Siamo nel pieno della settimana del Black Friday, il periodo di shopping caratterizzato da sconti e promozioni esclusive che consentono di acquistare prodotti e servizi a prezzo contenuto, anticipando di qualche settimana gli acquisti pre-natalizi. Quest'anno, la settimana del Black Friday si svolge quasi esclusivamente in versione digitale ma le occasioni di risparmio non mancano di certo. Ecco fino a quando dura il Black Friday e tutto quello che c'è da sapere sulle offerte in corso.

Il Black Friday è fissato per venerdì 27 novembre. Già da alcuni giorni è, però, partita la “Settimana del Black Friday” con sconti e promozioni esclusive su prodotti e servizi di vario tipo. Per gli utenti ci sono tantissime occasioni di risparmio, con la possibilità di fare acquisti a prezzi contenuti ed ottenere risparmi significativi, anticipando il periodo di shopping natalizio.

Quest’anno, il Black Friday è quasi esclusivamente digitale ma le occasioni per risparmiare non mancano di certo. La settimana di shopping con sconti e promozioni e già iniziata ma ci sono ancora diversi giorni per sfruttare le promozioni in corso. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questi giorni di sconti e promozioni e come fare ad individuare le offerte giuste per risparmiare.

Come sottolineato in precedenza, il Black Friday è fissato per il prossimo 27 di novembre. La giornata di venerdì in arrivo è quella che, tradizionalmente, è caratterizzata dal maggior numero di sconti e promozioni su tantissime tipologie di prodotti e servizi. Le offerte della “Settimana del Black Friday” sono già iniziate da diversi giorni e continueranno ancora per molto, consentendo agli utenti di poter sfruttare occasioni di vario tipo per risparmiare.

Il Black Friday terminerà, in realtà, soltanto lunedì 30 novembre con il tradizionale Cyber Monday, l’evento conclusivo di questo periodo di promozioni che, solitamente, riguarda esclusivamente prodotti e servizi tecnologici anche se di recente è diventata una vera e propria estensione della settimana del Black Friday. Ci sono ancora diversi giorni di tempo per poter sfruttare le promozioni previste per questo periodo di sconti.

Una volta conclusa la settimana del Black Friday e del Cyber Monday, nella maggior parte dei casi i prezzi torneranno sui livelli tradizionali, con il consueto rincaro in vista del periodo di shopping pre-natalizio con la maggior parte degli acquisti che saranno concentrati nel corso delle prossime settimane del mese di dicembre, oramai sempre più vicino, in vista del Natale. Quest’anno, considerando il carattere quasi esclusivamente digitale dell’evento, le promozioni saranno diverse ma le tempistiche, legate alle date del Black Friday e del Cyber Monday, non cambieranno.

Dove trovare le migliori offerte del Black Friday

Oramai il Black Friday ed il successivo Cyber Monday sono parte integrante di questo periodo pre-natalizio. Tutti (o quasi) gli store propongono sconti e iniziative ben precise per offrire agli utenti la possibilità di ottenere risparmi sui prodotti e sui servizi che preferiscono.

Per trovare le offerte più vantaggiose del Black Friday, ad esempio per l’acquisto dei prodotti tecnologici più interessanti, basterà dare un’occhiata in rete, sfruttando i motori di ricerca per trovare le offerte più vantaggiose in questo periodo. Store come Amazon sono, chiaramente, un riferimento assoluto per l’acquisto di nuovi prodotti a prezzi vantaggi.

A disposizione degli utenti, in ogni caso, ci sono un gran numero di alternative molto interessanti e vantaggiose che potranno tornare particolarmente utili per l’acquisto dei prodotti desiderati a basso costo. Sino al prossimo 30 novembre, con la conclusione del Cyber Monday, è consigliabile monitorare con attenzione offerte e promozioni per individuare le opzioni più vantaggiose.

Le offerte di telefonia mobile per il Black Friday

Anche il settore della telefonia mobile non si è fatto trovare impreparato per il Black Friday. In questi giorni, infatti, svariati operatori hanno lanciato promozioni di vario tipo. Provider come TIM, Vodafone e WINDTRE, ad esempio, stanno proponendo ai loro clienti l’acquisto di smartphone a rate con condizioni particolarmente vantaggiose per sfruttare al massimo la settimana del Black Friday.

Anche chi è in cerca di una nuova tariffa con minuti e GB per il proprio smartphone può sfruttare le promozioni del Black Friday. Ad esempio, segnaliamo l’offerta di Fastweb Mobile che ha scelto di raddoppiare i GB a disposizione degli utenti senza aumentare il prezzo. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti in Italia (extra soglia 6 centesimi ad SMS)

100 GB in 4G ogni mese

L’offerta presenta un costo di 8,95 Euro al mese ed è attivabile direttamente online, con attivazione e consegna della SIM gratis. C’è tempo sino al 30 novembre per attivare l’offerta.

Attiva online l’offerta da 100 GB a 8,95 Euro di Fastweb »

Da non perdere, per chi vuole spendere poco, anche l’offerta Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile, disponibile solo online sino al 29 novembre. La tariffa in questione include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

30 GB in 4G ogni mese

L’offerta di PosteMobile, attivabile direttamente dal sito dell’operatore, presenta un costo di 4,99 Euro al mese. La spesa iniziale è di 20 Euro con 10 Euro di credito da utilizzare per coprire i primi due mesi dell’offerta. La spedizione della SIM è gratuita.

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile »

Per un quadro completo delle offerte disponibili per il Black Friday è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile.

Le offerte Internet casa del Black Friday

Questo periodo di shopping permette di ottenere vantaggi significativi anche per l’abbonamento Internet casa. A disposizione degli utenti ci sono svariate opzioni e puntare su di una nuova offerta fibra in questo momento è particolarmente vantaggioso, anche considerando la necessità di ricorrere allo smart working ed alla didattica a distanza.

Tra le offerte migliori troviamo Fastweb Casa, proposta da Fastweb con uno sconto sul canone per il primo anno. L’offerta include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, oppure, in caso di indisponibilità, tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

L’abbonamento ha un costo di 25,95 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente si rinnoverà a 29,95 Euro al mese. Attivazione e modem Wi-Fi sono gratis. Da notare che l’attivazione e il modem Wi-Fi sono gratis.

L’offerta di Fastweb è personalizzabile con:

una SIM Fastweb con minuti illimitati e 100 GB al mese; il costo dell’abbonamento fisso + mobile sarà di 30,90 Euro al mese per 12 mesi e 34,90 Euro al mese successivamente

3 mesi gratis di DAZN, poi 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta senza costi

3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Stick, poi 9,99 Euro al mese con 24 mesi di permanenza minima e contributo di recesso anticipato di 19,98 Euro

Fastweb Casa è attivabile e personalizzabile direttamente online. Basta, infatti, cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura guidata per la sottoscrizione dell’offerta.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

Da segnalare anche l’offerta di Vodafone, in scadenza il 27 novembre. Chi attiverà un nuovo abbonamento Internet casa potrà contare su un buono shopping da 50 Euro da utilizzare per acquisti con uno dei marchi partner:

Asos, Bimbo Store, Brums, Coin, Decathlon, Douglas, FootLocker, Game Stop, H&M, Home Mania, Interflora, Ikea, laFeltrinelli, Mango, Marionnaud, MediaWorld, Mondadori Store, Nespresso, Nike, OVS, Pittarosso, Prénatal, Scarpe&Scarpe, Tigotà, Toys Center, Zalando

L’abbonamento Internet Unlimited di Vodafone include:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download, oppure tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download

possibilità di attivare una SIM dati con 150 GB al mese al costo di 5 Euro in più per ogni rinnovo

L’offerta presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone. Il canone diminuirà passando prima a 28,90 Euro, dopo 24 mesi, e poi a 22,90 Euro al mese, dopo 48 mesi di sottoscrizione.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Per quanto riguarda la connessione Internet casa, ricordiamo, che dallo scorso 9 novembre è partita la Fase 1 del Bonus PC e Internet. L’agevolazione in questione mette a disposizione un voucher da 500 Euro da utilizzare per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps di velocità massima in download e per l’acquisto di un PC o un tablet fornito direttamente dall’operatore con cui si è attivato l’abbonamento.

Il voucher da 500 Euro è riservato alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000.Successivamente, partirà anche la Fase 2 dell’agevolazione. In questo caso, il bonus previsto sarà di 200 Euro e potrà essere utilizzato per la copertura dei costi dell’abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps.