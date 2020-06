Fastweb Business: le migliori offerte Internet fisso business di Giugno 2020

Corsi professionali o un team per l’assistenza che risponde ad ogni vostra esigenza e vi supporta in videochiamata, sono solo alcuni dei servizi proposti in abbinamento ai piani business per professionisti e aziende che attivino le offerte internet Fastweb. L’analisi dei costi di servizi e canone delle migliori promozioni per avere la fibra o l’Adsl Fastweb per la vostra azienda a Giugno 2020

Smart working è diventata la nuova parola d’ordine per i professionisti e per molti dipendenti che si sono ritrovati a dover svolgere i lavori d’ufficio da casa. L’Osservatorio sulla digital innovation pubblica ogni anno una ricerca sull’andamento di questo fenomeno nel nostro Paese, per il 2020 si attende una crescita importante dovute alle condizioni straordinarie createsi con il lockdown per contenere il contagio da Covid-19.

Gli ultimi dati ufficiali sono quelli del 2019 e hanno mostrato un aumento del 20% degli smart worker, lo scorso anno sono state 570 mila le persone che in Italia hanno adottato queste modalità di lavoro. Secondo i dati raccolti nel report annuale dall’Osservatorio è emerso che queste modalità di organizzazione rendono più semplice conciliare le esigenze di lavoro con quelle personali, ma che evidenziano dei problemi legati all’isolamento del lavoratore. Il 58% dei progetti di smart working esaminati è stato creato da grandi imprese, il 12% da pmi e il 16% da enti della pubblica amministrazione.

Adsl o fibra, qual è la connessione migliore per un’azienda?

Per coloro che anche al termine di questa emergenza hanno deciso di continuare a lavorare da casa o per chi sta avviando la propria impresa in questi mesi è indispensabile avere una connessione internet stabile ed efficiente. A seconda del tipo di lavoro che fate e delle attività da coordinare tramite la rete internet potrete scegliere se attivare un collegamento in fibra o Adsl.

La nuova tecnologia di connessione in fibra è più rapida ma è ancora soggetta a molte limitazioni territoriali di copertura del servizio, mentre l’Adsl garantisce una buona stabilità della rete anche in condizioni avverse ma è meno performante. La fibra FTTH può arrivare alla velocità di download di 1 Gigabit/s, con una banda minima garantita intorno di 200/250 Mbit/s, l’Adsl invece riesce a raggiungere i 20/30 Mbit/s come velocità massima (si viaggerà realisticamente intorno ai 7/10 Mbit/s).

Una via di mezzo tra questi due estremi è la FTTC, questa tecnologia permette di avere una velocità teorica superiore (fino a 200 Mibt/s). La differenza tra FTTH e FTTC sta nel fatto che l’ultimo tratto della fibra FFTC si collega tramite i cavi in rame dell’impianto telefonico e si connette alla fibra del primo armadietto stradale, quanto più è lontano questo luogo minore sarà la qualità della rete domestica. L’FTTH viene collegata con i cavi in fibra direttamente fino al vostro appartamento o ufficio ed è questo che garantisce le prestazioni superiori.

Come trovare le migliori offerte internet business

Fastweb nel 2019 è stato l’operatore che ha ottenuto i migliori risultati di rete sia su banda larga che ultralarga. Una ricerca di nPerf, società specializzata nel monitoraggio degli speed test delle connessioni internet, ha premiato le reti di questo gestore tenendo conto dei valori delle velocità di download, upload e della latenza medie registrati dagli utenti.

Per conoscere le migliori offerte internet business di questo operatore e confrontare le condizioni proposte con quelle di altri operatori potrete usare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi fornirà le informazioni su costi e condizioni poste per attivare le differenti promozioni e vi consiglierà l’offerta con il rapporto più conveniente per prezzo e qualità dei servizi proposti.

Per avviare una ricerca delle sole tariffe dedicate al business dovrete selezionare il servizio internet casa e quindi cliccare sulla voce offerte internet per le aziende. Potrete quindi scegliere di avviare un confronto tra tutte le promozioni del momento oppure decidere di conoscere solo quelle di uno specifico operatore (dovrete solo cliccare sul nome del gestore che vi interessa).

Scopri le offerte internet per aziende più vantaggiose

Le promo per aziende e professionisti di Fastweb

Le offerte business di questo gestore si distinguono in quelle dedicate alle partite IVA e quelle per le imprese, tutte le promozioni possono essere attivate con diverse tecnologie (Adsl, FTTC o FFTH). O piani per i professionisti sono:

Internet Business in promo a 25 euro al mese

Business Class a 30 euro al mese

Le offerte per pmi sono invece:

2 Linee limited edition da 55 euro al mese

Unlimited business da 65 euro al mese

Prime edition

1. Internet Business

Questa offerta è attivabile solo entro il 23 Giugno, dopo di che il costo mensile del canone passerà da 25 euro a 30 euro. Si tratta di un piano solo internet, quindi viene escluso il traffico voce dai costi del pacchetto proposto. Acquistando questa promozione i clienti avranno:

internet alla massima velocità senza limiti

modem FastGate

2 mesi gratis in promozione

Si potrà aggiungere anche il servizio di assistenza dedicata, il Business assist ha un costo di 286 euro circa e può essere pagato in un’unica soluzione, in 24 rate o in 4 anni. Con l’attuale promozione saranno scontate a tutti i clienti 2 rate da 5,95 euro per questo servizio. Gli utenti che attivano questa funzione potranno contare sul supporto di un team a loro dedicato e il centralino dovrebbe rispondere in meno di un minuto alle telefonare, si potrà anche avere l’assistenza video e l’intervento fisico dei tecnici entro un giorno dalla segnalazione.

Attiva Internet Business Fibra

2. Business Class

La seconda proposta è un’offerta internet e telefono e ha un abbonamento mensile di 30 euro (fuori promo il costo è di 35 euro al mese), nel canone sono inclusi:

internet senza limiti e fino alla massima velocità garantita dalla tecnologia di connessione attivata

modem FastGate

2 mesi di promo gratuita

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

1000 minuti per telefonare all’estero

4 corsi a tua scelta forniti in e-learning da Unione Professionisti

L’attivazione del piano ha un costo di 5,95 euro al mese per 48 mesi per avere Business Assist. I corsi che si potranno attivare sono, ad esempio, il Professionista sui Social oppure corsi di sicurezza sul lavoro, e sono lezioni che prevedono l’accredito dei crediti formativi.

3. 2 Linee Limited Edition a 55 euro al mese

La prima delle promozioni riservate alle pmi è questo piano da 55 euro al mese, la promozione di Giugno permette di attivare l’offerta e di avere anche il servizio Business assist senza costi. Con 2 Linee Limited Edition i clienti Fastweb avranno:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali

1000 minuti per chiamare da telefono fisso i contatti internazionali (sono comprese le chiamate verso UE, Canada, USA, Cina e India)

attivazione di 2 linee voce

nascondi Numero

chi Chiama

trasferimento di Chiamata

Saranno forniti anche un dominio di secondo livello per il vostro sito, un IP pubblico e il servizio di posta di Gigamail.

4. Unlimited Business a 65 euro al mese

Questa offerta è l’evoluzione del piano appena descritto. Oltre a fornire tutti i servizi della Limited Edition si avrà anche il centralino Evolution incluso nel costo di 65 euro al mese. Questa tipologia di centralino integra le normali funzioni di questi servizi con le nuove possibilità offerte dalle tecnologie VOIP, si potrà quindi utilizzare degli spazi cloud per documenti condivisi, per salvare o modificare in tempo reale la rubrica aziendale. Saranno anche disponibili:

Microsoft Outlook

opzione clic to call

funzione Presence per assicurarsi che i contatti siano online

servizio Multi Sede

Per chi attivi Unlimited Business o 2 Linee Limited Edition e l’offerta mobile di Fastweb sarà anche possibile ottenere uno sconto di 5 euro sul canone. Il pacchetto Mobile Business Freedom, abbinato a questa promozione, ha un canone di 15 euro al mese e offre ai clienti:

50 GB per navigare in 4G in Italia (4GB in UE)

1 GB in roaming in Svizzera

minuti senza limiti verso numeri nazionali e verso 60 destinazioni internazionali

500 minuti per chiamare contatti UE e svizzeri

100 sms in Italia e UE

5. Prime Edition a 75 euro al mese

Il canone di Prime Edition è di 75 euro al mese e include i costi di attivazione del servizio e di Business Assist. La promozione, come gli altri due piani appena illustrati, è riservata alle piccole e medie imprese e include:

2 linee voce

traffico telefonico illimitato verso fissi e mobili nazionali

1000 minuti per chiamare da fisso verso numeri fissi e mobili in UE, USA, Canada, Cina e India

i servizi Nascondi Numero, Chi Chiama e Trasferimento di Chiamata

Sarà compreso nel canone anche il centralino Evolution con le funzionalità VOIP e con 2 IP Phone per poter sfruttare i servizi integrati con le reti Fastweb e di configuare le postazione con le funzionalità del cloud.

Attivando Prime Edition la vostra azienda potrà avere:

8 indirizzi IP pubblici

router WiFi

dominio di secondo livello e Gigamail

Quelle che vi abbiamo descritto sono le soluzioni proposte da Fastweb a professionisti e pmi, sono dei pacchetti già preconfezionati. Per le grandi aziende è disponibile un servizio che studi delle tariffe e dei sistemi di connessione aziendale ad hoc creando dei sistemi personalizzati.