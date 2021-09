Giga 120 per già clienti Iliad: arriva il cambio offerta gratuito

Ottime notizie per i clienti Iliad. A partire dalla giornata di oggi, 2 settembre, è, infatti, possibile eseguire il cambio offerta gratuito passando alla nuova tariffa Giga 120, l'offerta più completa del listino di offerte Iliad e l'unica che consente di accedere alla rete 5G lanciata dall'operatore sul finire del 2020. Ecco co me fare il cambio offerta per i già clienti Iliad ed attivare la nuova Giga 120 da 9,99 euro al mese in modo gratuito.

Iliad risponde, finalmente, alle richieste dei suoi clienti attivando il cambio offerta gratuito. Per i già clienti Iliad, infatti, è ora possibile cambiare offerta attiva sulla propria SIM, passando dal piano attualmente attivo alla nuova Giga 120, l’offerta più completa del listino di offerte Iliad. Il cambio offerta gratuito potrà essere richiesto in qualsiasi momento, direttamente online. Ecco come fare per completare la procedura e iniziare a sfruttare la nuova tariffa.

Cambio piano Iliad: i già clienti possono attivare gratis Giga 120

Per chi ha già una SIM Iliad con un’offerta attiva c’è ora la possibilità di attivare la nuova Giga 120 eseguendo il cambio piano gratuito. La richiesta può essere effettuata direttamente online, in pochissimi click. Basta, infatti, collegarsi al sito Iliad (anche da smartphone, utilizzando la versione mobile che, di fatto, sostituisce l’app per dispositivi mobili) e accedere alla propria Area Personale inserendo le credenziali d’accesso del proprio account.

Direttamente nell’Area Personale sarà possibile scegliere di cambiare offerta. La procedura è molto semplice. Giga 120 sarà attiva dal momento del rinnovo mensile successivo alla richiesta. Non sono previsti addebiti ulteriori. Ipotizziamo che un cliente Iliad abbia attivato un’offerta da 7,99 euro con rinnovo previsto per il 10 settembre. Richiedendo oggi il cambio piano gratuito, dal prossimo 10 settembre la nuova offerta diventerà Giga 120 e l’addebito previsto sarà solo quello relativo al canone mensile dell’offerta.

Con oltre 7.8 milioni di clienti attivi, Iliad introduce la possibilità di cambio piano gratuito andando ad incrementare, ulteriormente, la flessibilità delle sue offerte. Naturalmente, la nuova tariffa continuerà a poter contare su tutte le caratteristiche previste dalle altre offerte Iliad. Anche Giga 120, infatti, sarà senza vincoli e senza costi nascosti. Il cambio offerta è disponibile per tutti i clienti che abbiano attivato un’offerta differente da Giga 120 (anche per chi ha attivato altre offerte da 9,99 euro al mese).

Giga 120 di Iliad: 120 GB in 5G al mese a meno di 10 euro

La nuova Giga 120 è l’offerta più completa del listino di offerte Iliad. La tariffa include il seguente pacchetto:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

120 GB di traffico dati in 4G e 5G ogni mese; in caso di esaurimento dei GB disponibili in un mese (solo dopo esplicito consenso del cliente) la connessione continuerà a consumo con blocchi da 100 MB al costo di 90 centesimi

Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica già inclusi nel canone senza costi ulteriori

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta

Giga 120 di Iliad presenta un costo di 9,99 euro al mese, sia per i già clienti Iliad che richiedono il cambio offerta gratuito che per i nuovi clienti (con o senza portabilità del numero) che richiedono l’attivazione dell’offerta. Da notare che per i nuovi clienti è previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Richiedendo l’attivazione online dell’offerta, inoltre, la spedizione della SIM sarà gratuita.

Sia i nuovi clienti che i già clienti Iliad hanno la possibilità di attivare online Giga 120 seguendo il link riportato qui di seguito:

Per i nuovi clienti interessati a passare ad Iliad c’è anche la possibilità di attivare la più economica Giga 80. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

80 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G di Iliad (non è previsto l’accesso alla rete 5G)

Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica già inclusi nel canone senza costi ulteriori

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 80 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Da notare che l’offerta è disponibile sia per chi richiede la portabilità da altro operatore che per chi richiede l’attivazione di una nuova SIM. Le condizioni tariffarie sono le stesse. L’offerta può essere attivata dal link qui di sotto. Da notare che, successivamente, tramite l’Area Personale sarà possibile cambiare offerta e passare a Giga 120 con il cambio piano gratuito.

Per un quadro completo sulle tariffe alternative alle proposte di Iliad è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it.