Fastweb Mobile: la velocità massima del 4G cresce sino a 1 Gbps

Fastweb Mobile è uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia ed, in particolare, è un vero e proprio punto di riferimento per il settore degli operatori virtuali. Da questa settimana, come confermano i documenti di trasparenza tariffaria presenti sul sito dell'operatore, i clienti "mobile" di Fastweb potranno contare su di un aumento della velocità massima di navigazione sotto rete mobile. Fastweb, infatti, è il primo operatore virtuale che offre connessioni mobili sino a 1 Gbps.

In attesa della disponibilità del 5G, i già clienti Fastweb e chi sceglierà una delle offerte Fastweb nel corso del prossimo futuro potrà contare su di una novità di sicuro interesse. L’operatore, infatti, ha aggiornato i documenti di trasparenza tariffaria presenti sul suo sito confermando l’incremento della velocità della connessione sotto rete 4G.

Dopo quest’aggiornamento, il valore massimo della connessione per i clienti Fastweb passa da 300 Mbps a ben 1 Gbps (pari a 1024 Gbps) in download. Da segnalare anche la crescita della velocità massima in upload che passa 50 Mbps a 75 Mbps. Fastweb non ha annunciato ufficialmente questo nuovo upgrade della rete. L’annuncio potrebbe, in ogni caso, arrivare nel corso del prossimo futuro.

Nel frattempo, come annunciato già da diversi mesi, Fastweb ha avviato la migrazione dalla rete TIM alla rete WINDTRE (i nuovi limiti di velocità coincidono proprio con i limiti della rete WINDTRE). Molti clienti dell’operatore virtuale possono già utilizzare la rete WINDTRE per l’accesso ai servizi voce e Internet mentre altri sono ancora sotto rete TIM. Chi passa a Fastweb, attivando una nuova offerta, invece, potrà sfruttare da subito la rete WINDTRE ed il nuovo limite di velocità massima in download d 1 Gbps.

In futuro, grazie alla partnership con WINDTRE, inoltre, Fastweb dovrebbe essere il primo operatore virtuale a proporre il 5G nelle sue offerte, aggiungendo un ulteriore fattore in grado di fare la differenza rispetto alla diretta concorrenza degli altri virtuali.

Fastweb Mobile: l’offerta da 50 GB al mese sino a 1 Gbps di velocità massima

L’incremento dei valori di velocità massima della connessione rende ancora più interessante il passaggio a Fastweb Mobile. L’operatore virtuale, ad oggi, è l’unico provider non dotato di rete proprietaria a poter offrire una velocità di connessione così elevata ai suoi clienti.

L’offerta da 50 GB al mese di Fastweb Mobile diventa ancora più interessante. La tariffa in questione, già da tempo, è una delle migliori soluzioni del mercato di telefonia mobile a meno di 10 Euro al mese. Dopo quest’aggiornamento, che non ha comportato costi extra per il cliente, acquisisce ancora più valore.

Fastweb Mobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti numeri fissi e mobili nazionali e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

verso tutti numeri fissi e mobili nazionali e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali 100 SMS ogni mese verso i mobili nazionali

ogni mese verso i mobili nazionali 50 GB di traffico dati in 4G sino a 1 Gbps in download e 75 Mbps in upload

di traffico dati in 4G sino a 1 Gbps in download e 75 Mbps in upload in roaming in UE e in Svizzera: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

L’offerta di Fastweb Mobile presenta un costo periodico di appena 8,95 Euro al mese con attivazione gratuita. La tariffa attivabile direttamente online, dal sito dell’operatore, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo indicato in fase di registrare. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito Fastweb.

Attiva l'offerta da 50 GB di Fastweb Mobile »

Ricordiamo che per confrontare i vantaggi dell’offerta di Fastweb Mobile con tutte le altre tariffe presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile per Android ed iOS. Il mercato propone molte soluzioni a meno di 10 Euro al mese e l’offerta di Fastweb è sicuramente tra le più interessanti.

Da notare che l’operatore mette a disposizione anche un’offerta “fisso + mobile” che unisce i vantaggi della tariffa di Fastweb Mobile ad un abbonamento Fastweb Casa. Ecco i dettagli:

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G sino a 1 Gbps

con sino a 1 Gbps linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega o tramite fibra mista FTTC, sino a 200 Mega, o tramite ADSL sino a 20 Mega; la tecnologia della connessione dipende dalla verifica della copertura, una procedura da effettuare, tramite il sito Fastweb, prima di attivare l’abbonamento

L’offerta combinata ha un costo di 34,90 Euro al mese. Il canone mensile comprende sia il costo dell’abbonamento Internet casa che della tariffa mobile di Fastweb. L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con:

Opzione Internazionale: con un costo extra di 5 Euro in più al mese è possibile avere 1000 minuti di chiamate verso l’estero

con un costo extra di 5 Euro in più al mese è possibile avere 1000 minuti di chiamate verso l’estero 3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Smart Stick inclusa; poi 9,99 Euro al mese (tempo di permanenza minimo di 24 mesi)

con inclusa; poi 9,99 Euro al mese (tempo di permanenza minimo di 24 mesi) 3 mesi gratis di DAZN, poi la sottoscrizione si rinnova a 8,99 Euro al mese in più (è possibile disdire in qualsiasi momento)

Per attivare l’offerta fisso + mobile di Fastweb è possibile cliccare sul link qui di sotto:

Attiva l'offerta fisso + mobile di Fastweb »

