I 10 migliori film in streaming da vedere a Dicembre 2021

Dicembre è un mese in cui sulle piattaforme pay tv arrivano sempre titoli molto interessanti e si ripresentano anche grandi classici natalizi. Ecco quali sono i 10 migliori film da vedere in streaming e alcune delle pellicole che non puoi non rivedere durante queste feste. Se non sei ancora abbonato alle piattaforme pay tv la guida ti offre anche una panoramica delle offerte del mese

Ormai hai l’imbarazzo delle scelta se vuoi poter vedere film in streaming comodamente a casa tua puoi sottoscrivere le offerte pay tv di diverse piattaforme. Da Amazon Prime a Netflix, da Disney + a NOW Tv (la streaming tv si Sky), puoi abbonarti a queste soluzioni a partire da 36 euro l’anno o da 7,99 euro al mese. Ogni portale ha produzioni proprie in esclusiva e un ampio catalogo di titoli tra i quali sicuramente potrai trovare dei film che desideri vedere.

Tra i titoli di Natale imperdibili che hai visto cento volte, ma che sei pronto a guardare ancora una volta ci sono:

Una poltrona per due – TIMVision con abbonamento Premium

Love Actually – Amazon Prime Video

The Nightmare Before Christmas – Disney+

Qualcuno salvi il Natale – Netflix

oltre all’immancabile Mamma ho perso l’aereo – Netflix

Ecco quali sono le principali promozioni pay tv che puoi attivare questo mese di Dicembre per poter guardare questi e molti altri titolo natalizi, ma nonsolo.

Amazon Prime Video

Uno degli abbonamenti più convenienti per accedere ai contenuti streaming tv è senza dubbio quello del servizio Amazon Prime Video. Questa offerta è disponibile sia nella versione mensile da 3,99 euro che nella promozione annuale da 36 euro.

Questa offerta, rispetto a quella di altre piattaforme, nasce come incentivo per coloro che vogliono usufruire di consegne gratuite illimitate sugli ordini Amazon e su consegne in giornata nelle principali città italiane. Nel pacchetto Prime, oltre allo streaming senza limiti, sono inclusi anche centinai di titoli eBook, gaming su Twitch e uno spazio di archiviazione per i tuoi contenuti su Photos.

Per iniziare lo streaming dovrai sottoscrivere l’abbonamento a Prime e poi dovrai solo inserire le tue credenziali Amazon scaricando l’app su pc, smartphone o televisore.

Netflix

Con Netflix sono disponibili più versioni di abbonamento:

Base – 7,99 euro al mese – 1 dispositivi e visione standard quality

Standard – 12,99 euro al mese – 2 dispositivi per guardare in contemporanea, 2 tablet o smartphone su cui puoi scaricare contenuti. visione HD

Premium – 17,99 euro al mese – 4 dispositivi collegati in contemporanea, 4 cellulari o tablet, visione HD e Ultra HD dei contenuti

Disney +

La piattaforma ospita i cataloghi di Disney, Marvel, Pixar, National Geographic e Star. In questo caso le possibilità di abbonamento sono due:

mensili 8,99 euro

89,90 euro l’anno

Si può scaricare l’app su smart tv, pc, mobile e tablet o con le console gaming (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X, Xbox Serie S).

NOW TV

Infine tra le piattaforme pay tv per vedere i contenuti in streaming c’è anche NOW TV (la versione online della pay tv di Sky). Per quanto riguarda le soluzioni di questo portale hai diverse possibilità che dipendono dal tipo di contenuti che ti interessano. Gli abbonamenti a NOW TV sono suddivisi in:

Pass Cinema e Intrattenimento – 9,99 euro per 2 mesi, poi 14,99 euro

Pass Sport – 14,99 euro al mese

Ecco i 10 migliori film in streaming del mese

Se escludiamo i classici titoli natalizi, ecco quali sono i nuovi film che sono disponibili o in arrivo sulle piattaforme di streaming a Dicembre 2021. Per comodità li raggruppiamo in base al servizio che te li offre.

Titoli Netflix

Il potere del cane

Si tratta di un adattamento dall’omonimo romanzo Il potere del cane, è già disponibile dal 1° Dicembre su Netflix. Il libro da cui è stato tratto è di Thomas Savage, mentre la pellicola è stata diretta da Jane Campion. Trama: all’inizio del Novecento George (Jesse Plemons) e Phil Burbank (Benedict Cumberbatch), due fratelli, gestiscono il loro ranch nel Montana. L’equilibrio della coppia viene alterato quando George sposa Rose (Kirsten Dunst), una giovane vedova con un figlio. L’arrivo di Rose e del figlio scatenerà una strana reazione in Phil che inizierà a tormentarli.

È stata la mano di Dio

La pellicola di Paolo Sorrentino sta riscuotendo un certo successo nelle sale cinematografiche e sarà su Netflix dal 15 Dicembre, la piattaforma ha coprodotto il film. Il protagonista di questa storia è Fabio Schisa (Toni Servillo) attraversa la Napoli di Maradona e dello scudetto, racconta della sua famiglia e della vita di un ragazzo che vive la città partenopea negli anni ’80. Il film è autobiografico e si basa in gran parte sulla vita del regista e sui suoi diciassette anni. Tra gli altri interpreti ci sono Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri e Renato Carpentieri. La pellicola è stata selezionata per rappresentare l’Italia ai prossimi Oscar.

Don’t Look Up

Il 24 Dicembre è il giorno in cui sarà disponibile Don’t Look Up, pellicola hollywoodiana con un cast incredibile: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ariana Grande e Cate Blanchett. Si tratta di una commedia in cui un professore e una laureanda in astronomia scoprono che una cometa colpirà la Terra, inizierà quindi la loro impresa per riuscire ad avvertire la presidentessa degli USA (Meryl Streep) dell’imminente disastro.

Amazon Prime Video

Io sono Babbo Natale

Dal 6 Dicembre puoi guardare l’ultimo film interpretato da Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale dopo essere stato nelle sale cinematografiche è arrivato sulla piattaforma. Il film è diretto da Edoardo Falcone. Un ex galeotto (Marco Giallini) è appena stato scarcerato dopo diversi anni di prigione per una rapina che ha commesso, non ha mai conosciuto la figlia avuta con Laura (sua compagna all’epoca dei fatti). Ettore, questo il nome del protagonista, non ha amici e non ha nessun obiettivo, conosce solo un modo di vivere: rubare.

Durante una rapina però si imbatte in Nicola (Proietti), un signore che sembra non avere niente che valga la pena rubare. Nicola però afferma di essere Babbo Natale e chiede una mano ad Ettore..

Being the Ricardos

Il film diretto e scritto da Aaron Sorkin è ispirato alla vita degli attori Lucelle Ball e Desi Arnaz, famosi negli anni Cinquanta per la loro interpretazione in I Love Lucy. I Ricardos hanno i volti di Nicole Kidman e Javier Bardem. Il film si concentra in particolare su un periodo piuttosto turbolento della vita della coppia, tra scandali e accuse piuttosto pesanti che hanno quasi portato anche alla fine della loro carriera e della famosa sitcom. La pellicola sarà disponibile su Prime dal 21 Dicembre.

La furia di un uomo – Wrath of Man

Tra i titoli che saranno distribuiti su Prime entro la fine di Dicembre c’è anche l’ultimo lavoro di Guy Ritchie. La pellicola arriverà sulla piattaforma il 27 Dicembre e sarà la versione americana del film francese del 2004 Le convoyeur. Questo è un film per chi è in cerca di azione e per chi ama l’adrenalina e il principale protagonista è infatti Jason Statham.

NOW TV o Sky

State a casa

La prima delle 4 pellicole che puoi vedere su Sky è stata definita una dark comedy. Il regista è Roan Johnson e gli interpreti sono Dario Aita (Paolo), Giordana Faggiana (Benedetta), Tommaso Ragno (Spatola) e Martina Sammarco. Durante la pandemia 4 giovani si trovano a corto di soldi e devono pagare l’affitto al proprietario di casa, un signore piuttosto equivoco che ha già fatto intendere a Paolo e Benedetta che volendo la ragazza potrebbe anche pagare in natura. I due fidanzati decidono quindi di filmare Spatola mentre li ricatta per poter poi girare a loro favore la situazione. Ma come in ogni commedia che si rispetti, il loro piano prenderà delle strade impreviste.

Ammonite: sopra un’onda del mare

Il secondo titolo della piattaforma che ti segnaliamo è un dramma storico interpretato da Kate Winslet e Saroise Ronan. La Winslet presta il suo volto alla paleontologa Mary Anning e la Ronan è invece Charlotte Murchison, geologa britannica. Le due si incontrano a metà dell’800 a Lyme Regis, un paese del Dorset, e ben presto nasce un’amicizia che si trasformerà in amore. La Anning è stata una delle paleontologhe più famose della sua epoca, anche se le autorità si rifiutarono di riconoscerne i meriti per lungo tempo.

Waiting for the barbarians

Da sabato 11 Dicembre potrai anche vedere Waiting for the barbarians, la pellicola con Johnny Depp, Robert Pattinson e Mark Rylance è un adattamento del romanzo scritto negli anni 80 da Coetzee. Il confine dell’Impero è stato amministrato per molti anni dal magistrato, un uomo di cultura ormai prossimo alla pensione. Poi un giorno il governo centrale invia a dirigere la postazione di frontiera lo spietato colonnello Joll, molto diverso dal magistrato e pronto a trasformare la città in un avamposto che dovrà dominare i barbari e proteggere l’Impero da un possibile attacco.

Il cattivo Poeta

L’ultimo titolo è il biopic su Gabriele D’Annunzio (che avrà il volto di Sergio Castellitto) e diretto da Gianluca Jodice. La pellicola racconta il 1936 e la vita del Vate nel Vittoriale. Il partito fascista, preoccupato dalle possibili dichiarazioni di D’Annunzio e dalla sua grande influenza tra militari e intellettuali, teme che il Poeta possa esprimersi pubblicamente contro la decisione di Mussolini di allearsi con Hitler. Il Duce affida quindi ad un giovane camerata, Giovanni Comini di sorvegliare D’Annunzio.