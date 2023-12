Si rinnova il listino di offerte Iliad: fino al prossimo 27 di dicembre, infatti, è possibile attivare la nuova Flash 180. La tariffa speciale di Iliad è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità, proponendo 180 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese.

L’attivazione della promozione flash può essere completata direttamente online, anche richiedendo la eSIM e, quindi, iniziando subito a utilizzare tutti i vantaggi inclusi nell’offerta. Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile raggiungere il sito Iliad tramite il link qui di sotto.

Attiva Flash 180 di Iliad »

Flash 180 di Iliad: come attivare l’offerta di Natale dell’operatore

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DI NATALE DI ILIAD 1. Include 180 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese 2. Il prezzo è “per sempre” 3. Può essere attivata da nuovi e già clienti Iliad

Flash 180 di Iliad è la nuova offerta di Natale dell’operatore. Questa promozione include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

180 GB in 4G e 5G

in roaming in UE: minuti e SMS illimitati oltre a 11 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori sono inclusi nel prezzo

L’offerta presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. La promozione è attivabile direttamente online, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. In fase di sottoscrizione dell’offerta è possibile anche richiedere la eSIM (in modo da ricevere il codice QR immediatamente e installare la SIM virtuale nel proprio smartphone compatibile).

Per attivare Flash 180 c’è tempo fino al prossimo 27 di dicembre. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito:

Attiva Flash 180 di Iliad »

L’offerta di Natale di Iliad è disponibile anche per i già clienti Iliad. Per sottoscrivere l’offerta è necessario accedere al sito dell’operatore e poi entrare nell’Area Personale. Qui si potrà fare il cambio offerta gratuito. La promozione è valida per i già clienti Iliad che hanno attivato una delle seguenti tariffe:

Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160, Offerta Giga 15

Attivando Flash 180 è possibile ottenere lo sconto sulla fibra Iliad che può essere attivata con uno sconto di 5 euro al mese. Grazie al vantaggio fisso + mobile, quindi, la fibra Iliad costa 19,99 euro al mese (invece di 24,99 euro al mese). L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit in download

modem Wi-Fi Iliadbox incluso

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Dopo l’attivazione, dall’Area Personale, è possibile ottenere lo sconto di 5 euro al mese riservato ai clienti Iliad.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Nuovi e già clienti Iliad hanno la possibilità di abbinare uno smartphone alla SIM scegliendo le offerte per il finanziamento a tasso zero e anticipo zero di Findomestic oppure le promozioni per il finanziamento con Younited Pay, con possibilità di sconto sulla rata impegnandosi a restituire lo smartphone e/o effettuando la permuta di un dispositivo Apple. In tabella, qui di sotto, sono riepilogati i costi delle offerte per l’acquisto a rate dei nuovi iPhone 15. Per maggior dettagli basta accedere al sito Iliad e poi andare nella sezione Smartphone.

SMARTPHONE A RATE CON ILIAD COSTI E MODALITA’ iPhone 15 a partire da 40,84 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 40,79 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic iPhone 15 Plus a partire da 47,10 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 47,04 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic iPhone 15 Pro a partire da 51,69 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 51,62 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic iPhone 15 Pro Max a partire da 62,12 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 62,04 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

