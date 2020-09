Offerte Internet casa settembre 2020: prezzi in discesa

Le offerte Internet casa diventano più convenienti rispetto all’inizio dell’estate. Il calo dei prezzi, leggero ma comunque presente, è confermato dai risultati del nuovo Osservatorio di SOStariffe.it che, come di consueto, ha fotografato lo stato del mercato di telefonia fissa in Italia andando a identificare le variazioni rispetto al mese di giugno 2020 e rispetto allo scorso anno, quando non si era ancora registrato l’effetto del lockdown sui prezzi.

La tabella qui di sotto va a riassumere i risultati dell’indagine di SOStariffe.it ponendo attenzione sugli elementi principali rilevati. In particolare, si registra un calo (lieve) del canone mensile (sia standard che promozionale) e del contributo di attivazione che viene dilazionato in un numero inferiore di mesi.

Ecco i dati:

Gli elementi considerati dall’indagine sono diversi. Per prima cosa, è necessario analizzare il contributo di attivazione richiesto dall’operatore per una determinata tariffa. Attualmente, la maggior parte dei provider del mercato di telefonia fissa prevede un pagamento dilazionato dell’attivazione che viene “nascosta” all’interno del canone mensile per un numero prefissato di mesi.

Gli altri elementi da considerare sono il canone promozionale e la durata della promozione. Terminata la promozione, il canone promozionale viene sostituito dal canone standard. Se la promozione è a tempo indeterminato, invece, il canone promozione sarà valido sempre mentre quello standard, che potrebbe anche coincidere con quello promozionale in questo caso, non verrà mai applicato.

Pacchetti più allettanti: in calo il costo di attivazione

Uno dei primi elementi che emerge dallo studio di SOStariffe.it in merito all’andamento delle tariffe Internet casa è rappresentato dal costo di attivazione richiesto dagli operatori. Tale voce si spesa, infatti, è quella che registra il calo maggiore. Il valore medio rilevato è di 75,57 Euro con un calo del -9% rispetto al mese di giugno 2020. Da notare, inoltre, che nel 2019 l’importo dell’attivazione era molto più alto. In media, infatti, il valore richiesto dagli operatori era di 147,57 Euro.

Da notare che, come oramai consuetudine del mercato di rete fissa, il contributo di attivazione viene generalmente incluso nel canone mensile. Il pagamento rateale dell’attivazione, a settembre 2020, si articola in 15 mesi mentre a giugno era pari a 18 mesi e nel 2019 a ben 20 mensilità. La riduzione delle rate è un aspetto positivo per i consumatori.

L’attivazione rateale, infatti, funge da “penale” per gli utenti che vogliono cambiare operatore. Chi richiede il recesso, infatti, dovrà versare le rate residue dell’attivazione. Esaurire il pagamento prima, quindi, significa registrare un costo in meno quando si va a cambiare operatore di telefonia fissa.

Anche il canone standard scende (-4%) ed è più appetibile per i nuovi clienti

Scegliere una nuova offerta Internet casa, con navigazione tramite fibra o ADSL, a settembre 2020 comporta la necessità di sostenere il pagamento di un canone “standard” (ovvero fuori promozione) di 30,56 Euro al mese. Tale valore risulta essere inferiore del 4% rispetto al dato registrato a giugno 2020. Rispetto al 2019, inoltre, si registra un calo ancora più marcato. Lo scorso anno, infatti, il costo medio del canone standard era di 34.07 Euro.

Il canone standard si applica esclusivamente al termine di una promozione. Nei primi mesi successivi all’attivazione, infatti, il cliente deve pagare il solo canone promozionale che risulta essere sensibilmente più basso rispetto al canone standard.

Promozioni con sconti alle stelle (-3%)

Il canone standard solo raramente viene richiesto dagli operatori. Nella maggior parte dei casi, infatti, la durata della promozione è a tempo indeterminato (anche se ci sono soluzioni con promozioni a tempo, a partire da 3 mesi). In tutti questi casi, il canone standard non va mai pagato in quanto viene applicato il canone promozionale.

Anche questa seconda voce registra una leggera riduzione a settembre 2020. I dati rilevati da SOStariffe.it, infatti, confermano che un calo del 3% per il canone promozionale rispetto ai dati del giugno dello scorso anno. Chi attiva un’offerta Internet casa a settembre spenderà, in media, 21,94 Euro al mese, un dato leggermente inferiore rispetto a quello di giugno, 22,66 Euro, e sensibilmente inferiore rispetto a quello registrato nel 2019, pari a 26,05 Euro al mese.

La riduzione del canone, sia standard che promozionale, e dell’attivazione conferma il trend al ribasso registrato dal mercato di telefonia fissa in questi ultimi mesi. In questo momento, cambiare operatore e scegliere una nuova offerta per la connessione Internet casa può rappresentare una scelta davvero vantaggiosa.

Il comparatore di tariffe, un alleato irrinunciabile per risparmiare

Per risparmiare e scegliere con precisione l’offerta Internet casa più adatta alle proprie esigenze è opportuno effettuare un attento confronto delle tariffe disponibili sul mercato di telefonia fissa a settembre 2020. Le promozioni disponibili sono numerose e gli elementi da considerare sono diversi. Oltre al solo costo mensile, infatti, gli abbonamenti presentano diverse caratteristiche aggiuntive a partire dai bonus inclusi ed alle promozioni riservate ai nuovi clienti.

Per orientarsi al meglio tra le tante opzioni attualmente disponibili sul mercato è possibile puntare sul comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. La comparazione online, inoltre, è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, disponibile per il download gratuito tramite il Google Play Store, per smartphone e tablet Android, o l’App Store, per iPhone e iPad.

Con la comparazione online sarà possibile individuare le migliori soluzioni disponibili sul mercato di rete fissa e procedere, quindi, con l’attivazione dell’offerta più vantaggiosa per le proprie esigenze. Una volta individuata la tariffa più vantaggiosa sarà possibile procedere con l’attivazione online della stessa, raggiungendo direttamente il sito dell’operatore.

