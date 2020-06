Costo PS5 in Italia: prezzo di lancio e data

PlayStation 5 o PS5 è stata ufficialmente svelata l’11 giugno 2020. Durante l’evento a lei dedicato sono stati presentati anche 25 videogiochi tra cui Gran Turismo 7, Resident Evil 8, Marvel’s Spider-Man Morales, FIFA 21 e Horizon Zero Dawn 2 oltre ad alcuni accessori. Nel gruppo non era compreso Assassin’s Creed Valhalla ma dal team di Ubisoft sappiamo che il titolo sarà compatibile con la console e verrà lanciato ufficialmente il 30 aprile 2020.

Sony nel corso dei mesi ha diffuso piccoli dettagli sulla sua nuova console a partire dal CES 2020, manifestazione in cui è stato mostrato il logo ufficiale di PS5. Successivamente è stato messo online il sito ufficiale della console in italiano, dove reperire le ultime novità che la riguardano. Ad aprile è stato presentato il nuovo gamepad DualSense e il 13 maggio Epic Games ha mostrato le potenzialità dell’Unreal Engine 5 utilizzando l’ultimo modello di console di Sony.

PS5: caratteristiche tecniche

PlayStation 5 sarà disponibile in due versioni. La prima sarà dotata di un lettore ottico Blue-ray 4K mentre la seconda potrà essere utilizza esclusivamente per i giochi in formato digitale. A livello di potenza grafica, la console dispone di 10,28 TFLOPS e integra la tecnologia Ray Tracing, che garantirà un’illuminazione dinamica ancora più realistica. PS5 offre poi un sistema I/O integrato, un’unità SSD ad altissima velocità, una frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps per i giochi compatibili con supporto per output a 120 Hz sui display 4K, tecnologia HDR e il supporto output 8K per riprodurre i giochi su schermi con una risoluzione 4320p. PS5 sicuramente sarà poi retrocompatibile con PS4 e con PlayStation VR.

Di seguito un riassunto delle principali caratteristiche tecniche della console:

CPU: x86-64 AMD Ryzen Zen 2 , octaa-core a 3,5 GHz e 16 thread, 7nm

GPU: AMD Radeon RDNA 2 a 10,28 TFLOPS, 36 CUs a 2,23 GHz, Ray-Tracing hardware

Risoluzione: fino a 8K

RAM: 16 GB GDDR6, 256-bit

Larghezza della banda di memoria: 448 GB/s

Memoria interna: Custom SSD da 825 GB

Velocità IO: 5,5 GB/s (Raw), 8-9 GB/s (Compressi)

Espansione di memoria: slot aggiuntivo NVMe SSD

Memoria esterna: supporto a memorie USB

Drive Ottico: 4K UHD Blu-ray

Audio: unità custom integrata nella CPU per Audio 3D “Tempest 3D AudioTech”

Controller DualSense: tecnologia tattile, pulsanti dorsali R2 e L2 adattivi

PS5: prezzo e lancio in Italia

Al momento sappiamo che PlayStation 5 debutterà ufficialmente sul mercato alla fine del 2020. Sony avrebbe il periodo delle festività natalizie per lanciare la sua console, come del resto ha confermato la divisione italiana del colosso dell’elettronica, e stando ad alcuni indizi presenti sulla versione francese di Amazon è possibile che PS5 possa essere disponibile in Italia il 20 novembre 2020. Ad oggi comunque non c’è ancora nulla di ufficiale.

Anche per quanto per quanto riguarda il prezzo non ci sono conferme. PlayStation 4 al lancio aveva un costo di 399 euro e non è da escludere che Sony possa allinearsi al prezzo della console della generazione precedente. Stando alle indiscrezioni che corrono in Rete, la versione con lettore ottico Blue-ray 4K dovrebbe costare circa 499 euro mentre quella digitale circa 399 euro.

