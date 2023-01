Decreto energia e produzione di biometano: le novità di Gennaio 2023

L’Italia accelera sulla produzione del gas pulito e rinnovabile : emanate a gennaio 2023 dal Ministero dell’Ambiente le regole applicative per accedere agli incentivi finanziati dal PNRR . Tutte le novità su SOStariffe.it .

Offerte in evidenza Luce Flex Web 930,11 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 854,43 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il decreto Biometano è un provvedimento che punta a incentivare la produzione di biometano (il cosiddetto gas pulito e rinnovabile) in Italia, così da abbattere le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, oltre a ridurre la dipendenza del nostro Paese da fonti energetiche estere.

Firmato dall’ex ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il 15 settembre 2022, il provvedimento è entrato in vigore il 27 ottobre 2022 e prevede l’erogazione di incentivi per la produzione del biometano, finanziata attraverso una dotazione complessiva di 1,7 miliardi di euro del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

L’ultima tappa normativa di questo provvedimento risale al 13 gennaio 2023, quando il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il decreto che delinea le regole applicative per accedere agli incentivi sull’immissione di biometano nella rete del gas naturale.

Dagli esperti di SOStariffe.it, ecco una fotografia del decreto Biometano: che cosa è, quali sono gli obiettivi, quali interventi favorisce e quali sono le novità a gennaio 2023.

Decreto Biometano: cosa è e cosa prevede a Gennaio 2023

DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 Cosa è il decreto Biometano? Che cosa prevede il decreto? Quali novità a Gennaio 2023? Il decreto Biometano è un provvedimento che punta a favorire la produzione di questo gas pulito e rinnovabile in Italia Esso prevede incentivi per la costruzione di nuovi impianti e la riconversione di strutture già esistenti di biogas Il 13 gennaio 2023 il Ministero dell’Ambiente ha emanato il decreto attuativo che regola l’accesso alle agevolazioni

Il decreto Biometano punta a favorire la produzione di questa fonte di energia rinnovabile da immettere nella rete del gas naturale in Italia. Come? Erogando incentivi (sotto forma di contributi in conto capitale e tariffe incentivanti) che sono finalizzati alla:

costruzione di nuovi impianti di produzione di biometano sostenibile (da rifiuti organici o agricoli);

di produzione di biometano sostenibile (da rifiuti organici o agricoli); riconversione di impianti da precedenti produzioni agricole di biogas, anche in attuazione delle indicazioni riportate nel piano RePowerEu, che è la proposta della Commissione europea per rendere il Vecchio Continente indipendente dai combustibili fossili russi entro il 2030.

Secondo alcune stime del Ministero dell’Ambiente, questo doppio binario di azioni consentirebbe all’Italia di avere una capacità produttiva di circa 2 miliardi di metri cubi l’anno di biometano entro il 2024, dieci volte maggiore rispetto all’attuale produzione.

Decreto Biometano: le novità di Gennaio 2023

Il 13 gennaio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato il decreto attuativo che approva le regole applicative per accedere agli incentivi previsti dal decreto Biometano.

Il provvedimento, come si legge sul sito internet del MISE, è stato predisposto con il supporto del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Le regole applicative previste dal documento contengono:

gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste;

i modelli per le istanze di partecipazione;

la documentazione da inviare per la verifica del rispetto dei requisiti;

i contratti-tipo da stipulare tra il GSE e i soggetti richiedenti.

Come confermano ancora dal MASE, la prima procedura competitiva per l’accesso agli incentivi sarà avviata già nel primo trimestre del 2023.

“L’impulso alla produzione di biometano – commenta il Ministro Gilberto Pichetto – va nella direzione di accelerare il processo di decarbonizzazione dell’economia, contribuendo alla nostra sicurezza energetica anche con una produzione nazionale rinnovabile, legata alla forte vocazione agricola di una parte consistente del nostro territorio”.

Tagliare le spese in bolletta a Gennaio 2023 con il Mercato Libero

In attesa che l’Italia schiacci l’acceleratore sul gas pulito e rinnovabile, le famiglie italiane possono conquistare margini di risparmio in bolletta affidandosi alle soluzioni metano del Mercato Libero, più convenienti rispetto ai contratti ancora in Maggior Tutela.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, i titolari di utenze domestiche possono confrontare le promozioni messe a punto dai gestori energetici del Mercato Libero sulla base dei dati relativi al proprio consumo annuale.

Con la comparazione online, che è un’operazione gratuita, veloce e intuitiva, sarà molto più semplice trovare la soluzione su misura per il proprio portafogli, così come soddisfare il fabbisogno di luce e gas all’interno del proprio nucleo familiare.

Per richiedere assistenza nella scelta delle tariffe è possibile anche contattare il servizio di consulenza gratuito di SOStariffe.it, disponibile al numero 02 5005 111.