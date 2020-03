Le migliori offerte Sorgenia per luce e gas a Marzo 2020

Con Sorgenia si possono risparmiare fino a 120 euro per la fornitura di gas e più di 94 euro sulle bollette dell’energia elettrica rispetto alle tariffe proposte dal mercato tutelato. Ecco quali sono i costi e le condizioni delle tariffe Next Energy per passare al libero mercato con Sorgenia a Marzo 2020 e una breve guida su come scegliere in modo consapevole l’offerta più adatta alle vostre esigenze di consumo. Entro Gennaio 2022 il passaggio dal servizio a Maggiori tutele al mercato libero sarà obbligatorio per tutti i clienti, è quindi fondamentale essere pronti.

Ogni mese SosTariffe.it stila delle classifiche per segnalare le migliori offerte luce e gas, tra gli operatori del libero mercato Sorgenia spicca spesso per le sue tariffe. A Marzo 2020 tra i fornitori di energia elettrica è una delle sole quattro compagnie con cui la bolletta potrebbe scendere sotto i 34 euro e quella del gas restare sotto i 60 euro.

I piani più popolari di questo fornitore sono caratterizzati da due elementi: prezzi competitivi e produzione delle risorse da fonti rinnovabili. Ad indicarlo è la scritta energia verde che si trova sulle tariffe di questo fornitore. Le sue due principali offerte che analizzeremo sono Next Energy Luce e il corrispettivo piano Next Energy Gas.

Come scegliere le migliori offerte del mercato libero

Se non siete ancora passati dal servizio a Maggiori Tutele a quello libero sarete obbligati a cambiare entro Gennaio 2022. L’Arera ha infatti nuovamente posticipato il termine ultimo per il passaggio per permettere ai cittadini di informarsi meglio ed essere più consapevoli dei meccanismi delle offerte degli operatori liberi, ma anche perché ci sono ancora pochi fornitori nel libero mercato dell’energia.

Per chi non abbia mai dovuto studiare le diverse promozioni luce e gas per scegliere le più vantaggiose ci sono delle informazioni indispensabili da conoscere. Le proposte luce del libero mercato possono essere monorarie o biorarie, la differenza tra queste tipologie di tariffe sta nel costo della materia prima. Le offerte monorarie indicano un unico prezzo della luce e del gas a prescindere dagli orari di consumo, le biorarie invece suddividono la giornata in fasce orarie a cui corrispondono prezzi dell’energia differenti.

Attivare un’offerta combinata di fornitura di luce e gas comporta in genere sconti maggiori. I gestori delle utenze infatti propongono un raddoppio dell’importo scontato o voucher e abbuoni in bolletta riservati solo ai clienti dual fuel.

Ecco come risparmiare sulla bolletta

Un importante fattore di differenza tra mercato tutelato e libero è il prezzo della materia prima. Le tariffe del servizio a Maggiori tutele subiscono delle variazioni di prezzo ogni tre mesi, quando l’Arera le adegua alle fluttuazioni dei costi delle materie prime. Le proposte del libero mercato sono contraddistinte invece da prezzi fissi per 1 anno o 2, dipende dall’offerta sottoscritta.

Valutare bene il costo dell’energia e del gas è centrale per scegliere la tariffa più conveniente. Se leggete con attenzione le vostre bollette vi renderete conto che il costo delle materie è la voce di spesa che incide maggiormente sul valore complessivo della fattura. Il peso dei costi di gas e luce infatti può costituire oltre il 40% dell’intera bolletta delle utenze.

Le offerte di Sorgenia a Marzo 2020

Next Energy Luce di Sorgenia è una tariffa monoraria e propone un prezzo dell’energia pari a 0.03974 euro/kWh. Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo simulato quali possano essere i costi per una famiglia di due persone che scelga di attivare questa offerta. La coppia presa come esempio consuma ogni anno 2900 kWh, in casa ha una lavatrice, un frigorifero e un forno. Il tempo che i conviventi passano nell’abitazione si concentra per la maggior parte nei weekend e durante le ore serali.

Queste informazioni elaborate dallo strumento per il confronto delle offerte permettono di stimare quale possa essere la spesa mensile e annuale di questa coppia con la tariffa di Sorgenia. La bolletta che riceverebbero ogni mese sarebbe di circa 41.41 euro, questo significa 497 euro l’anno. A Marzo 2020 scegliendo questa soluzione e stando alle attuali tariffe del servizio tutelato, la coppia potrebbe risparmiare ogni anno 94 euro.

Per chi sottoscrive un contratto luce e gas con Sorgenia questo mese è possibile accedere ad un buono da 60 euro da spendere sul portale di Amazon. Si potranno anche accumulare degli sconti speciali se si porterà i propri amici a scegliere una delle tariffe della società, il regolamento del programma Porta un amico in Sorgenia prevede che riceviate 30 euro se attiva solo una fornitura di luce o gas se invece opterà per una dual fuel otterrete 60 euro. La stessa cifra sarà destinata anche alla persona che sottoscrive la tariffa. Il massimo che potrete cumulare con questa promozione è 3000 euro.

Sorgenia punta su energie rinnovabili e sostenibilità delle produzioni energetiche, anche per questo i suoi clienti ricevono solo bollette digitali e tutta la propria offerta è gestibile online tramite app e sito internet. Sia Next Energy Luce che la versione Gas sono attivabili solo tramite i canali online.

La migliore tariffa gas

Next Energy Gas di Sorgenia offre un costo del gas pari a 0.1700 euro/smc. Anche per le tariffe gas il comparatore di SosTariffe.it mostra a quanto potrebbe ammontare la bolletta annuale e mensile. La coppia presa come esempio per farci un’idea della spesa e del risparmio garantito da questa proposta del libero mercato vive in un appartamento da 75 mq, usa il gas per l’impianto di riscaldamento, cottura e per avere l’acqua calda. Il consumo annuale di questi due conviventi è di 1410 m3.

Con le attuali tariffe del mercato tutelato un consumo del genere porterebbe il conto annuale a superare i 1000 euro, per l’esattezza si stima che le bollette in 12 mesi raggiungano i 1.034,73 euro. Il conto mensile con l’offerta Sorgenia sarebbe di 75.85 euro e in 12 mesi si arriverebbe a spendere al massimo 910 euro, con un risparmio calcolato di oltre 124 euro.

A questo si vanno a sommare gli altri bonus di cui abbiamo parlato:

60 euro di buono Amazon per attivazioni di gas e luce

programma porta un amico altri 30 euro per ogni singola sottoscrizione (fino al massimo di 3.000 euro)

Come trovare l’offerta più adatta a voi

Per scegliere le migliori offerte luce e gas è bene effettuare dei confronti tra le tariffe proposte. Farlo con l’aiuto di sistemi come il comparatore di SosTariffe.it vi permette di effettuare un raffronto di più offerte in pochi secondi. Lo strumento non si limita solo a segnalare le proposte più convenienti, riassume le principali condizioni proposte dall’operatore, segnala i costi e le caratteristiche delle proposte e mostra una stima del risparmio possibile.

Noi abbiamo usato una coppia tipo, ma potrete selezionare diversi elementi e in base alle vostre scelte avrete un risultato personalizzato. Si potrà scegliere di inserire altri elettrodomestici alla descrizione base, oppure un maggior numero di persone conviventi. Per avere un’approssimazione migliore dei costi l’ideale sarebbe sapere quali siano i vostri attuali consumi mensili o annuali e basarsi su questo parametro.

