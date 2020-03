Coronavirus e dichiarazione sostitutiva di certificazione: autocertificazione per viaggiare del Ministero, dove trovarla

Le nuove misure per il contenimento del contagio da Coronavirus comportano una netta riduzione degli spostamenti che sono permessi solo in casi eccezionali, per motivi di lavoro e di salute. Con la chiusura di tutte le attività commerciali, fatte salvo gli alimentari e le farmacie con relative filiere, per mettersi in viaggio o anche solo per spostamenti di breve durata è necessaria la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Ecco dove trovare il modulo da stampare per l’autocertificazione.

Le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus si fanno più stringenti. La necessità di limitare gli spostamenti ed i contatti nel corso delle prossime settimane diventa sempre più importante. Solo in questo modo, infatti, si potranno limitare il numero di casi di contagio e potremo sconfiggere il virus e tornare alla normalità.

Per questo motivo, a partire da oggi, sono state chiuse tutte le attività commerciali con l’eccezione delle attività alimentari, delle farmacie e di tutte le attività di prima necessità, con relative filiere che resteranno attive per garantire alla popolazione tutti i rifornimenti per poter gestire questa situazione molto difficile nel giro del minor tempo possibile.

I viaggi e gli spostamenti sono vietati, al fine di minimizzare le possibilità di contagio. Per muoversi è necessario avere con sé il modulo di autocertificazione, da compilare in ogni minima parte specificando il motivo dello spostamento. Il modulo potrà essere fornito anche dalle Forze dell’Ordine, impegnate in queste ore nei dovuti controlli per verificare il rispetto dei nuovi provvedimenti fissati dal Governo.

Dove scaricare il modulo di autocertificazione per spostamenti

Prima di uscire di casa per uno spostamento, che dovrà essere sempre giustificato da una motivazione valida, è necessario avere a disposizione il modulo di autocertificazione. Tale modulo può essere scaricato e stampato e poi andrà compilato in ogni minima parte al fine di poter giustificare, in modo completo, le ragioni dello spostamento in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. Successivamente, i dati indicati nel modello di autocertificazione potranno essere verificati per assicurare la veridicità delle informazioni incluse.

Il file PDF da stampare per la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, necessaria per viaggi e spostamenti di qualsiasi tipo, può essere scaricato liberamente dal sito del Ministero degli Interni. Il PDF in questione è “compilabile” ovvero tutte le informazioni potranno essere inserite direttamente dal PC, prima ancora di stampare il file, in modo da velocizzare ulteriormente l’intera procedura e i relativi spostamenti.

Come compilare il modello di autocertificazione per gli spostamenti

Il modulo di auto dichiarazione per eseguire qualsiasi tipo di spostamento, durante tutto il periodo in cui saranno validi i provvedimenti per la limitazione del contagio da Coronavirus, va compilato in ogni minima parte. Le informazioni da inserire sono poche ma dovranno essere precise e veritiere.

La prima sezione del modulo richiede l’inserimento dei propri dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza e dei dati relativi al documento d’identità con cui si attesta la veridicità della dichiarazione. Andrà, quindi, inserita la carta di identità, o la patente, con il relativo numero di identificazione. Nel modulo viene specificato che il firmatario dichiara di essere “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)”

La dichiarazione di auto certificazione da portare con sé durante gli spostamenti contiene due dichiarazioni da parte del firmatario del modulo. La prima è già pre-stampata ed è la seguente:

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

La seconda, invece, riguarda le motivazioni effettive dello spostamento. Bisognerà dichiarare le cause che comportano lo spostamento dal proprio domicilio scegliendo tra le opzioni disponibili. Il provvedimento attuale prevede spostamenti motivati da quattro diverse cause. Ecco le opzioni tra cui scegliere:

comprovate esigenze lavorative

situazioni di necessità

motivi di salute

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Successivamente, viene lasciato un campo libero da riempire con un’ulteriore dichiarazione, da redigere in autonomia, dove vanno specificate, nel dettaglio, le cause che comportano lo spostamento oggetto dell’autocertificazione che si porta con sé. Il modello stesso include alcuni esempi di cosa va scritto all’interno di questa sezione. Eccoli:

“devo effettuare una visita medica”

“sto rientrando al mio domicilio sito in…”

“lavoro presso…”

Riempiti tutti i campi, il modulo di auto certificazione andrà stampato e portato con sé per tutta la durata dello spostamento in oggetto. E’ importante avere sempre a disposizione tale modulo in quanto, in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, sarà necessario esibirlo per poter giustificare l’effettivo spostamento che si sta compiendo.

Cosa sapere prima di uscire di casa

Ci sono alcune cose molto importanti da sapere prima di uscire di casa per eseguire qualsiasi tipo di spostamento. Le nuove misure per il contenimento del contagio da Coronavirus sono, infatti, molto stringenti e riguardano tutto il territorio nazionale. L’obiettivo prioritario è quello di limitare al massimo le occasioni di contagio. Si tratta di una cosa importantissima e tutti i cittadini sono tenuti a seguire le disposizioni previste dagli ultimi decreti del Presidente del Consiglio.

Ecco alcune cose da sapere prima di iniziare uno spostamento: