Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di settembre 2020

Scegliere la migliore offerta per il telefono fisso e la connessione Internet di casa non è semplice. Gli elementi da valutare sono diversi, a partire dai costi e dai servizi inclusi. Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe per il telefono fisso del mese di settembre 2020 e come fare a individuare la soluzione più in linea con le proprie esigenze.

La scelta della migliore tariffa per il telefono fisso passa per l’analisi di diversi fattori. Il settore delle offerte Internet casa, con linea telefonica e chiamate incluse nell’abbonamento, propone, infatti, tante tariffe da tenere in considerazione. Alcuni utenti, invece, potrebbero essere alla ricerca di un’offerta che include esclusivamente la linea telefonica, senza la necessità di accedere ad Internet. In questo caso, le offerte a disposizione si riducono e, di solito, risultano essere poco convenienti.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa con telefono fisso incluso di settembre 2020. Successivamente, invece, vedremo le migliori tariffe con la sola linea telefonica disponibili in questo mese.

Internet Unlimited di Vodafone

La prima offerta per Internet e il telefono fisso di casa da tenere d’occhio a settembre 2020 è Internet Unlimited di Vodafone. Si tratta di una soluzione in abbonamento completa che mette a disposizione dell’utente diversi bonus aggiuntivi. Ecco tutti i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; le chiamate gratis senza limiti verso i fissi e mobili nazionali prevedono l’attivazione di un’apposita opzione da 2 Euro in più al mese; le chiamate dall’Italia verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada, invece, comportano l’attivazione di un’opzione da 5 Euro in più al mese

con chiamate a consumo; le chiamate gratis senza limiti verso i fissi e mobili nazionali prevedono l’attivazione di un’apposita opzione da 2 Euro in più al mese; le chiamate dall’Italia verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada, invece, comportano l’attivazione di un’opzione da 5 Euro in più al mese connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se non disponibile la fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se non disponibile la fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload SIM dati con 30 GB in 4G ogni mesi senza costi aggiuntivi

ogni mesi senza costi aggiuntivi 50 GB gratis al mese per i clienti Vodafone su mobile che portano il costo della loro offerta nella bolletta della rete fissa grazie alla promozione Giga Family; portando in bolletta il costo di una seconda offerta mobile, inoltre, i GB diventano 100 GB su ciascuna SIM (è possibile portare sino ad un massimo di 6 SIM in bolletta senza costi extra e ricevere 100 GB su ciascuna SIM)

portando in bolletta il costo di una seconda offerta mobile, inoltre, i GB diventano 100 GB su ciascuna SIM (è possibile portare sino ad un massimo di 6 SIM in bolletta senza costi extra e ricevere 100 GB su ciascuna SIM) opzione Vodafone Happy Black: al costo di 1,99 Euro al mese è possibile accedere a promozioni e offerte esclusive per i clienti Vodafone proposte da partner dell’operatore

Solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH, inoltre, Internet Unlimited include anche:

6 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (solo per nuovi clienti); successivamente l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta

(solo per nuovi clienti); successivamente l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta Vodafone TV inclusa nel prezzo con box TV in comodato d’uso gratuito, 6 mesi di abbonamento ad Infinity e 30 film al mese su CHILI

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese (29,90 Euro al mese con l’aggiunta delle chiamate gratis dal telefono fisso). Sia il contributo di attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) che il servizio Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che mette a disposizione il modem Wi-Fi Vodafone Station sono inclusi nel canone mensile.

Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul link qui di sotto.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

L’offerta di WINDTRE è una delle più interessanti del mese di settembre per la linea fissa di casa. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; la connessione, in caso di indisponibilità della fibra mista FTTC, avverrà tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; la connessione, in caso di indisponibilità della fibra mista FTTC, avverrà tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload abbonamento gratuito di un anno ad Amazon Prime (del valore di 36 Euro), disponibile sia per nuovi clienti che per già clienti Prime (in questo caso, la sottoscrizione verrà estesa gratuitamente di un anno)

(del valore di 36 Euro), disponibile sia per nuovi clienti che per già clienti Prime (in questo caso, la sottoscrizione verrà estesa gratuitamente di un anno) Giga illimitati per la propria offerta per i già clienti WINDTRE su mobile

per la propria offerta per i già clienti WINDTRE su mobile minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare o attiva un nuovo numero

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 28,98 Euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre il modem Wi-Fi è disponibile in vendita abbinata a 5,99 Euro al mese per 48 mesi. Il costo del modem è già incluso nel canone mensile e non sono previsti, quindi, costi extra.

L’offerta è attivabile cliccando sul link qui di sotto, tramite il sito WINDTRE.

TIM Super Fibra

Un’altra ottima offerta per il telefono fisso di casa è rappresentata da TIM Super Fibra. Si tratta dell’offerta “base” di TIM per la linea fissa e rappresenta un’ottima soluzione per chi è in cerca di un abbonamento completo e personalizzabile. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega in caso di indisponibilità della rete FTTH

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega in caso di indisponibilità della rete FTTH Giga illimitati per la propria SIM TIM con TIM Unica, portando il costo dell’offerta nel Conto TIM e senza costi aggiuntivi; è possibile attivare tale opzione su di un massimo di 6 SIM TIM

per la propria SIM TIM con TIM Unica, portando il costo dell’offerta nel Conto TIM e senza costi aggiuntivi; è possibile attivare tale opzione su di un massimo di 6 SIM TIM possibilità di attivare Disney+ con un mese gratis e con un costo periodico di 4,99 Euro al mese invece di 6,99 Euro al mese

con un mese gratis e con un costo periodico di 4,99 Euro al mese invece di 6,99 Euro al mese TIM Vision incluso senza costi aggiuntivi

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel costo mensile dell’abbonamento. L’offerta è attivabile cliccando sul link qui di sotto:

Fastweb Casa

Tra le offerte per il telefono fisso più convenienti di settembre 2020 troviamo Fastweb Casa. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega servizi WOW: accesso gratuito alla rete hotspot WOW Fi e servizio cloud illimitato WOW Space attivabile su richiesta del cliente al costo di 9,95 Euro all’anno

Da notare, inoltre, che l’abbonamento a Fastweb Casa può essere personalizzato con l’aggiunta di una serie di opzioni che andranno ad arricchire i contenuti inclusi nella sottoscrizione. Tra queste opzioni troviamo:

Opzione Internazionale: 5 Euro in più al mese per avere 1000 minuti di chiamate verso l’estero

5 Euro in più al mese per avere 1000 minuti di chiamate verso l’estero 3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Smart Stick inclusa; terminato il periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 Euro in più oltre al costo dell’abbonamento; è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi ed un costo costo di recesso anticipato pari a 19,99 Euro

con inclusa; terminato il periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 Euro in più oltre al costo dell’abbonamento; è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi ed un costo costo di recesso anticipato pari a 19,99 Euro 3 mesi gratis di DAZN, poi la sottoscrizione si rinnova a 8,99 Euro al mese in più; è possibile disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Abbinando all’abbonamento Internet casa anche una SIM Fastweb con minuti illimitati e 50 GB in 4G (che di solito ha un costo di 8,95 Euro al mese), il costo complessivo dell’abbonamento “fisso + mobile” sarà di 34,90 Euro al mese con un risparmio extra rispetto ai costi dei due servizi separati.

Offerte solo telefono fisso

Il mercato di telefoni propone anche alcune offerte per chi non ha bisogno di Internet ma solo della linea telefonica fissa. Chiaramente, si tratta di soluzioni più economiche rispetto alle offerte Internet casa, per via dell’assenza della connessione, che si rivolgono ad utenti con specifiche esigenze.

Ecco i dettagli:

Voce Più di WINDTRE: linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali ed i fissi internazionali verso Europa occidentale, USA e Canada a 17,99 Euro al mese; attivazione di 30 Euro una tantum

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali ed i fissi internazionali verso Europa occidentale, USA e Canada a attivazione di 30 Euro una tantum Tutto Facile Fisso di Vodafone: linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali a 18,90 Euro al mese ; 14,90 Euro al mese per i clienti Vodafone su mobile; attivazione di 3 Euro al mese per 24 mesi più contributo iniziale id 29 Euro

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali a ; 14,90 Euro al mese per i clienti Vodafone su mobile; attivazione di 3 Euro al mese per 24 mesi più contributo iniziale id 29 Euro TUTTO VOCE Superspecial di TIM: linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali a 18,50 Euro al mese; attivazione gratuita

Ricordiamo che chi non ha bisogno di una connessione Internet di rete fissa, può rinunciare anche al telefono fisso attivando una SIM con un’offerta con minuti illimitati. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile sarà possibile individuare, facilmente, le offerte con minuti illimitati attualmente disponibili sul mercato.

