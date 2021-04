Eni gas e luce bolletta digitale: i vantaggi

Eni gas e luce è un fornitore che opera in Italia da tantissimo tempo e che si contraddistingue per la convenienza delle sue offerte, le quali possono essere sottoscritte sulla fornitura di luce, su quella di gas, oppure su entrambe, attivando una promozione di tipo Dual Fuel.

Le offerte luce e gas proposte dall’operatore potranno essere pagate con il classico bollettino cartaceo, oppure attivando l’opzione della bolletta digitale, che si riceverà in automatico direttamente via mail.

Tale versione della bolletta, che è in pdf, potrà inoltre essere scaricata in qualsiasi momento effettuando l’accesso alla propria area personale. Quali sono i vantaggi della bolletta digitale e i motivi per i quali è assolutamente consigliata?

Perché scegliere la bolletta digitale con Eni gas e luce

Ci sono diversi motivi per i quali si consiglia di scegliere di ricevere la bolletta digitale. La prima è una questione pratica e consiste nel fatto che, ricevendo la bolletta direttamente sulla propria casella di posta elettronica, sarà praticamente impossibile riuscire a perderla (ipotesi che, al contrario, capita spesso nel caso della ricezione del bollettino cartaceo).

La bolletta digitale è generalmente accompagnata da sconti sulla fornitura, che vengono applicati direttamente in fattura: questo è il secondo motivo per il quale conviene optare per la sua attivazione.

Un fattore importantissimo che dovrebbe portare a scegliere la bolletta digitale è poi quello ambientale: si risparmieranno i costi della carta delle bollette, ma anche quelli che vengono spesi dall’azienda per inviare le fatture presso il proprio domicilio.

Infine, la bolletta digitale potrà essere affiancata anche alla scelta della domiciliazione delle fatture relative a luce e gas sul proprio conto corrente, oppure su una carta di credito. In questo modo non ci si dovrà più neanche preoccupare di pagare le bollette perché il versamento avverrà in modo automatico nel giorno indicato in fattura come termine ultimo per pagare.

La bolletta digitale è una scelta ecologia ed economica: vediamo un po’ quali sono le principali offerte di Eni gas e luce con le quali è possibile sceglierla.

Quali sono le migliori offerte luce e gas di Eni con bolletta digitale

Grazie al comparatore di offerte di SOStariffe.it abbiamo individuato quelle che sono le migliori offerte luce e gas di Eni che è possibile attivare a maggio 2021 e per le quali si potrà scegliere la bolletta digitale.

In particolare si tratta di:

SceltaSicura, offerta luce disponibile in versione monoraria o bioraria;

Link, disponibile in versione monoraria o bioraria;

Link Gas;

Cambio Casa Luce disponibile in versione monoraria o bioraria;

Cambio Casa Gas.

Per avere un’idea di costi e caratteristiche, si consiglia di cliccare subito sul link presente qui in basso.

Confronta le offerte Eni gas e luce con bolletta digitale »

Offerta SceltaSicura

Si tratta di un’offerta di Eni gas e luce del mercato libero dell’energia e del gas naturale, disponibile sia nella versione monoraria, sia in quella bioraria.

Si caratterizza per il prezzo bloccato fino al 30 giugno 2023 e per:

uno sconto del 10% fino al 31 dicembre 2022 rispetto al prezzo della Maggior Tutela;

una promozione Sky con la quale si potranno avere 60 giorni di Sky in omaggio o uno sconto pari al 50% per i già clienti.

Per saperne di più, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri di più sull’offerta SceltaSicura »

In merito alla differenza tra offerta monoraria e bioraria, la convenienza reale dipende non tanto dalle simulazioni effettuate con il comparatore di tariffe, ma da quelle che sono le proprie abitudini reali di consumo.

Per scegliere la tariffa che si adatta al meglio alle proprie esigenze, si consiglia pertanto si valutare quanto tempo si trascorre in casa e quali sono i momenti nei quali si utilizzano maggiormente gli elettrodomestici, in particolare quelli che consumano di più. Si ricorda che le tariffe biorarie hanno solitamente prezzi ridotti la sera e durante il fine settimana, mentre le monorarie non prevedono alcuna variazione.

Offerta Link

Annunci Google

A proposito di bolletta digitale, Link è un’offerta sulla componente luce davvero molto conveniente con la quale sarà possibile ottenere uno sconto del 10% sulla propria fornitura di luce nel caso di attivazione della bolletta online.

Si potrà scegliere la versione monoraria oppure quella bioraria e si avrà diritto:

a un ulteriore sconto nel caso in cui si dovesse scegliere anche la domiciliazione bancaria, oltre alla bolletta web;

al servizio Genius, con il quale si potrà disporre di una guida per usare al meglio l’energia.

Per saperne di più, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri di più sull’offerta Link »

Offerta Link Gas

Link Gas è il corrispettivo dell’offerta luce Link applicato sulla bolletta del gas, che potrà essere attivata in singolo, oppure in modalità Dual Fuel.

Sarà possibile ottenere uno sconto digitale pari al 10% del costo totale nell’ipotesi di attivazione della bolletta digitale e di pagamento tramite RID. La domiciliazione delle fatture permetterà di ottenere uno sconto aggiuntivo.

Questa promozione sul gas è la più consigliata in quanto, a conti fatti, è al momento quella che permette di risparmiare di più rispetto ai prezzi della Maggior Tutela e prevede, inoltre, anche il check up energetico gratuito. Per saperne di più, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri di più sull’offerta Link Gas »

Offerta Cambio Casa luce

Cambio Casa luce è una promozione che potrà essere sottoscritta sia in versione monoraria sia in versione bioraria. Quali sono i punti di forza che la differenziano dalle altre tariffe di Eni gas e luce?

Nella pratica, ci sono:

il prezzo della componente luce bloccato per un periodo di 24 mesi ;

uno sconto del 5% a partire dal 2° mese nel caso in cui si dovesse attivare la domiciliazione delle bollette;

uno sconto pari a 23 euro sulla bolletta per il primo anno;

uno sconto speciale pari al 10% del prezzo dell’energia che viene applicato a partire dal 2° anno nell’ipotesi di pagamento tramite RID.

Per saperne di più, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri di più sull’offerta Cambio Casa Luce »

Offerta Cambio Casa Gas

La promozione sulla componente gas Cambio Casa Gas si caratterizza per:

uno sconto pari al 5% nel caso di domiciliazione della bolletta ;

uno sconto speciale a partire dal 2° anno, che permette di risparmiare fino al 10% in bolletta.

Per saperne di più, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri di più sull’offerta Cambio Casa Gas »

Quelle elencate sono le promozioni che permettono di accedere ai maggiori sconti e risparmi sulle offerte luce e gas di Eni, ma il comparatore di offerte ne analizza anche altre che si potranno liberamente consultare tramite il suo utilizzo (che è gratuito).

Si tratta, per esempio di:

Come Vuoi Luce;

Flexi Pertinenze;

ScontoCerto, disponibile nella doppia versione monoraria o bioraria.

Tra le offerte gas troviamo invece:

Come Vuoi Gas;

ScontoCerto Gas.

Confronta le migliori offerte gas di Eni »