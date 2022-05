Vodafone sconta le sue offerte fibra e FWA: Internet illimitato da 21,90 euro al mese

Vodafone rinnova ancora il suo listino di offerte Internet casa dando un taglio netto ai prezzi della fibra ottica e, per tutti gli utenti non raggiunti da questa tecnologia, della rete wireless FWA (Fixed Wireless Access). Per i nuovi clienti che scelgono Vodafone è ora possibile accedere ad Internet senza limiti a partire da 21,90 euro al mese . Ecco i dettagli:

Il listino di offerte Internet casa di Vodafone si rinnova. L’operatore propone ora la fibra ottica e la connessione wireless FWA (ideale per tutti gli utenti non raggiunti dalla fibra FTTH e dalla fibra mista FTTC) ad un prezzo ridotto. Per i nuovi clienti che scelgono Vodafone come operatore per la connessione domestica c’è ora la possibilità di attivare una nuova offerta a partire da 21,90 euro al mese. Tutte le proposte dell’operatore sono attivabili direttamente online. Ecco come scegliere l’offerta giusta:

Le offerte Vodafone per Internet a casa: si parte da 21,90 euro al mese

LE OFFERTE VODAFONE PER INTERNET A CASA COSA INCLUDE L’OFFERTA QUANTO COSTA L’OFFERTA Internet Unlimited linea telefonica con chiamate gratis

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega

modem Wi-Fi e attivazione gratis

Vodafone TV in opzione 24,90 euro al mese

22,90 euro al mese per già clienti Vodafone mobile Vodafone Casa Wireless linea telefonica con chiamate a consumo

connessione FWA fino a 100 Mega (per i primi 200 GB mensili, poi 3 Mega) 21,90 euro al mese Vodafone Casa Wireless+ linea telefonica con chiamate gratis

connessione FWA fino a 100 Mega 26,90 euro al mese

Il punto di riferimento del listino di offerte per Internet a casa di Vodafone resta l’abbonamento Internet Unlimited. L’offerta in questione include:

la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi o mobili nazionali

verso fissi o mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload oppure tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

tramite rete in con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload oppure tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload attivazione e modem Wi-Fi gratis

possibilità di aggiungere la Vodafone TV scegliendo tra le opzioni Vodafone TV Intrattenimento (con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime) a 12 euro oppure Vodafone TV Sport (con NOW Sport e un anno di Amazon Prime) a 12 euro; attivando entrambe le opzioni il costo è di 20 euro al mese

scegliendo tra le opzioni Vodafone TV Intrattenimento (con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime) a 12 euro oppure Vodafone TV Sport (con NOW Sport e un anno di Amazon Prime) a 12 euro; attivando entrambe le opzioni il costo è di 20 euro al mese possibilità di aggiungere una SIM Vodafone con 150 GB in 4G al costo di 4 euro in più al mese

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di:

24,90 euro al mese a tempo indeterminato

a tempo indeterminato 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone di rete mobile; lo sconto è valido fino a quando l’offerta mobile di Vodafone resterà attiva

Per attivare l’offerta proposta dall’operatore è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri Internet Unlimited di Vodafone »

I clienti non raggiunti dalla fibra FTTH o dalla fibra mista FTTC possono, invece, puntare sulla rete FWA, decisamente più veloce rispetto all’ADSL. La rete wireless di Vodafone consente di navigare da casa senza limiti fino a 100 Mega in download. Da questa settimana, accedere alla rete FWA di Vodafone costa di meno. L’operatore propone le seguenti tariffe:

Vodafone Casa Wireless: linea telefonica fissa e connessione Internet FWA fino a 100 Mega in download (per i primi 200 GB mensili, poi 3 Mega fino al rinnovo successivo); l’offerta presenta un canone di 21,90 euro al mese con attivazione di 72 euro oppure 96 euro (in base alla copertura) e apparato di connessione (modem Wi-Fi + antenna) fornito dall’operatore

linea telefonica fissa e connessione (per i primi 200 GB mensili, poi 3 Mega fino al rinnovo successivo); l’offerta presenta un canone di con attivazione di 72 euro oppure 96 euro (in base alla copertura) e apparato di connessione (modem Wi-Fi + antenna) fornito dall’operatore Vodafone Casa Wireless+: linea telefonica fissa con chiamate gratis e connessione Internet FWA fino a 100 Mega in download (senza limiti di traffico); l’offerta presenta un canone di 26,90 euro al mese con attivazione di 72 euro oppure 96 euro (in base alla copertura) e apparato di connessione (modem Wi-Fi + antenna) fornito dall’operatore

Per verificare la copertura ed attivare una delle offerte FWA di Vodafone è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri le offerte Vodafone Casa Wireless »