SERIE A TIM 2022-2023: calendario e come vedere le partite a Novembre 2022

Seguire le sfide della propria squadra del cuore in streaming e pay Tv con le migliori offerte selezionate da SOStariffe.it. Per gli amanti del calcio un'occasione da non lasciarsi scappare: ecco quando e dove vedere le partite della Serie A TIM a novembre 2022 , dalla 13ª alla 15ª giornata.

Il massimo campionato di calcio vive una stagione anomala e senza precedenti: sono ormai alle porte i Mondiali in Qatar, che si disputeranno dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. E la Serie A TIM andrà in vacanza per quasi due mesi. A novembre 2022 si giocheranno infatti soltanto tre turni (13ª, 14ª e 15ª giornata), poi ci sarà una lunga pausa. La ripresa del torneo è prevista dopo le festività natalizie e di Capodanno: appuntamento il 4 gennaio per il turno infrasettimanale della 16 giornata con subito in calendario un big match: Inter-Napoli. Per tutti i tifosi sono numerose le possibilità sia in streaming sia sulla pay Tv di vedere le partite di queste tre giornate di novembre 2022. Per saperne di più delle migliori offerte, un aiuto arriva dal comparatore per pay Tv di SOStariffe.it, disponibile anche con l’App di SOStariffe.it.

Serie A TIM 2022-2023: calendario dalla 13ª alla 15ª giornata

Prima della pausa per il campionato mondiale di calcio in Qatar, ecco in dettaglio il calendario (giorno, ora e dove vederle) di tutte le sfide della Serie A Tim 2022-2023 dalla 13ª alla 15ª giornata, con alcuni match clou da non perdere: da Juventus-Inter ad Atalanta-Napoli, da Roma-Torino a Milan-Fiorentina.

13ª GIORNATA (4-6 novembre 2022)

UDINESE-LECCE, venerdì 4 novembre 20:45 [DAZN-Sky]

EMPOLI-SASSUOLO, sabato 5 novembre 15:00 [DAZN]

SALERNITANA-CREMONESE, sabato 5 novembre 15:00 [DAZN]

ATALANTA-NAPOLI, sabato 5 novembre 18:00 [DAZN]

MILAN-SPEZIA, sabato 5 novembre 20:45 [DAZN-Sky]

BOLOGNA-TORINO, domenica 6 novembre 12:30 [DAZN-Sky]

MONZA-VERONA, domenica 6 novembre 15:00 [DAZN]

SAMPDORIA-FIORENTINA, domenica 6 novembre 15:00 [DAZN]

ROMA-LAZIO, domenica 6 novembre 18:00 [DAZN]

JUVENTUS-INTER, domenica 6 novembre 20:45 [DAZN]

14ª GIORNATA (8-10 novembre 2022)

NAPOLI-EMPOLI, martedì 8 novembre 18:30 [DAZN]

SPEZIA-UDINESE, martedì 8 novembre 18:30 [DAZN]

CREMONESE-MILAN, martedì 8 novembre 20:45 [DAZN]

LECCE-ATALANTA, mercoledì 9 novembre 18:30 [DAZN]

SASSUOLO-ROMA, mercoledì 9 novembre 18:30 [DAZN]

FIORENTINA-SALERNITANA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN]

INTER-BOLOGNA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN]

TORINO-SAMPDORIA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN-Sky]

VERONA-JUVENTUS giovedì 10 novembre 18:30 [DAZN-Sky]

LAZIO-MONZA, giovedì 10 novembre 20:45 [DAZN-Sky]

15ª GIORNATA (11-13 novembre 2022)

EMPOLI-CREMONESE, venerdì 11 novembre 20:45 [DAZN-Sky]

NAPOLI-UDINESE, sabato 12 novembre 15:00 [DAZN]

SAMPDORIA-LECCE, sabato 12 novembre 18:00 [DAZN]

BOLOGNA-SASSUOLO, sabato 12 novembre 20:45 [DAZN-Sky]

ATALANTA-INTER, domenica 13 novembre 12:30 [DAZN-Sky]

VERONA-SPEZIA, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]

MONZA-SALERNITANA, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]

ROMA-TORINO, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]

MILAN-FIORENTINA, domenica 13 novembre 18:00 [DAZN]

JUVENTUS-LAZIO, domenica 13 novembre 20:45 [DAZN]

Serie A TIM: su DAZN tutte le partite di novembre 2022

OFFERTA COSTO MENSILE DETTAGLI 1 DAZN Standard 29,99 euro Possibilità di registrare fino 2 dispositivi 2 DAZN Plus 39,99 euro Possibilità di registrare fino 6 dispositivi

DAZN, che ha acquistato i diritti della Serie A TIM fino alla stagione 2023-2024, trasmette in esclusiva tutte le 10 partite di ogni giornata del massimo campionato di calcio italiano. C’è anche da osservare che 3 di questi 10 match sono trasmessi in co-esclusiva con Sky.

Oltre alla Serie A TIM, gli appassionati di calcio possono seguire sulla piattaforma di streaming anche le seguenti altre competizioni sportive:

la Serie BKT;

l’Europa League e i migliori match della UEFA Conference League;

La Liga Santander e il calcio internazionale.

Tennis, basket, ciclismo, sport invernali e anche altre discipline si possono invece seguire sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD disponibili anch’essi su DAZN.

L’abbonamento di DAZN, che non prevede vincoli di durata, non ha alcun costo di attivazione. È possibile disdire in ogni momento senza il pagamento di penali o spese ulteriori. In dettaglio è possibile scegliere tra le seguenti offerte:

DAZN Standard a 29,99 euro al mese con possibilità di registrare fino a due dispositivi e di avere la visione contemporanea su due di essi connessi alla stessa rete. Di conseguenza, è consentito vedere le partite su TV e smartphone solo a chi fa parte dello stesso nucleo domestico;

a con possibilità di registrare fino a due dispositivi e di avere la visione contemporanea su due di essi connessi alla stessa rete. Di conseguenza, è consentito vedere le partite su TV e smartphone solo a chi fa parte dello stesso nucleo domestico; DAZN Plus a 39,99 euro al mese permette di registrare fino a sei dispositivi e di beneficiare della visione contemporanea su due di essi anche se si trovano in posti differenti.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta DAZN, segui il link qui sotto:

Serie A TIM e i match di novembre 2022 su Sky: come vederli

NOME DELL’OFFERTA COSTO QUALI PARTITE Prova Sky Q 9 euro per 30 giorni sabato sera alle 20.45

domenica alle 12.30

lunedì alle 20.45

Tre partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A TIM è possibile vederle su Sky. In particolare, quelle del sabato sera alle 20.45, domenica mezzogiorno alle 12.30 e lunedì sera alle 20.45. Una soluzione conveniente a 9 euro per 30 giorni di prova. Con quest’offerta si possono guardare tutti i contenuti Sky in alta risoluzione:

Sky Calcio ;

; Sky Sport;

Sky TV;

Sky Cinema;

Sky Kids;

Sky Go Plus;

Netflix.

Alla fine dei 30 giorni, i clienti hanno l’opzione di attivare il pacchetto Sky che preferiscono o di restituire il decoder Sky Q (ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa), lo stesso che consente di vedere tutti i contenuti della pay TV e delle app Netflix, Prime Video, RaiPlay e Discovery+.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta di Prova Sky Q, clicca al link qui sotto:

Serie A TIM: come vedere le partite di Novembre 2022 su TIMVISION

OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA 1 TIMVISION Calcio e Sport 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro 2 TIMVISION Gold 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro

Con le offerte TIMVISION è possibile vedere le partite della Serie A TIM, dato che DAZN è incluso.

Al costo di 24,99 euro al mese per 6 mesi (poi 29,99 euro), TIMVISION Calcio e Sport permette di vedere 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva) del massimo campionato di calcio italiano. Inoltre le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League e molti altri sport. TIMVISION Calcio e Sport dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN in promozione, su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, anche in luoghi diversi, fino al 30 novembre 2022.

Con questa proposta è possibile seguire anche l’UEFA Champions League, avere Infinity+ dove ci sono a disposizione migliaia tra film, serie TV e cartoni, otre che tutto l’intrattenimento completo di TIMVISION con film, serie TV, produzioni originali. E ancora: tutto il catalogo di Discovery+, l’accesso ai contenuti di Mediaset degli ultimi 7 giorni e agli eventi sportivi di Eurosport Player (incluso per 12 mesi). In più 6 mesi di Amazon Prime pagati da Tim.

La non perdere anche la soluzione TIMVISION Gold: al costo di 40,99 euro al mese per 6 mesi (poi 45,99 euro) e con 6 mesi di Amazon Prime offerti da Tim, quest’offerta è dedicata a coloro che vogliono vivere tutte le emozioni del calcio e dello sport, perché permette, grazie a DAZN, di vedere tutta la Serie A TIM (in promozione su un massimo di due dispositivi contemporaneamente fino al 30 novembre 22), Infinity+ con la UEFA Champions League e tanto altro sport e intrattenimento con TIMVISION e discovery+. Sempre con questa soluzione, è possibile accedere A tutto il catalogo di Disney+, Netflix (piano Standard).

Queste due promozioni di TIMVISION includono il TIMVISION Box per vedere i contenuti sulla TV e altri dispositivi mobili, così come accedere a tutte le app di Google Play grazie al sistema operativo Android TV. L’attivazione costa 19,99 euro una tantum, scontato a 9,99 euro per chi ha già il TV box.

Infine per chi non avesse ancora attivato un’offerta fibra ottica di TIM c’è una soluzione vantaggiosa: al costo di 24,90 euro al mese è possibile avere una connessione fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, con chiamate a consumo (0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta) e attivazione. Si tratta della conveniente proposta Premium Base di Tim.

Per avere maggiori informazioni di queste offerte di Tim, segui il link qui sotto:

