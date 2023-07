La Commissione Ue ha fatto il punto sulla fibra e 5G . Servono 114 miliardi di euro per la copertura completa in FTTP e 33,5 miliardi per raggiungere l'obiettivo del " full 5G "

L’Unione Europea nell’ambito del piano Digital Decade 2030 si è posta l’obiettivo di connettere tutte le abitazioni del Vecchio Continente alla rete Gigabit e di garantire a chi è raggiunto dalle reti wireless ad alta velocità prestazioni paragonabili al 5G entro i prossimi sette anni. Dall’analisi sulle stime dei costi per portare avanti questo ambizioso progetto è emerso gli investimenti necessari si sono ridotti con l’avanzamento della copertura per le reti in fibra e 5G. Tuttavia si è calcolato che circa il 30% delle famiglie europee, soprattutto nelle aree meno densamente popolate, non ha ancora accesso alla FTTP (Fiber to the Premises).

Fibra e 5G, il punto della Commissione Ue sugli investimenti necessari

Fibra e 5G, i piani dell’Ue per la copertura completa Le stime della Commissione Ue FTTP serviranno 114 miliardi di euro di investimenti, di cui 40 miliardi di aiuti di Stato. Le risorse necessarie potrebbero scendere a 108 miliardi portando una connessione FWA in 5G nelle aree rurali 5G per la copertura in basic 5G serviranno fondi limitati mentre per quella full 5G si stimano 33,5 miliardi di euro FTTP e 5G distribuire insieme le due reti costerebbe 120 miliardi di euro di investimenti, inclusi 33 miliardi di aiuti di Stato, con un risparmio del 20% sulle risorse necessarie

Stando al report stilato dalla Commissione europea sulla fibra e 5G e realizzato sulla base del modello di costo e fattibilità di Wik-Consult, per raggiungere l’obiettivo di una copertura totale richiederà investimenti importanti da parte del settore privato insieme ad aiuti di Stato e finanziamenti pubblici provenienti dai programmi dell’Ue come il Cef Digital e il Recovery and Resilience Facility.

In particolare, per quanto riguarda la copertura FTTP, saranno necessari circa 114 miliardi di euro di investimenti, di cui quasi 40 miliardi da parte di fondi pubblici. Le risorse totali per raggiungere gli obiettivi del piano Digital Decade 2030 potrebbero però scendere a circa 108 miliardi di euro, compresi 29 miliardi di sovvenzioni di Stato, se le famiglie che abitano in aree rurali (meno di 30 abitanti per km quadrato) venissero servite con una connessione FWA (Fixed Wireless Access) in 5G.

Lo stesso studio conferma poi che gli investimenti aggiuntivi per l’installazione di reti mobili di ultima generazione con una qualità base del servizio (basic 5G) saranno piuttosto limitati in tutte le aree popolate dell’Ue. Per poter far sì che famiglie ed imprese possano invece godere delle funzionalità complete del 5G (full 5G) si stima che saranno necessari almeno 33,5 miliardi di euro per l’installazione di stazioni base e piccole celle aggiuntive, necessarie per fornire una maggiore lunghezza di banda e quindi una connettività di livello superiore.

Fibra e 5G insieme, gli investimenti necessari per la copertura calano del 20%

Il modello della Commissione Ue mostra anche che è possibile ottenere sinergie distribuendo fibra e 5G insieme. Il cablaggio in contemporanea delle due reti mobile e fissa richiederebbe circa 120 miliardi di euro di investimenti, inclusi 33 miliardi di aiuti di Stato. Ciò consentirebbe quindi un risparmio di circa il 20% rispetto allo scenario in cui le reti FTTP e 5G complete sono distribuite indipendentemente.

Tuttavia, anche considerando questo risparmio, è difficile che i soli fondi europei esistenti, oggi pari a circa 19 miliardi di euro, siano in grado di colmare totalmente il divario di connettività e dovranno comunque essere integrati con finanziamenti da parte dei singoli Stati e Regioni. Si stima che potrebbero servire altri 26 miliardi di euro, oltre a quelli necessari per raggiungere la copertura fibra e 5G per le famiglie, per garantire la copertura completa delle vie di trasporto come strade, ferrovie e rotte navali. Altri studi suggeriscono anche che potrebbero essere necessari ulteriori investimenti e sussidi statali per estendere la rete 5G oltre le aree popolate per supportare nuovi ambiti industriali come la smart agricolture.

