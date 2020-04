Hype Online: le migliori offerte per conto e carta di aprile 2020

Hype è una carta conto che è stata creata da Sellalab, l’acceleratore di Banca Sella, al fine di rendere più semplici le operazioni bancarie tramite l’utilizzo dello smartphone: può infatti essere gestita da un’applicazione dedicata, che è disponibile sia per i dispositivi iOS sia per gli Android.

Per aprire un conto Hype è sufficiente effettuare la registrazione online, che è gratuita. Il conto Hype è disponibile in tre versioni differenti, con le quali si ha accesso a vantaggi proporzionali al costo del conto. Si tratta di:

Hype Start , che è la versione basic, che è a tutti gli effetti un conto a zero spese per quanto riguarda il canone, ma che presenta alcuni limiti e costi in più sulle singole operazioni;

, che è la versione basic, che è a tutti gli effetti un per quanto riguarda il canone, ma che presenta alcuni limiti e costi in più sulle singole operazioni; Hype Plus , che ha un canone mensile pari a 1 euro;

, che ha un canone mensile pari a 1 euro; Hype Premium, che rappresenta la versione con i benefici più esclusivi e che prevede un canone mensile di 9,90 euro.

Sono tante le possibilità offerte da un conto Hype: vediamo di seguito quali sono quelle previste nel conto Hype Start e in cosa differiscono nello specifico le due versioni a pagamento.

Hype Start: come funziona

Hype Start è molto di più di un semplice conto: oltre alle funzionalità tipiche dei conti correnti tradizionali, permette infatti di poter usufruire di molteplici vantaggi. Vi rientrano:

la possibilità di gestire i propri risparmi attraverso la creazione di un salvadanaio digitale , che permette di creare degli obiettivi da raggiungere al fine di mettere da parte una quota prefissata;

, che permette di creare degli obiettivi da raggiungere al fine di mettere da parte una quota prefissata; la gestione del conto da mobile, tramite l’utilizzo di un’applicazione gratuita con la quale è possibile gestire le proprie spese ed effettuare pagamenti in totale sicurezza;

il cashback fino al 10% sugli acquisti online relativi ad alcuni brand convenzionati con Hype;

sugli acquisti online relativi ad alcuni brand convenzionati con Hype; il fatto di poter mettere in pausa la carta e riattivarla in qualsiasi momento.

Al conto è associata una carta MasterCard contactless, che si riceverà direttamente a casa in modo gratuito con la quale sarà possibile effettuare prelievi e pagamenti in tutto il mondo.

Il conto online di Hype permette di:

pagare tutti i tipi di bollettini dallo smartphone, dai premarcati a quelli in bianco, dai MAV ai RAV;

collegare la propria carta con Apple Pay e Google Pay, in modo tale da poter fare pagamenti direttamente dallo smartphone, senza dover necessariamente portare la carta di pagamento con sé;

in modo tale da poter fare pagamenti direttamente dallo smartphone, senza dover necessariamente portare la carta di pagamento con sé; inviare e ricevere bonifici gratuiti in tutta l’area SEPA direttamente dall’applicazione;

direttamente dall’applicazione; scambiare soldi con gli altri hypers in tempo reale: basterà una mail o il numero di telefono.

Per scoprire fin da subito i vantaggi di un conto Hype online, ti suggeriamo di cliccare sul box qui sotto.

Scopri di più sul conto online Hype

Hype Plus: le caratteristiche aggiuntive

Hype Plus è un conto online che ha un costo di gestione pari a 1 euro al mese ed è dotato di alcune peculiarità in più rispetto a quelle previste dal conto Hype Start a canone zero. Per esempio, offre la possibilità di poter accreditare lo stipendio e di ricaricare fino a 50.000 euro in uno anno, senza costi aggiuntivi.

Hype Plus viene definita “la versione di Hype con i superpoteri”, disponibili al costo di un caffè. Fanno fanno degli extra di questa tipologia di canone:

l’addebito automatico delle spese periodiche;

la ricarica gratuita e immediata da un’altra carta;

la protezione del proprio smartphone dai danni più frequenti;

il controllo di spese e pagamenti da PC.

Hype Premium: i vantaggi

Come suggerisce lo stesso nome, il conto Hype Premium è quello che si contraddistingue per l’esclusività della sua proposta. Sul sito di Hype si legge “il conto perfetto esiste” non a caso.

Al costo di 9,90 euro al mese, Hype Premium permette di avere accesso a:

n pacchetto assicurativo che include una polizza viaggi, una acquisti e una per la copertura dei furti ATM;

pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo , a prescindere dalla valuta;

, a prescindere dalla valuta; zero costi di commissione per tutte le operazioni bancarie, quali bonifici, pagamento bollettini, pagamento ricariche;

un servizio di assistenza prioritaria, che funziona anche via WhatsApp;

un conto che non prevede limiti di spesa;

la carta di debito esclusiva World Elite MasterCard.

Si tratta di un conto davvero conveniente e che ha ben pochi competitor che garantiscono un numero così elevato di benefit a un prezzo così basso. Il suo punto di forza è rappresentato, senza dubbio, dalla presenza della copertura assicurativa, che rappresenta la soluzione più ottimale per le persone che sono abituate a viaggiare con una certa frequenza.

Nella pratica, si avrà diritto alla copertura:

delle spese mediche, nel caso in cui ci si ritrovasse nel ben mezzo di un’emergenza all’estero;

al rimborso del bagaglio, sia nel caso di ritardo sia in quello di smarrimento;

al rimborso per il ritardo del volo, nel caso in cui fosse superiore alle 4 ore;

all’accesso riservato in più di 11.000 lounge aeroportuali sparse in tutto il mondo.

Differenze tra Hype Start, Plus e Premium

Per mettere in luce in modo comparativo quelle che sono le principali differenze esistenti tra il piano Hype Start, che è un conto gratuito, e le due versioni a pagamento Hype Plus e Hype Premium, riportiamo il dettaglio nella tabella in basso.

Scegliere il conto più consono alle proprie necessità è soggettivo poiché dipende tutto dall’utilizzo che se ne fa nella vita di tutti i giorni. Una visione più ampia, ovvero quella nella quale vengono prese in considerazione le proprie attitudini generali, come quella a viaggiare, potrebbe portare a valutare soluzioni nelle quali a fronte del pagamento di un canone mensile – è il caso di Hype Premium – si avrà diritto a vantaggi che potranno tornare sicuramente molto utili durante tutto l’anno.

Piano Hype Start Hype Plus Hype Premium Costo abbonamento Gratuito 1 euro al mese 9,90 euro al mese Ricarica annuale 2.500 euro 50.000 euro illimitata Pagamento con Apple Pay e Google Pay Disponibile Disponibile Disponibile Carta associata al conto Prepagata Prepagata Carta di debito World Elite MasterCard Costo bonifici Gratuiti Gratuiti Gratuiti Ricaricare il conto con un’altra carta 90 centesimi Gratuito Gratuito Ricaricare il conto in contanti 2,50 euro 2 euro 1,60 euro Costo prelievi e pagamenti in euro Gratuito Gratuito Gratuito Costo prelievi e pagamenti in altre valute Commissione del 3% Commissione del 3% Gratuito Accreditare lo stipendio No Sì Sì Pagamento bollettini Commissione da 1 uro a 2,15 euro Commissione da 1 euro a 1,99 euro gratuita Polizza Viaggi No No Sì, gratuita Polizza furti ATM No No Sì Polizza protezione acquisti No No Sì Assistenza prioritaria No No Sì Costo di attivazione Gratuito Gratuito Gratuito fino al 30 giugno 2020