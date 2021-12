Rete fissa di Iliad: arriverà a Dicembre 2021?

Si attende ancora la data ufficiale dell'arrivo della rete fissa Iliad in Italia, la domanda che tutti si stanno facendo è sarà Dicembre il mese della svolta? Nel frattempo il gestore francese ha lanciato una nuova offerta mobile che con un modem 4G predisposto per accogliere la SIM ti permetterà di avere Iliad come gestore internet casa

Ci sono pochi dubbi dopo le dichiarazioni del CEO di Iliad e gli accordi stretti dall’operatore francese con Open Fiber sull’intenzione della società di entrare anche nel mercato delle offerte internet casa in Italia.

Le promozioni in fibra con cui si troverà a competere il provider sono per lo più in FTTH (Fiber to Home) con una velocità fino ad 1 Gigabit/s. La fibra fino ad 1 Gigabit/s quindi è la tecnologia più abbordabile, sia per il prezzo (i costi medi si stanno abbassando) che per la copertura garantita (sono più di 100 i comuni raggiunti). Anche se nelle grandi città i gestori tradizionali stanno lanciando già nuove connessioni fino a 2,5 Gigabit/s e sono in corso sperimentazioni su linea FTTH-XGS-PON che può raggiungere una velocità teorica di 10 Gigabit/s (ma è limitata solo a 11 città italiane al momento).

Rete fissa Iliad, quando arriva?

Come si ripete ormai da mesi, ci sono molti segnali che stanno facendo crescere l’attesa del lancio delle offerte di rete fissa Iliad nel Paese. Secondo alcuni siti specializzati la data di arrivo di Iliad casa potrebbe essere annunciata a breve a ridosso delle festività. L’operatore in Francia fornisce ai clienti già delle promozioni di linea internet casa molto vantaggiose e con servizi di pay tv integrati.

Gli indizi del potenziale avvicinarsi dell’ora X per Iliad Casa in Italia sono almeno 3. Il primo sono i Box apparsi negli store in cui saranno esposti gli Iliadbox, si tratta dei modem di nuova generazione che dovrebbero far parte delle offerte di rete fissa dell’operatore.

Le parole del CEO di Iliad, Thomas Reynaud, durante la presentazione del bilancio dell’ultimo trimestre agli investitori hanno dato la conferma – se ancora ce ne fosse stato bisogno – che le offerte in fibra ottica sono l’obiettivo del gestore. Ad una domanda proprio sul possibile lancio delle promozioni di rete fissa in Italia, ecco cosa ha risposto Reynaud: “Non farò commenti sulla data di lancio delle nostre attività broadband, perché è un mercato molto competitivo e noi vogliamo mantenere la sorpresa sul rollout della rete. I nostri investimenti nella rete stanno guidando la profittabilità e penso che abbiamo preso la decisione giusta puntando chiaramente su una accelerazione del rollout della nostra rete. Questa strategia sta pagando”.

Le dichiarazioni di Reynaud sono solo l’ultimo tassello di quello che è il lavoro che sta portando la compagnia a sviluppare le proprie offerte casa. La prova definitiva ed inconfutabile che Iliad stia investendo tempo, energie e risorse per entrare nel mercato è stata per molti l’accordo stretto con Open Fiber lo scorso anno. Open Fiber è una delle maggiori società che si sta occupando della cablatura in fibra delle città italiane.

Quali potrebbero essere le offerte Iliad Casa?

Se ci dovessimo basare su quelle che sono le promozioni internet casa, le caratteristiche comuni delle offerte di rete fissa sono:

prezzo canone tra i 20 e i 30 euro al mese

contributo attivazione incluso

modem Wifi 6 compreso

chiamate senza limiti (spesso riservato ad attivazioni online)

Iliad ha però abituato i clienti ad entrate ad effetto, ricordati il suo ingresso nel mercato mobile e la rivoluzione dei prezzi che le sue offerte hanno portato. L’aspettativa dei clienti è che anche con le promozioni di rete fissa possa ripetersi quanto già accaduto per le soluzioni smartphone.

Per poter capire meglio quali possono essere le reali tariffe e la composizione delle nuove offerte Iliad Casa è il caso di fare un giro sul sito Free, società madre francese di Iliad. La promozione più popolare sul portale è la FreeBox Pop, in questo piano sono inclusi:

router Wifi con funzione MU-MIMO

fibra ottica fino ad 1 Gigabit/s

TV box Player Pop con 16 GB per archiviare i tuoi contenuti e con integrati Android TV e Chromecast

box tv con telecomando intelligente e compatibile con visione 4K

chiamate senza limiti

canone mensile 29,99 euro al mese per il primo anno

Come avere la rete fissa Iliad

Se non se soddisfatto del tuo attuale operatore di rete fissa e vuoi trovare una soluzione che ti permetta di risparmiare da subito con Iliad puoi acquistare un modem 4G con l’alloggio per la SIM e attivare una delle offerte mobile del gestore. Tra le nuove promozioni di Dicembre Iliad mobile ha la possibilità con meno di 10 euro al mese di avere più di 100 Giga per poter navigare ovunque, sono offerte compatibili con il 5G se nella tua zona la tecnologia è già compatibile.

1. Giga 150

È la più recente e conveniente tra le proposte mobile del gestore. Il pacchetto costa 9,99 euro al mese e include:

Minuti e SMS senza limiti in Italia e in UE

Chiamate senza limiti verso fissi e mobile anche in Canada, USA e altre 60 destinazioni estere

150 Giga in 4G/4G+ o 5G (verifica la copertura e le caratteristiche del tuo smartphone

7 Giga roaming UE

Servizi Mi richiami, segreteria telefonica, hotspot, avviso di chiamata, blocco servizi a sovrapprezzo

Come per ogni offerta Iliad, i costi di attivazione sono pari a 9,99 euro e se terminerai i Giga potrai continuare a navigare pagando 0,90 euro ogni 100 Mega in Italia, in Europa la tariffa extra soglia applicata è di 0,00427 euro ogni 1 Mega.

Per il momento questa promozione può essere attivata solo per 33 giorni.

2. Giga 80

Puoi attivare anche una soluzione meno costosa, ma che comunque ti garantisce un buon bundle Giga. Se non utilizzi troppo lo streaming tv e musicale in casa anche gli 80 Giga di questa offerta possono coprire il tuo fabbisogno mensile. Il piano ti costerà 7,99 euro al mese (il primo mese considera sempre i 9,99 euro come contributo attivazione) e comprenderà:

Minuti e SMS illimitati in Italia

Chiamate e SMS senza limiti in UE

Minuti verso fissi e mobili anche all’estero

80 Giga di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

4 Giga in roaming in UE

3. Giga 40

Questo è il piano Giga più economico di Iliad e ti costerà solo 6,99 euro al mese, forse non è il più adatto per chi è in cerca di un pacchetto da usare come sostituto delle offerte casa. In questa offerta sono compresi:

Minuti e SMS illimitati in Italia e in UE

Minuti senza limiti verso 60 destinazioni estere

40 Giga di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

4 GB in roaming in UE

Servizi accessori gratuiti

Con tutte le promozioni di questo gestore le condizioni offerte non cambiano, i piani non subiscono rimodulazioni nel tempo. Se vorrai attivare una nuova tariffa potrai cambiare tramite la tua Area personale.

5G Iliad, come funziona

La nuova rete 5G di Iliad ti consentirà di navigare fino a 855 Mega in download e 100 Mega in upload, la precedente rete 4G invece consente una connessione a velocità 390 Mega in download e 50 Mega in upload. La nuova tecnologia mobile non è ancora disponibile in tutta Italia, mentre la linea 4G ha una copertura del 99% del territorio italiano. I comuni che sono già raggiunti dal segnale 5G di Iliad sono:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Se vuoi utilizzare questa tecnologia dovrai però assicurarti che il tuo smartphone sia compatibile con la rete 5G, questa linea infatti ha bisogno di processori e memorie più potenti rispetto al 4G. Iliad fornisce agli utenti una precisa lista di quelli che sono i device 5G friendly. Ecco quali sono ad oggi i dispositivi:

Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

: X51 5G Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G