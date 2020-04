Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Aprile 2020

Considerando il periodo d’emergenza che sta attraversando il nostro Paese e l’obbligo di restare a casa, è importante avere a disposizione i servizi giusti per l’intrattenimento domestico. A tal proposito, per il mese di aprile 2020 sono disponibili diverse nuove offerte Sky , sia per nuovi clienti che per già clienti, che possono rappresentare delle soluzioni ideali per attivare un abbonamento completo ed in linea con le proprie esigenze. Ecco tutte le offerte da tenere d’occhio.

Ad aprile 2020 sono disponibili diverse nuove offerte Sky che si rivolgono sia ai già clienti della Pay TV, che hanno l’occasione di modificare il proprio abbonamento andando ad attivare soluzioni più in linea con le proprio esigenze, che per i nuovi clienti che hanno la possibilità di sottoscrivere un nuovo abbonamento direttamente da casa, in modo semplice e sicuro.

Le opzioni tra cui scegliere sono diverse ed è, quindi, importante analizzare nei minimi dettagli le offerte disponibili per andare poi ad attivare la soluzione migliore. Segnaliamo che dallo scorso 8 marzo e sino a nuova comunicazione, per rispettare il Dpcm che ha imposto importanti restrizioni agli spostamenti ed alle attività lavorative, Sky Italia ha sospeso le installazioni di Sky Q satellite.

I nuovi clienti, come vedremo, possono comunque valutare diverse offerte alternative. Ad aprile 2020, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento Sky scegliendo tra Sky Q Fibra e Sky sul digitale terrestre. Le nuove offerte Sky disponibili in questo mese di aprile partono da appena 14,90 Euro al mese ed includono una lunga serie di vantaggi aggiuntivi per i clienti.

Ecco tutti i dettagli:

Offerte Sky per nuovi clienti di aprile 2020

Chi vuole attivare un nuovo abbonamento a Sky ad aprile 2020, nonostante la momentanea indisponibilità delle installazioni delle offerte Sky Q Satellite, può contare su diverse soluzioni alternative che, ad un costo decisamente contenuto, offrono la possibilità di accedere in modo completo all’intrattenimento offerto da Sky.

Andiamo con ordine e partiamo dall’analisi dell’offerta Sky Q Fibra. In questo caso, i nuovi clienti hanno a loro disposizione due pacchetti di partenza tra cui scegliere. La prima soluzione si Proposta Intrattenimento plus e include i seguenti contenuti:

pacchetto Sky TV: il pacchetto in questione include tutto l’offerta di intrattenimento completa con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport

il pacchetto in questione include tutto l’offerta di intrattenimento completa con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport pacchetto Sky Famiglia: il pacchetto comprende i programmi per bambini e ragazzi, i documentari di scienza, tecnologia, storia e natura, le serie TV di Premium e l’app Sky Kids

il pacchetto comprende i programmi per bambini e ragazzi, i documentari di scienza, tecnologia, storia e natura, le serie TV di Premium e l’app Sky Kids Netflix: incluso nell’abbonamento c’è una sottoscrizione a Netflix, la popolare piattaforma di streaming on demand che può contare su di un ricchissimo catalogo di contenuti tra film, serie TV, documentari e molto altro ancora; si tratta dell’abbonamento Standard che permette la visione dei contenuti in HD e l’accesso in contemporanea a due dispositivi; il cliente, in qualsiasi momento, potrà richiedere il passaggio a Netflix Premium (contenuti con risoluzione 4K e accesso contemporaneo da 4 dispositivi) pagando la differenza di prezzo; di norma, l’abbonamento Standard a Netflix ha un costo periodico di 11,99 Euro al mese

incluso nell’abbonamento c’è una sottoscrizione a Netflix, la popolare piattaforma di streaming on demand che può contare su di un ricchissimo catalogo di contenuti tra film, serie TV, documentari e molto altro ancora; si tratta dell’abbonamento Standard che permette la visione dei contenuti in HD e l’accesso in contemporanea a due dispositivi; il cliente, in qualsiasi momento, potrà richiedere il passaggio a Netflix Premium (contenuti con risoluzione 4K e accesso contemporaneo da 4 dispositivi) pagando la differenza di prezzo; di norma, l’abbonamento Standard a Netflix ha un costo periodico di 11,99 Euro al mese Sky HD: accesso ai contenuti in alta definizione sui vari canali Sky con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Cinema Uno in Super HD 24 ore su 24

accesso ai contenuti in alta definizione sui vari canali Sky con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Cinema Uno in Super HD 24 ore su 24 Sky Q Fibra : decoder pronto all’uso da collegare alla rete Internet di casa, senza necessità di installazione della parabola o di altri interventi; accesso al digitale terrestre compatibile DVB T2; controllo vocale, 3 registrazioni in contemporanea, 1 TB di memoria per l’archiviazione dei contenuti registrati; tutti i contenuti Mediaset on demand; app Netflix, DAZN, YouTube e Spotify pre-installate

: decoder pronto all’uso da collegare alla rete Internet di casa, senza necessità di installazione della parabola o di altri interventi; accesso al digitale terrestre compatibile DVB T2; controllo vocale, 3 registrazioni in contemporanea, 1 TB di memoria per l’archiviazione dei contenuti registrati; tutti i contenuti Mediaset on demand; app Netflix, DAZN, YouTube e Spotify pre-installate Sky on demand e Sky Go Plus inclusi

Quest’offerta presenta un costo periodico di 19,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 43,39 Euro al mese. Da notare che non sono previsti costi iniziali e non sono previsti costi per uscita anticipata.

La seconda opzione da considerare si chiama Proposta Cinema ed utilizza anche in questo caso la piattaforma Sky Q Fibra. Ecco tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento:

pacchetto Sky TV : il pacchetto in questione include tutto l’offerta di intrattenimento completa con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport

: il pacchetto in questione include tutto l’offerta di intrattenimento completa con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport pacchetto Cinema : tutti i canali Sky Cinema e Premium Cinema con un catalogo molto ricco di titoli disponibili ogni giorno

: tutti i canali Sky Cinema e Premium Cinema con un catalogo molto ricco di titoli disponibili ogni giorno Sky HD : accesso ai contenuti in alta definizione sui vari canali Sky con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Cinema Uno in Super HD 24 ore su 24

: accesso ai contenuti in alta definizione sui vari canali Sky con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Cinema Uno in Super HD 24 ore su 24 Sky Q Fibra : decoder pronto all’uso da collegare alla rete Internet di casa, senza necessità di installazione della parabola o di altri interventi; accesso al digitale terrestre compatibile DVB T2; controllo vocale, 3 registrazioni in contemporanea, 1 TB di memoria per l’archiviazione dei contenuti registrati; tutti i contenuti Mediaset on demand; app Netflix, DAZN, YouTube e Spotify pre-installate

: decoder pronto all’uso da collegare alla rete Internet di casa, senza necessità di installazione della parabola o di altri interventi; accesso al digitale terrestre compatibile DVB T2; controllo vocale, 3 registrazioni in contemporanea, 1 TB di memoria per l’archiviazione dei contenuti registrati; tutti i contenuti Mediaset on demand; app Netflix, DAZN, YouTube e Spotify pre-installate Sky on demand e Sky Go Plus inclusi

Anche in questo caso, l’offerta prevede un costo periodico di 19,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 44,20 Euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione iniziali e non sono previsti costi in caso di uscita anticipata.

Per i clienti più esigenti c’è un’altra offerta da tenere in considerazione. Si tratta di Proposta Intrattenimento plus + Cinema. Quest’offerta va ad unire le due offerte viste in precedenza, permettendo di accedere ai contenuti Sky in modo completo, unendo in un unico abbonamento l’intrattenimento Sky, tutti i contenuti di Cinema ed anche l’abbonamento a Netflix.

Il costo complessivo di questa soluzione è di 29,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 59,59 Euro Euro al mese. Anche in questo caso, non sono previsti costi iniziali o costi in caso di uscita anticipata per il nuovo cliente che sottoscrive quest’abbonamento.

Oltre alle offerte Sky Q Fibra, i nuovi clienti interessati ad attivare un abbonamento a Sky possono considerare con molta attenzione anche l’offerta Sky sul digitale terrestre, la soluzione più pratica ed economica per accedere ai contenuti Sky. In questo caso, infatti, i contenuti dell’abbonamento sono disponibili tramite digitale terrestre e non è necessario avere una connessione fibra oppure la parabola.

L’offerta Sky sul digitale terrestre include:

una selezione dei canali di intrattenimento Sky

il cinema e le serie TV di Premium

Sky Go

L’offerta prevede un costo periodico di 14,90 Euro al mese per il primo anno. A partire dal secondo anno, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 19,90 Euro al mese. Non ci sono costi iniziali. Per usufruire dell’abbonamento non è necessario avere la parabola o una connessione in fibra ottica e non bisognerà eseguire alcuna installazione. L’unico requisito è avere una tessera del digitale terrestre.

Quest’abbonamento è la soluzione più rapida ed economica per poter accedere ai contenuti di Sky. Sebbene sul digitale terrestre non sia possibile accedere a tutti i canali Sky, l’offerta disponibile ad aprile è sicuramente molto ricca ed offre una lunga serie di contenuti ad un prezzo decisamente basso, anche dopo il primo anno di sottoscrizione.

Per attivare una delle nuove offerte Sky disponibili per questo mese di aprile 2020 è sufficiente cliccare sul box qui di sotto ed accedere direttamente al sito Sky. Dal portale è possibile procedere con l’inserimento dei dati (nome, cognome e numero di telefono) per essere ricontattati da un operatore Sky che provvederà ad assistere il cliente nella scelta dell’abbonamento da attivare. In alternativa, è possibile scegliere l’opzione Crea il tuo abbonamento per attivare l’abbonamento seguendo la procedura online.

Attiva una delle nuove offerte Sky

Per quanto riguarda i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, considerando la particolare situazione di emergenza, al momento Sky non li ha inseriti nelle offerte proposte ad aprile 2020 ai nuovi clienti. E’ possibile attivare un nuovo abbonamento aggiungendo i pacchetti che danno accesso ai contenuti sportivi ma, chiaramente, al momento non sono in programma eventi in diretta in quanto i vari sport sono sospesi per via dell’emergenza sanitaria.

Per questo motivo, chi è interessato ad attivare un nuovo abbonamento a Sky potrebbe trovare più conveniente scegliere di attivare una delle offerte indicate in precedenza ed, eventualmente, valutare la possibilità di aggiungere successivamente i pacchetti Calcio e Sport in base a quelle che sono le proprie esigenze. Gli eventi sportivi riprenderanno tra diverse settimane mentre l’attivazione di una nuova offerta Sky permette di accedere in tempi brevi (praticamente immediati con l’offerta Sky sul digitale terrestre) ai contenuti dell’abbonamento.

Vediamo ora quali sono le offerte disponibili per i già clienti Sky ad aprile:

Offerte Sky di aprile 2020 per già clienti

I già clienti che vogliono modificare o arricchire il proprio abbonamento Sky possono sfruttare in modo completo la convenienza delle offerte di aprile 2020 viste in precedenza. In particolare, sono disponibili le offerte:

Sky Q Fibra – Proposta Intrattenimento Plus

Sky Q Fibra – Proposta Cinema

Sky Q Fibra – Proposta Intrattenimento Plus + Cinema

Sky sul digitale terrestre

Le offerte in questione sono disponibili per i già clienti con le stesse condizioni (contenuti e prezzi) già viste per i già clienti dell’operatore. Per maggiori dettagli è possibile chiamare Sky al numero 02.8340 per ottenere tutte le informazioni relative alle nuove offerte da attivare. Chi desidera attivare una delle nuove offerte riservate ai nuovi clienti può farlo senza dover disdire l’attuale abbonamento. Contattando direttamente Sky, infatti, sarà possibile effettuare il cambio di offerta in modo rapido.

Da notare che i già clienti che hanno un impianto satellitare attivo possono continuare ad usufruire dei contenuti del loro abbonamento ed eventualmente potranno andare a modificare la sottoscrizione attiva scegliendo le varie offerte disponibili per i già clienti. Anche in questo caso, per maggiori dettagli consigliamo di contattare direttamente Sky.

Ricordiamo, in ogni caso, che chi è già cliente Sky può avere accesso a diverse promozioni aggiuntive. Ad esempio:

chi è cliente Sky da più di 3 anni ed ha Sky Calcio e Sky Sport, può aderire all’offerta Sky-DAZN senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone dell’abbonamento in corso, con un risparmio di 7,99 Euro al mese

senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone dell’abbonamento in corso, con un risparmio di 7,99 Euro al mese chi è cliente Sky da più di 3 anni e ha Sky Q, Sky Famiglia e Sky Cinema, può accedere al costo di 6,99 Euro al mese (anziché 9,99 Euro al mese) ad Intrattenimento plus che unisce Netflix all’intrattenimento di Sky.

Per maggiori informazioni su queste offerte Sky per già clienti è consigliabile contattare direttamente l’assistenza Sky. In alternativa, è possibile accedere all’area Fai da Te del sito Sky, utilizzando il proprio Sky ID, in modo da verificare nell’apposita area Promozioni quali sono le offerte che Sky ha riservato ai propri clienti. Tali offerte potranno essere attivate direttamente online.