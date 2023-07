Conto online Credem a zero spese è la nuova offerta vantaggiosa per gestire i propri soldi a luglio 2023 . Questo conto bancario include un carta di debito e un conto deposito per far fruttare i risparmi. La novità su SOStariffe.it e altre offerte convenienti.

Credem Banca offre il conto corrente online Credem Link. Si tratta di un conto con canone zero. È possibile aprirlo online (più velocemente con lo Spid) e richiedere la carta di debito e il servizio di Internet banking in pochi minuti, avendo a portata di mano un documento d’identità e la possibilità di fare un videoselfie. È sufficiente seguire quattro semplici passaggi:

inserire i propri dati;

scegliere un consulente;

configurare la propria offerta;

sottoscrivere il contratto.

Dopodiché il conto è aperto ed è possibile operare su di esso sia tramite l’home banking (grazie a Internet) sia tramite mobile banking (grazie all’app) della banca stessa.

Per conoscere altre offerte convenienti come quella proposta da Credem Banca, c’è il comparatore per conti conti correnti di SOStariffe.it che mette a confronto le alternative più economiche di luglio 2023. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

Conto online Credem: che cosa prevede l’offerta di Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Credem Link di Credem Banca canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

conto deposito abbinato con tasso lordo annuo del 4% per 9 mesi di vincolo

abbinato con tasso lordo annuo del bonifico online con commissione di 0,50€

Oltre al canone annuo gratuito, il conto online di Credem si caratterizza per:

carta di debito gratuita ;

; carta di debito internazionale a canone zero il primo anno, poi 1,50 euro al mese;

prelievo di contante gratuito su ATM Credem, altrimenti commissione di 1,90 euro;

bonifico online in area SEPA con un costo di 0,50 euro;

in area SEPA con un costo di 0,50 euro; firma elettronica gratuita.

Con Credem Link è possibile avere anche un team di consulenti di Credem Banca a disposizione sia in filiale che da remoto.

Abbinato al conto Credem Link, c’è anche il Conto Deposito Più con rendimento del 4% lordo annuo a scadenza per 9 mesi per chi conferisca nuova liquidità di conto corrente (importo minimo 5.000 euro), ma in caso di svincolo anticipato sarà applicata una penale.

Conti correnti online: le alternative più convenienti di Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Revolut Standard canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

bonifici istantanei e gratuiti verso altri utenti Revolut

prelievo di contante all’estero senza costi fino a 200€

trasferimento di denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica sugli importi maggiori di 6.000 €/mese 2 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito per sempre

carta di debito MyOne gratuita

MyOne gratuita prelievo di contante gratis da sportello ATM di UniCredit

bonifici ordinari gratuiti

gratuiti giroconti online gratuiti

servizio Banca Multicanale incluso 3 Conto BBVA canone annuo gratuito a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito inclusa

deposito senza vincoli con rendimento del 3% annuo

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, ecco le tre alternative vantaggiose per chi sia alla ricerca di un conto online a luglio 2023.

Conto Revolut Standard

Con canone annuo gratuito e per i nuovi clienti tre mesi di accesso gratuito al conto Premium, Revolut è tra i conti online a zero spese più convenienti a luglio 2023. Il conto Revolut Standard (la versione base) si caratterizza per :

carta di debito gratuita (con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online);

gratuita (con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online); bonifici online senza costi aggiuntivi;

prelievi di denaro in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%;

in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%; disponibilità di avere assicurazioni (dalla salute al telefono) al prezzo di 1 euro al giorno.

(dalla salute al telefono) al giorno. possibilità di effettuare acquisti al di fuori dell’Italia in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute).

Tra i servizi offerti dal conto Revolut Standard c’è anche da segnalare l’invio di denaro per effettuare pagamenti (senza commissioni) in Italia e in area SEPA, per eseguire bonifici immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo e anche la possibilità di spostare denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% solo per le somme oltre i 6.000 euro mensili.

My Genius Green di UniCredit

Anche My Genius Green di UniCredit ha il canone annuale gratuito per sempre. Le principali caratteristiche di questo conto corrente online sono:

carta di d ebito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

(circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri; prelievi di contanti agli ATM di UniCredit gratuiti;

bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

SEPA a zero commissioni; giroconti online gratuiti;

documenti solo in formato elettronico;

assenza di carnet di assegni.

Questo conto 100% digitale è completamente paperless poiché punta a salvaguardare il Pianeta. L’offerta di UniCredit include il servizio Banca Multicanale che consente di controllare e operare sul conto tramite Internet, App e telefono e, quindi, senza dover andare in una filiale.

Conto BBVA

Altrettanto vantaggiosa è la proposta di BBVA che mette a disposizione un conto corrente online a zero spese per sempre. La banca multinazionale spagnola offre:

codice IBAN italiano;

carta di debito (fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

(fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette gratuita;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA gratuiti ;

; ricarica del conto corrente gratis.

Il conto di BBVA si contraddistingue anche per i servizi pay per-use:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto da 1 a 5 giorni prima della data consueta di accredito;

servizio Pay&Plan per pagare gli acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a iniziare da 0,50 euro.

BBVA, invece, offre ai nuovi clienti:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA beneficerà di un benefit di 10 euro.

Dal 1° giugno 2023 e fino al 31 gennaio 2025, c’è anche la possibilità di avere:

l’ 1% lordo di rendimento effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA ;

di rendimento effettuando un acquisto con la ; il 2% lordo di rendimento accreditando lo stipendio o altre entrate per almeno 800 euro al mese.

Per nuovi e già clienti c’è anche un rendimento sui propri risparmi con il “Deposito flessibile“, un conto deposito senza alcuna spesa (né apertura né gestione) e senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento del 3% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

