Nuovo elenco attività essenziali: codici ATECO e elenco attività lasciate aperte dal nuovo Decreto

Arriva l’atteso aggiornamento delle attività essenziali che, come previsto dal Dpcm del 22 marzo, devono continuare a “restare aperte” evitando così le restrizioni precise dal Governo come misura di contenimento alla diffusione del Coronavirus in Italia. Lo scorso 22 marzo, il decreto governativo aveva stilato un primo elenco di codici ATECO per indicare quali attività produttive erano autorizzate ad ignorare la chiusura totale predisposta per limitare i contagi.

Nella giornata di oggi, un nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo economico, che arriva dopo una lunga trattativa con i sindacati e diversi giorni di polemiche e minacce di scioperi da parte di diverse categorie dei lavoratori, va ad aggiornare l’elenco delle attività essenziali autorizzate ad evitare le restrizioni previste dal Governo nelle scorse settimane andando a modificare i codici ATECO ritenuti “essenziali”

Aggiornamento attività essenziali: ecco le novità

Rispetto alla prima lista si registrano diverse “uscite”. Non fanno più parte dell’elenco delle attività essenziali quelle legate alla fabbricazione di spago, corde, funi e reti e quelle legate agli articoli in gomma. Eliminate dall’elenco di attività essenziali anche quelle correlate alla produzione di macchinari per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, per l’agricoltura e la silvicoltura. Escluse anche le attività di commercio all’ingrosso di altri mezzi e attrezzature di trasporto, con l’esclusione di auto, moto e bici.

Tra le novità che si aggiungono alla lista redatta dal Mise troviamo, invece, le attività legate alla fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio, di vetro cavo e di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento. Diventano essenziali anche le attività di fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo, di batterie e accumulatori elettrici.

Annunci Google

Nel nuovo elenco, inoltre, compaiono anche i servizi di sostegno alle imprese per le consegne a domicilio e le attività delle agenzie di lavoro temporaneo in relazione alle attività industriali e commerciali autorizzate a restare aperte. Il nuovo elenco è valido sino al prossimo 3 aprile e sarà oggetto di nuovi aggiornamenti successivi, in base all’andamento della diffusione dell’epidemia. Restano garantiti tutti i servizi essenziali principali a partire dalla filiera alimentare e dai servizi finanziari, come i servizi bancari e assicurativi, che già facevano parte del primo elenco.

Resta confermata la possibilità di ottenere una deroga. Tutte le attività che non rientrano nell’elenco diffuso dal Ministero dello Sviluppo economico nella giornata di oggi ma che ricoprono un ruolo funzionale per filiere produttive ritenute strategiche possono presentare una richiesta di deroga al Prefetto che, come prescritto dal nuovo regolamento, consulterà i sindacati locali per valutare poi la concessione della deroga.

Attività essenziali: l’elenco completo ed aggiornato dei codici ATECO

Il nuovo decreto è disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. Qui seguito, invece, riportiamo l’elenco completo, con tutti i codici ATECO, delle attività essenziali che continueranno a restare aperte evitando così le restrizioni previste dal decreto Dpcm del 22 marzo. L’elenco riportato qui di sotto sarà valido (salvo ulteriori integrazioni) sino al prossimo 3 aprile.

ATECO DESCRIZIONE 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 3 Pesca e acquacoltura 5 Estrazione di carbone 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 10 Industrie alimentari 11 Industria delle bevande 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) 23.13 Fabbricazione di vetro cavo 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 Gestione delle reti fognarie