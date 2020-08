Internet veloce a casa: le 5 migliori offerte del giorno

Settembre è alle porte e terminate le vacanze avresti bisogno di una connessione Internet veloce a casa , che ti servirà sia per lavorare sia per avere accesso all’intrattenimento su Internet? Ecco qualche consiglio da mettere in pratica per individuare le migliori offerte disponibili oggi e quali sono le 5 che abbiamo messo a confronto tra loro con il comparatore di SOS.tariffe.it.

Avere accesso a una connessione Internet veloce a casa non è più un privilegio riservato a pochi: sebbene la fibra ottica non abbia ancora raggiunto tutto il territorio nazionale, è comunque possibile disporre di connessioni che raggiungono velocità ottimali per le proprie esigenze di navigazione.

Come si trova la migliore offerta Internet casa Wi-Fi? Uno dei metodi più efficaci consiste nell’utilizzare il comparatore online di SOStariffe.it: basterà inserire il proprio indirizzo di residenza e si atterrerà su una pagina nella quale saranno presentate le migliori offerte del giorno.

Perché è necessario inserire il proprio indirizzo? E come si valutano delle promozioni che sembrano tutte molto simili tra loro? La sottoscrizione online è sicura? Di seguito presenteremo quali sono le 5 offerte più convenienti di oggi e daremo una risposta alle domande appena presentate.

Cosa fare per trovare una tariffa Internet veloce a casa

Il primo passo da compiere al fine di trovare la migliore tariffa Internet veloce a casa consiste proprio nell’inserimento del proprio indirizzo: questo passaggio permette di verificare la propria copertura di rete e di conoscere in anticipo quale sarà la propria velocità di navigazione.

In questo modo si potrà sapere se attivare un’offerta:

in fibra FTTH , e navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload;

, e navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload; in fibra FTTC , e navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

, e navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload; ADSL, e navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Com’è noto, infatti, il nostro Paese non è ancora caratterizzata da omogeneità dal punto di vista della connessione a Internet e la fibra è diffusa al momento soltanto nelle principali città: per conoscere quali sono quelle già coperte in base alla promozione che si ha intenzione di attivare, basterà andare sul sito dell’operatore scelto.

Le 5 migliori offerte di oggi

Alla luce di quanto detto finora, abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it spulciando tra le varie offerte disponibili in questo momento per avere accesso a una connessione Internet casa veloce e ne abbiamo individuate 5.

In particolare, si tratta di:

l’offerta di PosteMobile;

l’offerta di WINDTRE;

l’offerta di Vodafone;

l’offerta di TIM;

l’offerta di Fastweb.

Analizziamo più nel dettaglio le loro caratteristiche: in generale si potrà notare che hanno tutte un costo inferiore a 30 euro al mese e che, fatta eccezione per la promozione di PosteMobile, che è quella al prezzo più basso, permettono tutte di navigare alla velocità della fibra FTTH, che è la più veloce tra quelle attualmente esistenti.

La maggior parte delle promozioni sono poi di tipo all inclusive e includono, oltre alla connessione Internet illimitata, anche la telefonia fissa, con la quale è possibile effettuare chiamate verso mobili e fissi, senza dover sostenere il costo del canone telefonico: la sottoscrizione online non solo è sicura, ma permette anche di risparmiare rispetto ai prezzi di listino.

1. PosteMobile Casa Web

Dopo essere riuscita a racimolare un buon numero di clienti nel mondo della telefonia mobile, grazie alle sue offerte disponibili a prezzi davvero convenienti e alle sue promozioni in edizione limitata, PosteMobile ha lanciato anche le sue offerte Internet casa.

Tra le più convenienti troviamo la promozione PosteMobile Casa Web, che ha un costo fisso di 20,90 euro al mese. A differenza delle offerte degli altri operatori, che sono di tipo all inclusive, questo abbonamento non prevede le chiamate, né verso la rete fissa né verso i cellulari.

Si tratta di una promozione Internet casa senza telefono, nella quale è previsto un contributo di attivazione pari a 29 euro, il modem Wi-Fi incluso, gratuito e trasportabile, e la possibilità di navigare fino a 300 Mega in download e fino a 50 Mega in upload, superando così le velocità canoniche della fibra FTTC.

2. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le promozioni Internet casa veloce troviamo la proposta di WINDTRE, chiamata Super Fibra Unlimited nella sua versione in fibra FTTH, con la quale si può navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload.

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese, nel quale sono inclusi:

una connessione Internet illimitata;

il contributo di attivazione;

il modem Wi-Fi;

le chiamate verso tutti i numeri fissi senza lo scatto alla risposta;

le chiamate verso tutti i numeri mobili senza lo scatto alla risposta;

una SIM al costo di 9,99 euro che include minuti e Giga illimitati;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, sarà possibile attivare in alternativa:

Internet 100/200 Unlimited , con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC;

, con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC; Internet 20 Unlimited, con la quale navigare alla velocità della rete ADSL. I servizi inclusi saranno esattamente gli stessi della fibra, così come il costo.

3. Vodafone Internet Unlimited

La promozione Internet casa veloce di Vodafone per navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload con la fibra FTTH si chiama Internet Unlimited e ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

una connessione Internet illimitata;

il contributo di attivazione;

il servizio Vodafone Ready, che comprende il modem Wi-Fi e il servizio di assistenza dedicata;

le chiamate verso tutti i numeri fissi senza lo scatto alla risposta;

le chiamate verso tutti i numeri mobili senza lo scatto alla risposta;

la Vodafone TV;

6 mesi di Amazon Prime Video.

A partire dal quinto anno, la promozione avrà un costo di 20,90 euro al mese in quanto saranno state pagate tutte le rate relative da un lato al modem dall’altro al costo di attivazione: in alternativa, si ha la possibilità di scegliere di pagarle fin da subito.

Le offerte di Vodafone possono essere personalizzate con l’aggiunta di alcuni pacchetti, come per esempio quello relativo all’intrattenimento di NOW TV e quello che include lo sport di Sky: clicca sul box qui sotto per saperne di più.

4. Super Fibra di TIM

L’offerta Internet veloce casa di TIM si chiama Super fibra e ha un costo fisso di 29,90 euro al mese nel quale sono inclusi:

una connessione Internet illimitata;

il contributo di attivazione;

il modem Wi-Fi;

le chiamate verso tutti i numeri fissi senza lo scatto alla risposta;

le chiamate verso tutti i numeri mobili senza lo scatto alla risposta;

TIMVISION PLUS che comprende anche 6 mesi gratuiti di Disney+.

Qualora non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, sarà possibile attivare in alternativa:

TIM Super Mega , con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC;

, con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC; TIM Super ADSL, con la quale navigare alla velocità della rete ADSL. I servizi inclusi saranno esattamente gli stessi della fibra, così come il costo.

5. Fastweb Casa

La promozione Internet veloce casa di Fastweb prevede diverse possibilità: la prima ha un costo di 25,95 euro al mese e prevede l’attivazione simultanea di Internet casa + la telefonia fissa + una SIM mobile in promozione.

Il piano Internet casa comprende:

una connessione Internet illimitata alla velocità della fibra FTTH;

il contributo di attivazione;

il modem Wi-Fi;

le chiamate verso tutti i numeri fissi senza lo scatto alla risposta;

le chiamate verso tutti i numeri mobili senza lo scatto alla risposta.

In alternativa potrà essere attivata Fastweb Casa al costo di 29,95 euro al mese, che comprende tutti i vantaggi descritti per la precedente promozione. Anche nel caso di Fastweb, se non si fosse raggiunti dalla fibra ottica, sarà possibile attivare la connessione Internet alla velocità della rete ADSL.

