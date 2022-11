Eni Plenitude: le 3 migliori offerte luce e gas di Novembre 2022

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.552,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.399,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, propone ai clienti domestici tre promozioni per illuminare e riscaldare casa a Novembre 2022.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, una bussola dei prezzi per orientarsi nella scelta delle soluzioni luce e gas più vantaggiose, abbiamo scattato una fotografia delle offerte Plenitude e messo a punto un “identikit” di ciascuna, con le relative stime di spesa per una famiglia tipo che consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App SOStariffe.it per i sistemi operativi Android e iOS, clicca al link qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE DI ENI PLENITUDE »

Energia elettrica: le offerte di Eni Plenitude a Novembre 2022

NOME OFFERTA TIPOLOGIA OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 Trend Casa Luce tariffa a prezzo variabile 0,45412 €/kWh 124,85 euro 2 Flexi Pertinenze tariffa a prezzo bloccato 0,5726 €/kWh 159,18 euro

Come si evince dalla tabella qui sopra, le due offerte per illuminare casa di Eni Plenitude si differenziano per la tipologia tariffaria applicata. Trend Casa Luce, infatti, è una soluzione a prezzo variabile: essa sfrutta il prezzo dell’energia elettrica del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) che è aggiornato mensilmente. Questo significa che Trend Casa Luce assicura prezzi dell’energia sempre in linea con l’andamento del mercato.

Flexi Pertinenze, invece, è una soluzione che si affida al prezzo bloccato: il costo unitario della materia prima energia è fissato dal fornitore per due anni. Durante tutta la durata contrattuale, il prezzo resta invariato, pur in presenza di notevoli oscillazioni del mercato energetico.

Di seguito accendiamo i riflettori sulle due proposte luce di Eni Plenitude. Ricordiamo che le stime di spesa citate in tabella e qui di seguito sono “tarate” sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che registri un uso di 2.700 kWh di energia elettrica all’anno.

Trend Casa Luce

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0242 €/kWh di contributo al consumo;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + di contributo al consumo; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita: 120 euro (ovvero 12 rate mensile da 10 euro);

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

fino a 24 euro di sconto in bolletta (pari a 1 euro al mese) con attivazione della domiciliazione bancaria;

promozione “Porta un amico in Plenitude”: 30 euro di ricompensa per ogni nuova sottoscrizione attivata;

per ogni nuova sottoscrizione attivata; fornitura a portata di smartphone grazie all’area clienti online e all’ App Eni Plenitude ;

; energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere la versione monoraria di Trend Casa Luce dovrebbe prevedere una spesa mensile pari a 124,85 euro.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sull’offerta Trend Casa Luce:

Scopri Trend Casa Luce »

Cliccando sul pulsante verde di seguito è, invece, possibile approfondire e attivare l’offerta Trend Casa Luce Bioraria, che avrebbe un impatto economico sul budget della “famiglia tipo” di 126,55 euro al mese:

Scopri Trend Casa Luce Bioraria »

Flexi Pertinenze

Questa promozione illumina box, soffitte, cantine, tettoie, pergole e altri spazi con contatore separato, considerati “pertinenze” della propria abitazione.

L’offerta prevede:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,5726 €/kWh ;

per 2 anni: ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita: 120 euro (ovvero 12 rate mensile da 10 euro);

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

sconto del 3% con attivazione della domiciliazione bancaria;

con attivazione della domiciliazione bancaria; monitoraggio in autonomia della fornitura con l’App Eni Plenitude e l’area clienti del sito;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

La sottoscrizione di Flexi Pertinenze si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 159,18 euro.

Clicca al link di seguito per conoscere ulteriori dettagli su Flexi Pertinenze:

Scopri Flexi Pertinenze »

Gas naturale: le offerte di Eni Plenitude a Novembre 2022

NOME OFFERTA TIPOLOGIA OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 Trend Casa Gas tariffa a prezzo variabile 2,6194 €/Smc 258,20 euro

Di seguito analizziamo le caratteristiche dell’offerta Trend Casa Gas, che consente l’accesso al prezzo del gas alle medesime condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso. La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è stata calcolata ipotizzando un consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Trend Casa Gas

Ecco la “carta d’identità” della promozione che assicura la fornitura di metano con Eni Plenitude:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1480 €/Smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita: 120 euro (ovvero 12 rate mensile da 10 euro);

sconto di 24 euro in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria; promozione “Porta un amico in Plenitude”: 30 euro di ricompensa per ogni nuova sottoscrizione attivata;

per ogni nuova sottoscrizione attivata; possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel , ovvero attivando un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas con Eni Plenitude;

, ovvero attivando un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas con Eni Plenitude; Gas con C0₂

La “famiglia tipo” che volesse procedere con l’attivazione di Trend Casa Gas dovrebbe prevedere un budget di spesa di 258,20 euro al mese.

Per ulteriori informazioni su Trend Casa Gas clicca al link di seguito:

Scopri Trend Casa Gas »

Come ribadiscono gli esperti di SOStariffe.it, le stime di spesa sopra elencate si riferiscono esclusivamente al profilo di consumo della “famiglia tipo”. Qualora si sia interessati a conoscere i costi legati all’attivazione delle offerte Eni Plenitude per la propria fornitura è necessario inserire nel comparatore di SOStariffe.it i propri dati di consumo.

SOStariffe.it mette anche a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno (02 5005111): un esperto del comparto energia sarà a disposizione degli utenti per assisterli nella scelta dell’offerta più vantaggiosa sulla base del proprio fabbisogno energetico.