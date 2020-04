CREAMI Weekend di PosteMobile: 10 GB a 4,99 solo per il weekend

Cerchi una tariffa mobile per il tuo cellulare che ti permetta di navigare e avere accesso ad altri servizi a un costo davvero irrisorio? Ecco la promozione giusta per te: si tratta di CREAMI WOW Weekend di PosteMobile con la quale, a soli 4,99 euro al mese , avrai un bundle di Giga, minuti e messaggi davvero interessante. Ma devi affrettarti: hai tempo solo durante il weekend per attivarla.

CREAMI WOW Weekend di PosteMobile è una promozione in edizione limitata, disponibile soltanto durante il weekend di Pasqua, ovvero fino al 13 aprile 2020: in genere ha un costo pari a 10 euro, ma in questo momento è disponibile al prezzo speciale di 4,99 euro al mese.

Quali sono le caratteristiche della promozione? Prevede costi di attivazione o relativi alla nuova SIM da acquistare? Vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi inclusi, per i quali si dovrebbe cercare di approfittare di questa offerta esclusiva.

L’offerta CREAMI WOW Weekend

A soli 4,99 euro al mese, PosteMobile propone una tariffa con la quale si avrà diritto:

a 10 Giga di Internet , alla velocità del 4G;

, alla velocità del 4G; a chiamate illimitate;

a messaggi illimitati.

La promozione non prevede alcun contributo di attivazione: è previsto soltanto un costo per la SIM, che è pari a 15 euro da pagare una tantum. Tra i servizi inclusi nel piano, a costo zero, c’è il Servizio Richiama.

La promozione CREAMI WOW Weekend permette di acquistare il piano ricaricabile Creami NEXT 1, con credit illimitati. 1 credit equivale:

a un minuto di traffico voce;

a un SMS;

a 1 Megabit;

CREAMI WOW Weekend è valida solo per le sottoscrizioni online effettuate entro il 13 aprile 2020. Per conoscere più nel dettaglio le particolarità della promozione, ti invitiamo a cliccare sul pulsante che trovi qui sotto.

Scopri PosteMobile CREAMI WOW Weekend »

Come funziona l’acquisto online

Intanto, CREAMI WOW Weekend può essere attivata sia con un nuovo numero, sia mantenendo il proprio numero di cellulare, grazie alla possibilità di effettuare la portabilità del numero. Una volta effettuato l’acquisto, la SIM, che ha un costo di 15 euro e che contiene 15 euro di traffico incluso, sarà inviata direttamente presso la propria abitazione, a costo zero. Ciò significa che per ben tre mesi di seguito non sarà necessario dover rinnovare il credito residuo per poter usufruire della promozione.

Nella tariffa è previsto il piano tariffario Creami NEXT 1, che comprende 5 Giga base e un bonus di 5 Giga in più, che si riceveranno entro 24 ore dall’attivazione della SIM. Dal secondo mese in poi, l’erogazione dei Giga avverrà in concomitanza al rinnovo del piano. I 10 Giga di Internet previsti ogni mese corrispondono a 10.240 credit.

I credit che non vengono utilizzati nel periodo promozionale saranno persi: non potranno quindi essere cumulati nei mesi successivi della promozione.

Come funzionano i servizi dell’offerta

L’offerta speciale CREAMI WOW Weekend include 10 Giga di traffico Internet al mese. Cosa succede nel caso in cui dovessero terminare? Sarà ancora possibile, oppure no, avere accesso alla promozione? La risposta è sì, ma nel caso in cui si dovessero esaurire i credit a disposizione, sarà applicata la tariffa extra soglia, che ha un costo pari a 50,41 cent/MB.

Come faccio a sapere con quanti credit sono rimasto? I credit residui potranno essere visualizzati:

sulla propria area personale;

sull’APP PosteMobile;

chiamando il Servizio Fai da Te al numero 40. 12. 12;

contattando l’Assistenza Clienti al numero gratuito 160.

Il costo mensile della tariffa viene scalato direttamente dal credito presente sulla SIM, di mese in mese. Nel caso in cui non si potesse rinnovare il piano a causa di un credito residuo insufficiente, saranno applicate le seguenti condizioni economiche:

18 centesimi al minuto per quanto riguarda le chiamate;

12 centesimi al minuto per gli SMS;

la tariffa giornaliera di 3,50 euro al giorno per 400 Mega di traffico Internet.

Le tariffe telefoniche comprendono l’IVA e sono valide per il traffico nazionale, senza lo scatto alla risposta e con tariffazione al secondo. L’offerta, quindi i minuti e gli SMS illimitati, sono validi anche per il traffico in roaming, se ci si trova in uno dei Paesi dell’Unione europea. Il traffico Internet del quale si dispone all’estero potrebbe essere soggetto, invece, a delle limitazioni.

La navigazione in 4G è possibile se si dispone di uno smartphone 4G e se si abita in un’area coperta dalla rete 4G della SIM PosteMobile. La velocità massima che si può raggiungere in 4G è di 150 Mbps, mentre in 3G è pari a 42 Mbps. La velocità è legata a fattori differenti che la condizionano in positivo o in negativo, quali la congestione della rete, la copertura della zona in cui si abita, il terminale utilizzato, il sistemato operativo, il browser, il numero di richieste alla pagine web visitata, le caratteristiche del server che ospita la pagina. La promozione CREAMI WOW Weekend di PosteMobile non è cumulabile con altre offerte in corso.

A chi è consigliata

La promozione CREAMI WOW Weekend può essere attivata da qualsiasi cliente: non è dunque riservata soltanto agli utenti che effettuano il passaggio da un determinato gestore. Si tratta di una promozione perfetta in particolare per:

chi vuole spendere poco sulla tariffa mobile;

chi non ha una promozione con traffico dati disponibile, ma sarebbe interessato ad averla;

chi cerca la convenienza , ma vorrebbe allo stesso tempo mantenere il proprio numero ;

, ma vorrebbe allo stesso tempo ; chi non vuole uscire di casa a causa dell’emergenza coronavirus ed è alla ricerca di una tariffa che vada incontro a questo bisogno non indifferente: ricordiamo che la promozione permette di ricevere la nuova SIM direttamente a casa propria.

Chi è PosteMobile

Si tratta dell’operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane, che viene gestito tramite la controllata Postepay S.p.A. La sua attività è iniziata il 26 novembre 2007: il suo obiettivo è quello di “offrire servizi innovativi, semplici e sicuri in mobilità”.

Nel tempo la sua presenza sul mercato della telefonia mobile si è affermata sempre di più, al punto che nel 2014 è diventata un Full MVNO e ha lanciato le proprie SIM. Oggi è un’azienda che sfrutta i 14mila uffici postali presenti sul territorio nazionale per commercializzare i suoi prodotti e conta ben 3,3 milioni di clienti.

Se vuoi entrare a farne parte anche tu, non dimenticare che avrei tempo fino al 13 aprile 2020 per attivare la tariffa CREAMI WOW Weekend e disporre di 10 Giga di Internet, minuti e messaggi senza limiti, alla modica cifra di 4,99 euro al mese.