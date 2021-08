Conto Corrente Under 30: le migliori offerte di agosto 2021

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che diverse banche offrono dei conti correnti per giovani davvero molto convenienti, che sono generalmente caratterizzati dall’assenza del canone mensile. Abbiamo analizzato i migliori conti correnti under 30 disponibili ad agosto 2021: ecco quali sono i risultati della nostra comparazione.

Aprire un conto corrente under 30 è davvero molto semplice: il requisito che si dovrà possedere, oltre al fatto di essere già maggiorenne, è quello di non aver ancora superato i 30 anni di età.

Sono diversi gli istituti di credito che propongono dei conti correnti per giovani che si possono attivare direttamente online, e che sono in genere caratterizzati dall’assenza del canone mensile.

Grazie alla comparazione tra i conti correnti è oggi possibile individuare con una certa facilità quelle che sono le migliori offerte di conti correnti under 30. Vediamo di seguito di cosa si tratta e quali sono le loro caratteristiche specifiche.

Conto corrente under 30 Widiba

Widiba è una banca digitale con la quale è possibile aprire un conto corrente online per giovani con canone gratuito per 6 mesi nel caso di apertura entro il 29 settembre 2021.

Il conto corrente Widiba, che è totalmente paperless, potrà essere aperto in soli 5 minuti con il riconoscimento via webcam. Tra i servizi inclusi, ci sono:

la carta di debito gratuita;

il prelievo di contanti presso gli ATM di altre banche gratuito nel caso di importi superiori a 100 euro;

i bonifici online gratuiti;

la linea libera, le linee vincolate e il deposito titoli incluso;

l’estratto conto digitale gratuito;

la PEC e la firma digitale gratuite.

Conto corrente under 30 di Unicredit

Il conto corrente per giovani proposto da Unicredit si chiama My Genius e potrà essere gestito grazie al servizio di Banca Multicanale tramite:

la banca via Internet;

la banca via telefono;

l’app di mobile banking.

Per i conti correnti che saranno aperti entro il 30 settembre 2021, si avrà diritto:

al canone mensile gratuito, che invece ha di solito un costo di 4 euro;

ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti;

alla carta di debito internazionale My One, appartenente al circuito Visa, gratuita e per la quale non sarà addebitato il costo di rilascio, che è pari a 7 euro.

Per aprire tale conto corrente si dovrà presentare un documento di identità a scelta tra carta d’identità, passaporto o patente. Si dovrà possedere una webcam o una fotocamera e un browser compatibile. Si dovrà poi utilizzare un cellulare con un numero italiano e un indirizzo email valido.

Conto corrente under 30 BNL Smart

BNL propone un conto corrente per i giovani che hanno meno di 30 anni chiamato Smart: si tratta di un conto che non avrà soltanto il canone, ma anche l’imposta di bollo gratuita e che potrà essere gestito interamente da app.

Il conto corrente Smart di BNL permette anche di avere accesso a una specifica promozione. Per aderire si dovranno seguire i seguenti passaggi:

aprire il conto corrente BNLX modulo smart online;

inserire il codice PBK24644H entro il 30 agosto 2021;

accreditare 500 euro sul conto;

richiedere la carta prepagata con BNL con IBAN a canone zero entro il 5 ottobre 2021.

In questo modo si potranno ottenere 20.000 punti Payback con cui poter richiedere fino a 100 euro di Gift Card:

Volagratis;

Trenitalia;

Flixbus.

In aggiunta, per ottenere i punti Payback, sarà necessario iscriversi al programma fedeltà BNLX you. Si dovrà:

accedere all’app BNL;

entrare nella sezione X you;

associare la propria carta Payback al proprio profilo personale, scegliendo il premio nello STOREX you.

Tra i servizi inclusi nel conto corrente per giovani di BNL, si annoverano:

la Carta di debito, disponibile su circuito Maestro e PagoBANCOMAT per tutti i pagamenti, anche in modalità Contactless;

i pagamenti Innovativi con Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay e Bancomat Pay;

il servizio C-REaDY-TO BNL, con il quale è possibile rateizzare le spese addebitate sul conto corrente negli ultimi 60 giorni, scegliendo di volta in volta in quanti mesi dilazionare il pagamento;

la possibilità di collegare il conto ad altre banche;

i servizi di home banking, grazie ai quali poter gestire comodamente da casa operazioni quali bonifici, giroconti, mav, rav e bollettini postali;

Si potranno inoltre memorizzare le proprie scadenze e accedere a tutti i documenti com MEMO&DOC, e controllare i propri pagamenti con il servizio SMS alert.

Conto corrente under 30 di Intesa Sanpaolo

Alle soluzioni di conti correnti online per giovani suggerite fin qui si aggiunge il conto corrente XME proposto da Intesa Sanpaolo: si tratta di un conto corrente gratuito fino al compimento di 35 anni.

Il conto prevede il canone del conto azzerato per le aperture che avverranno entro il 31 dicembre 2021: la promozione si rivolge a tutti i nuovi clienti che non risultino titolari di altro conto corrente in Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi.

Il conto corrente XME si caratterizza per la presenza di:

una carta di debito con canone mensile azzerato;

la possibilità di prelevare contanti a costo zero (di solito vengono applicate delle commissioni di 2 euro) presso gli sportelli automatici dislocati in Italia e all’estero;

dei bonifici SEPA online e in filiale allo sportello, in euro verso Italia ed UE gratuiti;

dell’imposta di bollo gratuita.

Si tratta, dunque, di una soluzione davvero molto conveniente, che potrà essere sottoscritta direttamente online. Per procedere con l’apertura del conto corrente e per poter operare online sarà necessario sottoscrivere il contratto My Key, il quale permette di utilizzare la firma grafometrica e la firma digitale e di poter effettuare operazioni da remoto.

Per quanto riguarda gli altri servizi:

nel caso di prelievi in valuta estera, sarà applicata una commissione di conversione valuta;

il rilascio dei moduli di assegni è soggetto alla valutazione della banca e prevede l’applicazione dell’imposta di bollo prevista dalla legge;

per i primi 6 mesi il canone mensile della carta di credito titolare è azzerato, mentre per i 30 mesi successivi il canone della carta di credito titolare è ridotto del 100% in funzione dei pagamenti eseguiti nel mese precedente.

Nello specifico:

per le carte di credito Classic Card titolare si avrà diritto a una riduzione del 100% se, nel corso del mese precedente, sono stati eseguiti e registrati sul rendiconto della carta pagamenti per un importo totale superiore a 500 euro;

per le carte di credito Gold Card, invece, si avrà diritto a una riduzione del 100% se, nel corso del mese precedente, sono stati eseguiti e registrati sul rendiconto della carta pagamenti per un importo totale superiore a 1.250 euro.

Alternative al conto corrente per giovani

Alla luce di quanto detto fin qui, sono diverse le possibilità alle quali i giovani possono avere accesso se vogliono risparmiare sui costi di un conto corrente: la regola numero uno consiste comunque nella scelta di un conto corrente online.

Nell’ipotesi in cui non ci si sentisse ancora pronti per l’apertura di un conto corrente, nonostante la convenienza delle soluzioni disponibili oggi, si potrebbe comunque optare per uno strumento alternativo, ovvero la carta conto con IBAN.

Si tratta di una carta di pagamento con canone a costo zero che può essere utilizzata per svolgere la maggior parte delle operazioni tipiche di un conto corrente: clicca sul link in basso per avere maggiori dettagli in merito.

