Calendario Serie A TIM: tutte le date delle partite 2020

E’ tornata in campo la Seria A. Il campionato di calcio è ripreso, con i recuperi delle giornate interrotte a causa dell’emergenza COVID-19 scoppiata tra fine febbraio e inizio marzo in Nord Italia. Ci sono ancora diverse giornate da giocare e, dallo Scudetto alle qualificazioni alle Coppe europee e sino ad arrivare alle retrocessioni, nulla è ancora deciso. Di seguito, vediamo qual è il calendario e delle partite di Serie A previste per le prossime settimane e come fare a seguire tutte le partite in diretta TV.

L’ultima giornata è in programma ad agosto

Dopo i recuperi della 25° e della 26° giornata, la Serie A scende in campo con la 27° giornata, in programma tra il 23 ed il 25 giugno. Successivamente, il calendario di Serie A prevede partite quasi ogni giorno con turni infrasettimanali costanti e con ogni giornata che viene spalmata nell’arco di tre giorni.

Grazie a questo ritmo forzato, l’ultima giornata di Serie A è fissata per il primo week end di agosto (1 e 2 agosto). La programmazione delle partite delle ultime tre giornate di campionato (sia per quanto riguarda la TV che per quanto riguarda gli orari delle partite) sarà decisa solo nel corso delle prossime settimane, in base alla situazione di classifica.

Con ancora tanti punti in palio, infatti, la classifica di Serie A è ancora tutta da decidere sia per quanto riguarda lo Scudetto e le posizioni utili per la qualificazione in Europa che per la zona retrocessione. Nel giro di poco più di un mese, in ogni caso, tutto sarà deciso e la stagione 2019-2020 terminerà.

Ricordiamo che le coppe europee riprenderanno ad agosto, subito dopo la fine del campionato di Serie A. Le tre squadre impegnate in Champions League (Napoli, Juventus e Atalanta) non termineranno la stagione con la fine della Serie A.

Serie A: la programmazione TV

La ripresa del campionato di Serie A è caratterizzata da un ritorno delle partite di calcio sugli schermi di Sky e DAZN. Come già accadeva prima del lockdown, Sky trasmette in esclusiva sette partite per ogni giornata di campionato mentre DAZN trasmette le restanti tre partite.

A differenza della programmazione pre-lockdown (con le tre partite di DAZN che venivano trasmesse in orari predefiniti, con una partita il sabato e due la domenica), con la ripresa del campionato si registra un cambio di orari. Ogni giornata di campionato è “spalmata” su più giorni e gli orari dei match si adattano alle condizioni estive (non c’è più il match domenicale delle 12 e le partite delle 15).

Continuano a leggere troverete la programmazione di Sky e DAZN per ogni giornata di campionato con indicazioni precise in merito all’orario dei match ed alla piattaforma che lo trasmetterà in diretta TV. Sottolineano che, al momento, le ultime tre giornate (anche per esigenze di classifica) non hanno ancora una programmazione definitiva che arriverà soltanto nelle prossime settimane. La Serie A terminerà il primo week end di agosto (1-2 agosto).

Dove sarà possibile seguire i match della Serie A? Come anticipato, le partite continueranno ad essere trasmesse in diretta da Sky e DAZN con la possibilità di seguire tutti gli incontri attivando i due abbonamenti separati oppure scegliendo alcune delle offerte combinate attualmente disponibili sul mercato.

Chi è interessato a passare a Sky per seguire il campionato può valutare l’attivazione della nuova offerta Sky Calcio (con Sky TV e Sky HD inclusi) disponibile (anche per già clienti Sky) a 33,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 43,20 Euro al mese. Questa soluzione è disponibile sia tramite piattaforma satellitare che via fibra.

In alternativa, è possibile seguire le 7 partite in esclusiva Sky grazie alla piattaforma di streaming NOW TV, attivando il Pass Sport. Quest’opzione permette di accedere a tutti i contenuti sportivi di Sky e non solo alle partite di Serie A come previsto dall’offerta precedente. Con NOW TV Sport è possibile seguire, ad esempio, anche la Formula 1 (il campionato ripartirà questo week end) e il calcio internazionale.

Il Pass Sport mensile di NOW TV presenta un costo di 29,99 Euro al mese. In alternativa, c’è il pass settimanale, che costa 14,99 Euro, oppure il pass giornaliero che permette di accedere alla piattaforma per 24 ore ad un costo di 9,99 Euro. Per maggiori dettagli è possibile accedere al sito NOW TV dal box qui di sotto.

Le restanti tre partite del campionato di Serie A che non vengono trasmesse da Sky sono disponibili su DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. La sottoscrizione mensile a DAZN a un costo di 9,99 Euro a rinnovo con possibilità di disdetta in qualsiasi momento (con interruzione del rinnovo automatico).

Oltre alle 3 partite trasmesse in esclusive del campionato di Serie A, con DAZN è possibile seguire diversi altri eventi sportivi a partire dalla Serie B, con tutte le partite in programmazione, e sino ad arrivare al calcio estero con le migliori partite della Liga spagnola. Non mancano anche tanti altri sport da seguire. DAZN è attivabile online:

Segnaliamo anche l’ottima offerta Mondo Sport di TIM. L’operatore di telefonia, infatti, propone ai suoi clienti di rete fissa la possibilità di accedere a NOW TV Sport e DAZN ad un costo complessivo di 29,99 Euro al mese con addebito in fattura e con la possibilità di interrompere la sottoscrizione in qualsiasi momento (non ci sono vincoli). Quest’offerta permette di risparmiare 9,99 Euro al mese rispetto al costo dei due abbonamenti separati.

Da notare che Mondo Sport è disponibile anche per chi passa a TIM attivando una nuova offerta Internet casa. L’offerta da tenere d’occhio è TIM Super. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega

Giga illimitati per lo smartphone senza costi aggiuntivi per i già clienti TIM su mobile con l’opzione TIM Unica

6 mesi gratis di Disney+ e TIM Vision Plus (poi 3 Euro al mese con possibilità di disdetta)

TIM Super presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con modem Wi-Fi e attivazione inclusi nel canone. Il cliente, dopo l’attivazione della linea, può attivare Mondo Sport a 29,99 Euro ricevendo in noleggio gratuito il TIM Vision Box (con pre-installate le app di NOW TV e DAZN).

Ecco, infine, il calendario completo delle partite di Serie A.

Serie A: il calendario completo

La 27° giornata di campionato è in corso e quasi tutte le partite sono già state giocate. All’appello mancano Inter – Sassuolo, Atalanta – Lazio e Roma – Sampdoria in programma il 24 giugno. Successivamente, la Serie A seguirà un calendario davvero intenso con tantissime partire dal 26 giugno, data in cui prenderà il via la 28° giornata.

Ecco tutte le parte in calendario, gli orari dei match e dove è sarà possibile seguirli:

28° giornata

26/6 21.45 Juventus-Lecce Sky 27/6 17.15 Brescia-Genoa Sky 27/6 19.30 Cagliari-Torino Sky 27/6 21.45 Lazio-Fiorentina DAZN 28/6 17.15 Milan-Roma DAZN 28/6 19.30 Napoli-SPAL Sky 28/6 19.30 Sassuolo-Verona DAZN 28/6 19.30 Udinese-Atalanta Sky 28/6 19.30 Sampdoria-Bologna Sky 28/6 21.45 Parma-Inter Sky

29° giornata

30/6 19.30 Torino-Lazio Sky 30/6 21.45 Genoa-Juventus Sky 1/7 19.30 Inter-Brescia DAZN 1/7 19.30 Bologna-Cagliari Sky 1/7 21.45 SPAL-Milan Sky 1/7 21.45 Verona-Parma Sky 1/7 21.45 Lecce-Sampdoria DAZN 1/7 21.45 Fiorentina-Sassuolo Sky 2/7 19.30 Atalanta-Napoli DAZN 2/7 21.45 Roma-Udinese Sky

30° giornata

4/7 17.15 Juventus-Torino Sky 4/7 19.30 Sassuolo-Lecce Sky 4/7 21.45 Lazio-Milan DAZN 5/7 17.15 Inter-Bologna DAZN 5/7 19.30 Parma-Fiorentina Sky 5/7 19.30 Udinese-Genoa Sky 5/7 19.30 Brescia-Verona Sky 5/7 19.30 Sampdoria-SPAL DAZN 5/7 19.30 Cagliari-Atalanta Sky 5/7 21.45 Napoli-Roma Sky

31° giornata

7/7 19.30 Lecce-Lazio Sky 7/7 21.45 Milan-Juventus DAZN 8/7 19.30 Fiorentina-Cagliari Sky 8/7 19.30 Genoa-Napoli Sky 8/7 21.45 Roma-Parma DAZN 8/7 21.45 Atalanta-Sampdoria Sky 8/7 21.45 Bologna-Sassuolo Sky 8/7 21.45 Torino-Brescia Sky 9/7 19.30 SPAL-Udinese DAZN 9/7 21.45 Verona-Inter Sky

32° giornata

11/7 17.15 Lazio-Sassuolo Sky 11/7 19.30 Brescia-Roma Sky 11/7 21.45 Juventus-Atalanta DAZN 12/7 17.15 Genoa-SPAL DAZN 12/7 19.30 Udinese-Sampdoria Sky 12/7 19.30 Fiorentina-Verona DAZN 12/7 19.30 Cagliari-Lecce Sky 12/7 19.30 Parma-Bologna Sky 12/7 21.45 Napoli-Milan Sky 13/7 21.45 Inter-Torino Sky

33° giornata

14/7 21.45 Atalanta-Brescia Sky 15/7 19.30 Sampdoria-Cagliari Sky 15/7 19.30 Milan-Parma Sky 15/7 19.30 Bologna-Napoli DAZN 15/7 21.45 Lecce-Fiorentina DAZN 15/7 21.45 Roma-Verona Sky 15/7 21.45 Sassuolo-Juventus Sky 15/7 21.45 Udinese-Lazio Sky 16/7 19.30 Torino-Genoa Sky 16/7 21.45 SPAL-Inter DAZN

34° giornata

18/7 17.15 Verona-Atalanta Sky 18/7 19.30 Cagliari-Sassuolo Sky 18/7 21.45 Milan-Bologna DAZN 19/7 17.15 Parma-Sampdoria DAZN 19/7 19.30 Genoa-Lecce Sky 19/7 19.30 Brescia-SPAL Sky 19/7 19.30 Napoli-Udinese Sky 19/7 19.30 Fiorentina-Torino DAZN 19/7 21.45 Roma-Inter Sky 20/7 21.45 Juventus-Lazio Sky

35° giornata

21/7 19.30 Atalanta-Bologna Sky 21/7 21.45 Sassuolo-Milan Sky 22/7 19.30 Parma-Napoli DAZN 22/7 21.45 Inter-Fiorentina Sky 22/7 21.45 Sampdoria-Genoa Sky 22/7 21.45 SPAL-Roma DAZN 22/7 21.45 Torino-Verona Sky 22/7 21.45 Lecce-Brescia Sky 23/7 19.30 Udinese-Juventus Sky 23/7 21.45 Lazio-Cagliari DAZN

36° giornata

Gli orari e la programmazione TV di questa giornata non è ancora stata stabilita. La maggior parte delle partite è fissata per domenica 26 luglio.

– – Bologna-Lecce – – – Brescia-Parma – – – Cagliari-Udinese – – – Genoa-Inter – – – Juventus-Sampdoria – – – Milan-Atalanta – – – Napoli-Sassuolo – – – Roma-Fiorentina – – – SPAL-Torino – – – Verona-Lazio –

37° giornata

Gli orari e la programmazione TV di questa giornata non è ancora stata stabilita. La maggior parte delle partite è fissata per mercoledì 29 luglio.

– – Cagliari-Juventus – – – Fiorentina-Bologna – – – Inter-Napoli – – – Lazio-Brescia – – – Parma-Atalanta – – – Sampdoria-Milan – – – Sassuolo-Genoa – – – Torino-Roma – – – Udinese-Lecce – – – Verona-SPAL –

38° giornata

Gli orari e la programmazione TV di questa giornata non è ancora stata stabilita. La maggior parte delle partite è fissata per domenica 2 agosto.

– – Atalanta-Inter – – – Bologna-Torino – – – Brescia-Sampdoria – – – Genoa-Verona – – – Juventus-Roma – – – Lecce-Parma – – – Milan-Cagliari – – – Napoli-Lazio – – – Sassuolo-Udinese – – – SPAL-Fiorentina –