro al mese. In questa offerta Iliad propone una connessione fino a 320 Mbit/s e un pacchetto con:

internet alla massima velocità

250 GB al mese

modem di ultima generazione (connessione contemporanea di 60 dispositivi)

Come conoscere le novità su Iliad per telefono fisso

Per poter essere aggiornati sulle nuove offerte di Iliad in Italia e su quali sono le promozioni più vantaggiose potete utilizzare il servizio di Newsletter di SosTariffe.it. Vi basterà iscrivervi per ricevere gli update della settimana e potrete disattivare il servizio quando vorrete.

Inoltre grazie al comparatore di SosTariffe.it vi sarà possibile avere una panoramica delle migliori tariffe disponibili sul mercato e attivarle in pochi minuti. Potrete confrontare non solo i costi, ma anche le condizioni contrattuali proposte e scegliere quale sia l’offerta più conveniente per voi.

Confronta e attiva le offerte internet casa più vantaggiose

La fibra ottica del gestore francese, costi e condizioni

Torniamo a Iliad, se il piano 4G è la soluzione più semplice da replicare in Italia, vediamo cosa offre il gestore ai clienti internet casa che vogliano la fibra. Le proposte tra cui scegliere sono tante dalla più economica Mini 4K alle offerte Delta a 39,99 euro.

Nell’offerta Mini 4K a 14,99 euro al mese Iliad propone:

internet senza limiti (con limitazioni di velocità)

chiamate gratis verso i fissi in più di 100 paesi

Freebox tv con 220 canali (con visione in 4K)

Per avere la fibra fino a 1 Gigabit/s di Iliad delle tariffe Delta o Delta S, pagando quasi 40 euro al mese, gli utenti hanno:

internet senza limiti alla massima velocità

chiamate verso numeri mobili e fissi

centrale per la gestione di dispositivi di domotica

Offerte Iliad Mobile con hotspot

Se ancora non ci sono promozioni di rete fissa Iliad, non è detto che non si possano utilizzare i servizi mobile del gestore per collegarsi anche dai dispositivi di casa. Le offerte cellulare dell’operatore permettono infatti la condivisione della rete tramite hotspot.

Non si tratta di un’operazione complessa e vi consentirà di sfruttare i Giga inclusi nel piano mobile trasformando il vostro telefono in un router Wi-Fi. Il contro di questa soluzione è che si deve fare attenzione a non sforare il traffico dati compreso nelle offerte e il telefono scaricherà la batteria molto rapidamente.

Se non sapete come attivare l’opzione hotspot, ecco una mini guida per cellulari Android e iOS. Iniziamo dal dispositivo iOS, entrate nel menu Impostazioni e selezionate la voce Cellulare. Tra le opzioni che vi compariranno vedrete anche Hotspot personale, cliccando su questo menu si aprirà una schermata in cui saranno visibili il nome della rete mobile del cellulare e la password da utilizzare per connetter altri dispositivi. Vi basterà dunque attivare il servizio di condivisione, aprire il Centro connessioni sul pc o su un altro device, cercare il nome della linea dello smartphone e copiare la chiave d’accesso.

Se il vostro smartphone è un Android, ecco cosa dovete fare. Il procedimento è molto simili, cercate il menu Connessioni e la voce Router Wi-Fi e tethering. Attivando il sevizio si potrà scegliere se collegare il dispositivo tramite USB al device da connettere o se utilizzare i Bluetooth per avviare la comunicazione e la condivisione di rete. In entrambi i casi dovrete accedere al menu Router e inserire poi sul dispositivo da connettere la password della rete dello smartphone.

Le offerte Iliad con più Giga

Le promozioni Iliad che permettono di attivare il servizio e che offrono un buon bundle dati da condividere sono 2 e si tratta delle tariffe:

Giga 50

Giga 40

La migliore offerta mobile del gestore francese è Giga 50, questa promozione ha uno dei canoni più bassi del settore e propone una quantità di dati molto ampia. Nel piano da 7,99 euro al mese Iliad offre ai nuovi clienti:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

50 GB per navigare su rete 4G

4 GB da usare in UE

minuti gratis in UE, USA e Canada

La seconda promozione nel catalogo di Iliad è la sua Giga 40 a 6,99 euro al mese. L’offerta è praticamente identica a Giga 50 ma con un bunlde dati ridotto, ecco quali sono i servizi inclusi in questa tariffa:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

40 GB internet in 4G in Italia

3 GB in UE

minuti per chiamare gratis in UE, Canada e Stati Uniti

Tutte le offerte Iliad hanno dei costi di attivazione fissi e che difficilmente vengono azzerati, il contributo richiesto è di 9,99 euro per la consegna della sim.

Scopri come attivare i piani Iliad

In attesa di Iliad Casa quali promozioni ci sono

Se siete in cerca di un’offerta casa conveniente e che non vi imponga limiti di utilizzo, in attesa che le promozioni Iliad Casa arrivino sul mercato, è meglio che valutiate uno dei piani nei cataloghi degli altri gestori. Se anche l’operatore ha deciso di accelerare i tempi di ingresso nel mercato non è ancora chiaro quando lo farà e quali potranno essere le condizioni dei piani italiani.

La soluzione della condivisione della rete mobile è solo un palliativo temporaneo, soprattutto se avete più dispositivi da collegare e se dovete lavorare da casa in questi mesi. Finireste il bundle dati in pochi giorni e poi restereste isolati fino al rinnovo delle offerte.

Ecco dunque quali sono le tariffe internet casa più vantaggiose di Luglio e quali condizioni vi offrono:

Super Fibra Unlimited di WindTre

Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super Fibra

Fastweb Casa

1. Super Fibra

La fibra fino a 1 Gigabit/s di WindTre può essere vostra a 26,98 euro al mese, nel canone il gestore include ogni mese:

internet senza limiti

chiamate verso i numeri nazionali illimitate

modem e costi di attivazione (si pagherà un contributo per 4 anni)

Scopri la Super Fibra WindTre

2. Internet Unlimited

L’offerta di Vodafone è quella consigliata dai nostri esperti, la particolarità che rende il piano tra i migliori di Luglio è la rimodulazione automatica dopo 4 anni di contratto del canone. Il costo proposto per i primi 4 anni sarà di 27,90 euro al mese, poi dal 5° anno il canone scenderà a 20,90 euro. In questa spesa sono inclusi:

attivazione

modem e Vodafone Ready, servizio di assistenza dedicato

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

internet senza limiti (velocità fino ad 1 Gigabit/s con FTTH)

Vodafone TV con 6 mesi di Infinity e 30 film su Chili al mese gratis

Amazon Prime gratis per 6 mesi

Attiva Internet Unlimited

3. Super Fibra

La fibra di TIM è tra le più costose, il canone proposto dal gestore è di 29,90 euro al mese. L’operatore offrirà ai suoi nuovi clienti:

modem

attivazione

chiamate gratis sono per chi attiva l’offerta online

TIM Vision

6 mesi di Disney+ gratis e poi ad un costo speciale

Scopri come avere la Super Fibra di TIM

4. Fastweb Casa

Il piano base di Fastweb offre un canone mensile di 29,95 euro al mese e in corso però un’offerta mista per casa e mobile che porterebbe il costo del piano di rete fissa a 25,95 euro al mese (a cui si aggiungeranno 8,95 euro per lo smartphone). Nel pacchetto internet casa l’operatore include:

modem e attivazione

chiamate verso fissi e mobili nazionali

internet senza limiti

Attiva Fastweb Casa

La sim che dovrete acquistare per accedere allo sconto sull’offerta casa vi fornirà ogni mese:

50 GB per navigare in Italia

minuti senza limiti

100 sms

Scopri l’offerta Fastweb Casa e Mobile

