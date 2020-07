Offerte 5G: le migliori tariffe di luglio 2020

Cresce l’attesa per il lancio ufficiale della navigazione a 2 Gigabit/s da parte dei principali operatori mobile. Le offerte 5G sono già disponibili nei cataloghi di diversi gestori e hanno costi compresi tra circa 20 euro e i 40 euro. Ecco quali sono le migliori di Luglio 2020 e come attivarle

Chi vuole essere pronto a connettersi alle nuove reti 5G sta già studiando le possibilità offerte dai gestori. Le reti non sono ancora attive, ma sui portali sono già apparse le promozioni che consentiranno agli utenti di raggiungere velocità di collegamento mai viste.

5G, la nuova generazione di connessioni

La rivoluzione della quinta generazione di reti avrà degli standard di connessione decisamente superiori a quelli delle precedenti linee 4G LTE. Si potranno collegare molti più dispositivi in modo simultaneo mantenendo un’elevata velocità e un tempo di risposta rapido. Sono delle reti che permetteranno di gestire device e tools dell’Internet of Things grazie alle tecnologie integrate e alle performance in download, upload e latenza.

Secondo i test effettuai sulle linee sperimentali con il tempo di dovrebbe riuscire a portare le reti di nuova generazione a 10 Gigabit/s. La vera rivoluzione sarà però quella che permetterà di ridurre i tempi di latenza da circa 50 millisecondi a 10 millisecondi, i device avranno un ritardo di trasmissione praticamente impercettibile.

La copertura del servizio

Per il lancio ufficiale delle reti, che si attendeva per TIM e Fastweb nel 2020, si dovrà forse pazientare più del previsto. I lavori hanno infatti risentito del lockdown e i gestori sono indietro rispetto alle tabelle di marcia. Si è ancora in una fase sperimentale e di sicuro anche quando si attiveranno le connessioni si agirà in modo graduale.

Si inizierà con il rendere disponibile il servizio nelle maggiori città per poi ampliare il raggio d’azione. Valutate quindi anche questo aspetto prima di acquistare le offerte 5G con largo anticipo, anche perché i piani sono ancora piuttosto costosi rispetto alle promozioni mobile 4G.

Un altro vantaggio portato dai miglioramenti tecnologici dovrebbe riguardare la durata della batteria. Il nuovo sistema di collegamenti infatti non dovrebbe consumare stile sanguisuga l’energia del vostro smartphone, la maggior parte degli sforzi infatti sarebbe a carico delle antenne esterne e non dell’hardware dei cellulari.

I contro del 5G: ancora costi elevati e l’incognita salute

Siamo ancora nel mondo delle ipotesi sia per quanto riguarda i pro che i contro. Come ogni esperimento ci sono anche degli svantaggi legati alla novità, la rete è ancora instabile e ha un copertura molto limitata. C’è poi il fattore costo, le nuove offerte sono ancora proibitive per molti utenti.

E in tanti sono anche preoccupati per eventuali danni alla salute provocati dalle antenne 5G, ma per adesso non sono ancora stati forniti dei dati attendibili né a sostegno della nocività di queste infrastrutture né in senso opposto.

Le migliori offerte 5G di Luglio

Per conoscere le migliori promozioni 5G di Luglio 2020 ci siamo affidati al comparatore di SosTariffe.it. Per individuare solo i piani che offrono il nuovo servizio di connessione dovrete selezionare le offerte di telefonia mobile e poi cliccare sulla voce 5G.

Come per le altre ricerche, l’algoritmo vi restituirà uno schema in cui saranno riportati costi e condizioni delle promozioni. In più sarà anche indicato se le offerte includono altri servizi oltre ai bundle voce, sms e Giga ed eventuali costi per recesso o cambio operatore.

Ecco quindi quali sono i piani 5G più convenienti del mese e quali condizioni pongono gli operatori. Queste tariffe sono di due tipi, ci sono le tradizionali promozioni che vi propongono un bundle limitato di Giga alla massima velocità e altre che offrono Giga illimitati a costi crescenti con vincoli di velocità.

Le offerte di Luglio per avere accesso al 5G dal vostro smartphone sono:

Shake it easy

RED

Infinito

Infinito Gold Edition

TIM Advance 5G

Infinito Black Edition

TIM Advance 5G Unlimited

1. Shake it easy

L’offerta di Vodafone per gli Under 30 ha un canone da 14,99 euro, se si attiva il sistema Smart Pay. La promozione include:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

Giga illimitati per utilizzare le principali app social, chat, per ascoltare musica e per le mappe

10 GB da usare in UE

servizi di segreteria telefonica, chiamami e recall gratuiti

Smart Passport + che si attiva all’estero

Smart Passport + è un servizio che vi permetterà di parlare per 60 minuti, di inviare 60 sms e di utilizzare 500 MB al giorno quando sarete in paesi stranieri extra UE e negli Stati Uniti. Questa opzione ha un costo di 3 euro al giorno e l’importo vi sarà scalato solo se userete il servizio.

Smart Pay invece è il sistema di pagamento automatizzato per ricaricare la vostra sim, si tratta semplicemente di un servizio che abbinerà la vostra carta di credito o il conto corrente ai rinnovi del canone.

2. RED

Un’altra offerta di Vodafone abilitata alla navigazione 5G è RED, il canone di questa promozione è di 18,99 euro al mese (sempre per chi paga con Smart Pay, per gli altri il costo sarà di 24,99 euro). Attivando questo piano i clienti avranno ogni mese:

minuti e sms senza limiti verso contatti nazionali

minuti illimitati verso numeri UE

giga illimitati per utilizzare le app preferite (l’elenco completo si trova sul sito del gestore)

40 Giga per navigare in 5G in Italia e UE

chiamate extra UE a pagamento

navigazione extra UE a pagamento

3. Infinito

Con questa tariffa Vodafone entriamo nelle nuove promozioni con Giga illimitati proposte dal gestore britannico. Questo piano ha un canone da 24,99 euro al mese e include:

giga illimitati

sms e minuti verso contatti nazionali senza limiti

1000 minuti extra Ue

1 Giga in roaming extra Ue e 200 minuti di chiamate

servizio di assistenza prioritaria e dedicata TOP service

Attivando questa soluzione, anche se si tratta di un’offerta 5G, l’operatore impone una velocità massima di navigazione di 2 Mbit/s. Si tratta di prestazioni che renderanno poco efficiente la connessione se volete utilizzarla per guarda film in streaming o live events.

I costi di attivazione per tutte le offerte Infinito sarebbero di 31 euro, il gestore però offre uno sconto per i nuovi clienti e li riduce a 5 euro a patto che si effettuino un tot di ricariche. Per la promozione Infinito si otterrà la riduzione del contributo di attivazione se si ricaricheranno almeno 384 euro, in più operazioni ovviamente e su 12 mesi.

4. Infinito Gold Edition

A 29,99 euro si potrà avere l’offerta Infinito Gold Edition, la differenza con il piano precedente sta nella velocità di navigazione consentita. Il limite sarà infatti innalzato a 10 Mbit/s, questo vi consentirà di utilizzare la rete mobile per vedere contenuti video di qualità superiore e di usare le piattaforme di gaming.

Nel piano da circa 30 euro al mese il gestore offre:

giga illimitati

sms e minuti verso contatti nazionali senza limiti

1000 minuti extra Ue

2 Giga in roaming extra Ue e 300 minuti di chiamate

servizio di assistenza prioritaria e dedicata TOP service

5. TIM Advance 5G

La prima offerta di TIM che analizziamo è il suo piano Advance 5G, il canone richiesto è di 29,99 euro e include:

50 GB in 5G (per chi ha anche la rete fissa di TIM i Giga saranno illimitati)

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

roaming UE incluso

servizio Lo Sai e chiama ora

Il costo di attivazione è di 9 euro per i nuovi clienti che acquistino questa offerta.

6. Infinito Black Edition

L’ultima promozione della linea Infinito ha un costo mensile di 39,99 euro e offre ai clienti:

giga illimitati

sms e minuti verso contatti nazionali senza limiti

1000 minuti extra Ue

5 Giga in roaming extra Ue e 500 minuti di chiamate

servizio di assistenza prioritaria e dedicata TOP service

I clienti potranno anche richiedere di aggiungere il pacchetto NOW Tv Intrattenimento e serie tv. Con questa versione dell’offerta si potrà navigare alla massima velocità consentita dalle reti 5G dell’operatore.

7. TIM Advance 5G Unlimited

La risposta di TIM è la sua offerta Advance 5G Unlimited. Il costo del canone proposto sarà di 39,99 euro e includerà:

minuti e sms gratis verso i contatti nazionali

roaming UE gratis

internet senza limiti con connessione fino a 2 Gigabit/s

250 minuti verso i numeri esteri

TIM Games per 3 mesi gratis

Lo Sai e chiama ora compresi nel canone

Per chi attivi questa offerta non sono richiesti contributi iniziali. Se siete clienti TIM di linea fissa il gestore vi permette di attivare TIM Unica sui cellulari di casa, questo servizio vi permetterà di avere Giga illimitati su 6 numeri TIM della vostra famiglia.

Come navigare in 5G con altre offerte

Vodafone è al momento l’unico operatore che ha previsto la possibilità di attivare la connessione 5G anche con altre promozioni. Per poter navigare con la nuova rete restando con le vostre tariffe Vodafone dovrete acquistare l’opzione 5G Start, si tratta di un’offerta da 5 euro al mese che vi garantirà l’upgrade della linea mobile.

Attivare una delle offerte descritte senza avere uno smartphone di ultima generazione abilitato per il 5G sarà uno spreco di denaro. Gli standard delle nuove reti infatti non sono compatibili con le caratteristiche dei vecchi cellulari, dovrete quindi accertarvi di avere un telefono che supporti il 5G o acquistarne uno.

