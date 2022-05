Fibra ottica Fastweb vs TIM: offerte di maggio 2022 a confronto

Offerte in evidenza PosteCasa Ultraveloce 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le offerte Internet casa hanno subito diversi cambiamenti e riduzioni di prezzo nel corso degli ultimi anni: se è vero che ancora non esistono promozioni a 10 euro al mese, si può comunque avere Internet illimitato a prezzi davvero interessanti.

Le promozioni proposte dagli operatori Fastweb e TIM rientrano senza dubbio tra le migliori offerte telefonia fissa e ADSL: per questo abbiamo deciso di confrontarle con un’analisi di tipo comparativo, al fine di individuare le principali differenze.

Caratteristiche Offerte Internet casa Fastweb Offerte Internet casa TIM Costo inferiore a 30 euro al mese Sì Sì Fibra ottica FTTH Sì, fino a 2,5 Giga in download Sì, fino a 1 Giga in download oppure a 2,5 Giga in download se spendi più di 30 euro al mese Modem incluso Sì Sì

Fastweb Casa offerte

Fastweb è un operatore che si è sempre distinto dalla massa per i costi delle sue offerte, la trasparenza e la velocità di navigazione con la quale si può navigare. Tra le offerte in fibra ottica si potrà scegliere tra Fastweb Casa Light, Fastweb Casa e Fastweb Casa Plus.

Fastweb Casa Light Fastweb Casa Fastweb Casa Plus 25,95 euro al mese 28,95 euro al mese 35,95 euro al mese

Vediamo più nel dettaglio quali siano le principali differenze tra le offerte Fastweb Casa in tabella, dalle quali derivano i relativi prezzi.

1. Fastweb Casa Light

Disponibile al costo di 25,95 euro al mese, Fastweb Casa Light comprende:

Internet illimitato in fibra ottica FTTH, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate a consumo;

il modem FASTGate;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

l’attivazione inclusa.

2. Fastweb Casa

Disponibile al costo di 28,95 euro al mese, Fastweb Casa comprende:

Internet illimitato in fibra ottica FTTH, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

l’attivazione inclusa;

l’assicurazione assistenza casa Quixa.

3. Fastweb Casa Plus

Disponibile al costo di 35,95 euro al mese, Fastweb Casa Plus comprende:

Internet illimitato in fibra ottica FTTH, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

l’attivazione inclusa;

l’assicurazione assistenza casa Quixa;

fino a 2 amplificatori Wi-Fi Booster;

l’assistenza Plus.

Vantaggi e promozioni Fastweb Casa

Tra i vantaggi di Fastweb, troviamo degli sconti riservati ai clienti che decideranno anche di attivare un’offerta su gas e luce con Plenitude (ex Eni gas e luce). In questo caso di avrà diritto a una promozione Internet + energia, al costo scontato di 25,95 euro al mese, che comprende:

lo sconto di 1 euro al mese per 24 mesi sulla promozione Fastweb;

uno sconto di 6 euro al mese per 24 mesi sulle offerte luce e gas di Plenitude sottoscritte.

A conti fatti, per i primi 24 mesi si pagherà un costo pari a 18,95 euro al mese.

Un ulteriore occasione di risparmio è rappresentata dalla possibilità di attivare le offerte Internet casa + mobile, che abbiamo riassunto nella tabella che segue.

Fastweb Casa Light + Mobile Fastweb Casa + mobile 25,95 euro al mese + 7,95 euro al mese 28,95 euro al mese + 7,95 euro al mese Internet illimitato in fibra ottica FTTH, fino a 2,5 Giga in download

le chiamate a consumo

il modem FASTGate

i corsi della Fastweb Digital Academy

l’attivazione inclusa

SIM con 150 Giga e chiamate illimitate Internet illimitato in fibra ottica FTTH, fino a 2,5 Giga in download

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata

i corsi della Fastweb Digital Academy

l’attivazione inclusa

l’assicurazione assistenza casa Quixa

SIM con 150 Giga e chiamate illimitate

Offerte Internet casa TIM

TIM propone la stessa offerta in fibra ottica a prezzi differenti: uno dedicato ai già clienti mobile e un altro ai nuovi clienti che attivano una promozione Internet casa per la prima volta, oppure che passano a TIM da un altro operatore di telefonia fissa.

Fibra TIM già clienti mobile Fibra TIM per tutti gli altri clienti costo di 24,90 euro al mese Costo di 29,90 euro al mese

La Premium fibra di TIM comprende:

la fibra di tipo FTTH illimitata fino a 1 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, in caso di attivazione online;

il contributo di attivazione incluso;

il modem TIM HUB+, di ultima generazione;

TIMVISION con Disney+ in regalo per i primi 6 mesi.

Per le famiglie che hanno un ISEE fino a 20.000 euro, è possibile attivare Premium Base con Bonus Famiglia al prezzo di 21,90 euro al mese + 8 euro al mese per 36 mesi per avere un PC Onda Oliver Plus.

Un’altra promozione del momento è Premium Fibra + Mobile, la quale comprende, al costo scontato di 24,90 euro al mese + il costo dell’offerta mobile:

Internet fino a 1 Giga;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo per le attivazioni online;

il modem TIM HUB+;

un’offerta mobile a partire da 9,99 euro al mese.

In questo modo, si risparmieranno 5 euro al mese sulla promozione Internet casa.

Executive fibra è, invece, una promozione Internet casa al costo di 34,90 euro al mese, nella quale sono inclusi:

la fibra di tipo FTTH illimitata fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, in caso di attivazione online;

il contributo di attivazione incluso;

il modem TIM HUB+ Executive con WiFi Plus;

il WiFi certificato 360° e Safe Web Plus;

TIM Quality Care.

Nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti dalla fibra ottica (né di tipo FTTH né FTTC) sarebbe possibile scegliere l’offerta Premium FWA, ovvero la cosiddetta fibra misto radio, disponibile al costo di 24,90 euro al mese.

La promozione comprende:

traffico Internet illimitato;

le chiamate a consumo verso tutti;

il modem FWA in comodato d’uso gratuito.

