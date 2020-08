Fibra casa: le migliori offerte per Internet casa veloce di agosto 2020

Le offerte fibra casa sono quelle che permettono di navigare alla velocità di navigazione massima raggiungibile oggi: in questo articolo ti spieghiamo come trovare una tariffa Internet casa veloce per avere accesso a una connessione Internet senza limiti e come verificare la tua copertura prima di procedere con una nuova attivazione.

Le offerte per Internet casa veloce cambiano continuamente: anche nel giro di un solo anno, da un lato l’avanzamento della tecnologia, dall’altro l’andamento dei mercati, potrebbero aver creato diversi capovolgimenti, dai quali sono derivate nuove promozioni fibra casa.

A proposito della fibra, se hai attivato un abbonamento a Internet diversi anni fa e ti sembra di navigare a una velocità eccessivamente lenta, dovresti verificare come si è evoluta la copertura di rete nel luogo in cui abiti, attraverso un test della copertura.

Per effettuarlo potrai utilizzare lo speed test disponibili qui sotto, che è uno strumento gratuito e di facile uso, che ti permette di conoscere quale sarà la tua velocità di navigazione massima: dopodiché potrai procedere con il vaglio delle varie soluzioni contrattuali che è possibile attivare.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Le migliori offerte fibra casa di agosto 2020

La verifica della copertura permetterà di sapere se si potrà sottoscrivere un’offerta Internet casa veloce:

in fibra FTTH , e navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload;

, e navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload; in fibra FTTC , e navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

, e navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload; ADSL, e navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Se sei tra i fortunati che potranno attivare la fibra casa e navigare alla massima velocità possibile, devi sapere che potrai scegliere tra diverse offerte Internet casa Wi-Fi, le quali si contraddistinguono tutte per avere un costo inferiore ai 30 euro mensili.

In alcuni casi si tratterà di abbonamenti con vincolo contrattuale, in altri di promozioni senza vincoli: con le quattro che andremo ad analizzare di seguito sarà possibile avere anche accesso alla telefonia fissa, senza dover sostenere il costo del canone Telecom.

Tra le offerte che abbiamo individuato ci sono:

Fastweb casa;

Super Fibra Unlimited di WINDTRE;

Internet Unlimited di Vodafone;

Super Fibra di TIM.

1. Fastweb Casa

Fastweb Casa è una promozione online che ha un costo di 29,95 euro al mese se attivata entro il 30 agosto 2020, invece dei 34,95 previsti da listino. Per conoscere fin da subito tutti i vantaggi della promozione, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri Fastweb Casa

Il piano Internet casa comprende:

una connessione Internet illimitata alla velocità della fibra FTTH;

il contributo di attivazione;

il modem Wi-Fi;

le chiamate verso tutti i numeri fissi senza lo scatto alla risposta;

le chiamate verso tutti i numeri mobili senza lo scatto alla risposta;

la possibilità di aggiungere il WOW Space, un cloud illimitato gratuito per il primo mese e poi attivabile al costo di 9,95 euro all’anno;

il WOW-Fi, che permette di navigare con la rete Wi-Fi di Fastweb anche quando ci si trova lontano da casa;

NOW TV Entertainment, che può essere aggiunto al costo di 9,99 euro al mese in più: i primi 3 mesi sono offerti da Fastweb e prevedono le serie TV e gli Show in streaming di Sky.

Tra i principali vantaggi di Fastweb rientra il fatto che gli abbonamenti a Internet non hanno vincoli di durata e possono essere disattivati in qualsiasi momento. In più non ci sono costi nascosti né sorprese, ma il prezzo, chiaro e trasparente, rimarrà tale per sempre. In altre parole, con Fastweb paghi davvero quello che vedi.

La promozione Internet veloce casa di Fastweb prevede anche una promozione speciale, la quale ha un costo di 25,95 euro al mese, invece di 34,95 euro, e prevede l’attivazione simultanea di Internet casa + la telefonia fissa + una SIM mobile in promozione.

La SIM comprende:

50 Giga di traffico dati in Italia;

4 Giga da utilizzare in Unione europea e in Svizzera;

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e verso più di 60 destinazioni estere;

100 SMS da utilizzare in Italia, in Unione europea e in Svizzera.

Clicca sul box che trovi qui sotto per conoscere maggiori dettagli in merito.

Scopri Fastweb Casa + Mobile

2. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Annunci Google

La promozione fibra casa di WINDTRE di chiama Super Fibra Unlimited e permette di navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload, al costo fisso mensile di 28,96 euro. Scopri tutti i vantaggi che la caratterizzano cliccando sul box qui sotto.

Scopri Super Fibra Unlimited

La promozione comprende:

una connessione Internet illimitata;

il contributo di attivazione;

il modem Wi-Fi;

le chiamate verso tutti i numeri fissi senza lo scatto alla risposta;

le chiamate verso tutti i numeri mobili senza lo scatto alla risposta;

una SIM al costo di 9,99 euro che include minuti e Giga illimitati;

12 mesi di Amazon Prime Video.

3. Vodafone Internet Unlimited

La migliore offerta Internet casa veloce di Vodafone per navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload con la fibra FTTH, si chiama Internet Unlimited: attivandola online si avrà accesso a un costo esclusivo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni.

Per conoscere fin da subito come funziona la promozione fibra casa di Vodafone, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri Internet Unlimited

Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

una connessione Internet illimitata;

il contributo di attivazione, pari a 1 euro al mese per 24 mesi;

il servizio Vodafone Ready, che comprende il modem Wi-Fi e il servizio di assistenza dedicata: ha un costo di 6 euro al mese per 48 mesi;

le chiamate verso tutti i numeri fissi senza lo scatto alla risposta;

le chiamate verso tutti i numeri mobili senza lo scatto alla risposta;

una SIM dati con 30 Giga al mese per navigare da tablet, smartphone, PC chiavette;

la Vodafone TV;

6 mesi di Amazon Prime Video.

Dal quinto anno in poi l’offerta Vodafone avrà un costo di 20,90 euro al mese in quanto saranno state pagate tutte le rate relative da un lato al modem dall’altro al costo di attivazione: nel caso di recesso anticipato rispetto al vincolo previsto dal contratto, si dovranno pagare tutte le rate residue.

Le offerte fibra di Vodafone possono essere personalizzate con l’aggiunta di pacchetti extra, come per esempio:

quello che include l’ intrattenimento di NOW TV , che prevede 10 euro in più al mese;

, che prevede 10 euro in più al mese; quello che include tutto lo sport di Sky, che ha un costo di 20 euro in più al mese. Clicca sul box qui sotto per saperne di più.

Scopri Internet Unlimited + Sky TV

4. Super Fibra di TIM

Infine, tra le migliori connessioni Internet veloce a casa non poteva mancare la promozione fibra di TIM, operatore storico per il nostro Paese, che propone un abbonamento al costo fisso di 29,90 euro al mese, chiamato Super Fibra.

Nel piano sono previsti:

una connessione Internet illimitata;

il contributo di attivazione;

il modem Wi-Fi;

le chiamate verso tutti i numeri fissi senza lo scatto alla risposta;

le chiamate verso tutti i numeri mobili senza lo scatto alla risposta;

TIMVISION PLUS, ovvero al streaming TV di TIM, dove è possibile vedere online film e serie TV e che comprende anche 6 mesi gratuiti di Disney+.

Scopri TIM Super Fibra

Cosa succede se non si fosse coperti dalla fibra FTTH

Se non si fosse raggiunti dalla velocità della fibra ottica, non c’è da temere, in quanto sarà possibile attivare le stesse promozioni citate finora, con la connessione o della fibra FTTC o dell’ADSL.

Per esempio, nel caso di WINDTRE, si tratterà di:

Internet 100/200 Unlimited , con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC;

, con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC; Internet 20 Unlimited, con la quale navigare alla velocità della rete ADSL. I servizi inclusi saranno esattamente gli stessi della fibra, così come il costo.

Nel caso di TIM, invece, si tratterà di:

TIM Super Mega , con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC;

, con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC; TIM Super ADSL, con la quale navigare alla velocità della rete ADSL. I servizi inclusi saranno esattamente gli stessi della fibra, così come il costo.

Annunci Google