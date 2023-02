Conti correnti cointestati: offerte e promozioni di febbraio 2023

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Avendo uno o più intestatari (di solito sono due), il conto corrente cointestato è usato anche come conto di casa, o come conto famiglia. È stato creato per la gestione dei risparmi e per i pagamenti di spese ordinarie, periodiche e straordinarie senza la necessità di avere più conti. Motivi più che sufficienti per rendere la formula del conto con più di un titolare (generalmente genitore-figlio o moglie-marito) una delle più diffuse.

Il mercato bancario italiano, inoltre, offre la possibilità di aprire un conto online a zero spese e di cointestarlo beneficiando dunque di un duplice vantaggio. Per scoprire le migliori soluzioni di febbraio 2023, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it.

Conto corrente cointestato: che cosa c’è da sapere

CARATTERISTICA PIÙ IMPORTANTE SPIEGAZIONE Firma disgiunta Consente di eseguire tutte le operazioni bancarie in autonomia, anche agendo separatamente Firma congiunta Sono necessari il consenso e la firma di entrambi gli intestatari per effettuare qualsiasi tipo di operazione

Quando si sta decidendo di aprire un conto corrente e di cointestarlo è bene tenere in considerazione la distinzione tra firma disgiunta e congiunta. Una volta fatta questa scelta, c’è da osservare che nella maggior parte dei casi, il conto bancario con più di un titolare è aperto e cointestato da marito e moglie, fratello e sorella, figlio e genitore anziano, genitore e figlio giovane che vive a distanza (di solito per studio).

Va inoltre sottolineato che è possibile cointestare anche i conto correnti online, che sono più vantaggiosi rispetto a un conto tradizionale in quanto sono più economici. Infatti i conti 100% digitali hanno le seguenti caratteristiche:

sono a zero spese o con canoni annui molto bassi;

non prevedono commissioni per le principali operazioni;

fanno risparmiare tempo senza più viaggi in filiale, senza più code agli sportelli;

permettono un’operabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite PC e smartphone con Internet banking e mobile banking.

Conti correnti cointestati: le migliori proposte di febbraio 2023

CONTO CORRENTE ONLINE VANTAGGI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

rendimento del 2% senza vincoli con “Deposito flessibile”

bonifici ordinari e istantanei con zero commissioni

prelievi gratis per somme pari o maggiori di 100 euro 2 Conto My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito

bonifici online gratuiti

giroconti gratuiti

carta di debito inclusa 3 Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito a tempo indeterminato con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro

a tempo indeterminato con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito gratuita

rendimento del 3% per i primi 3 mesi, poi tasso dello 0,50%

un modulo di assegni all’anno gratuito

bonifici online senza commissioni

senza commissioni prelievi bancomat gratis

I conti correnti cointestati più vantaggiosi di febbraio 2023 sono 3 conti online che sono stati individuati da SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che ha messo a confronto le proposte attualmente disponibili sul mercato bancario. Vediamo in dettaglio quali sono queste offerte.

Conto BBVA

Il conto corrente cointestabile più vantaggioso di febbraio 2023 è di BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). La banca multinazionale spagnola propone un conto online zero spese che si apre in poco più di 5 minuti, con canone annuo gratuito e un IBAN italiano.

Con questo conto online cointestato, BBVA offre anche le seguenti promozioni:

Gran Cashback 10% BBVA , ottenendo fino a 50 euro il primo mese in modo automatico;

, ottenendo fino a 50 euro il primo mese in modo automatico; Cashback 1% BBVA , recuperando fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

, recuperando fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; “Passaparola”, con possibilità di ottenere fino a 200 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA.

Il conto BBVA si caratterizza per:

una carta di debito fisica e virtuale inclusa con possibilità di pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay;

con possibilità di pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay; prelievo presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA gratuito per importi superiori o uguali a 100 euro ;

presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA per importi superiori o uguali a ; bonifici ordinari (importo massimo 6.000 euro) e istantanei (importo massimo 1.000 euro) senza commissioni;

zero spese per la ricarica del proprio conto corrente BBVA utilizzando una carta di debito o prepagata di un’altra banca.

Con il conto BBVA è possibile avere anche “Deposito flessibile“, un conto deposito senza vincoli e senza nessuna spesa per mettere i propri risparmi al sicuro e farli crescere ogni giorno:

rendimento del 2% per 12 mesi sulla somma depositata;

per 12 mesi sulla somma depositata; eventuale cancellazione gratuita prima dei 12 mesi e interesse garantito dell’1% in base al periodo di permanenza;

prima dei 12 mesi e in base al periodo di permanenza; operazione di apertura 100% online, senza burocrazia e senza costi.

Infine, BBVA offre anche servizi pay per-use:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro;

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; possibilità di pagare online le bollette non domiciliate direttamente dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Conto My Genius Green di UniCredit

Con pochi e semplici click non solo è possibile aprire il conto corrente online My Genius Green di UniCredit, ma anche cointestarlo senza bisogno di andare in filiale.

Con canone annuo azzerato per sempre, questo conto corrente online, che è 100% paperless (senza neanche il carnet di assegni) per salvaguardare il Pianeta, è infatti gestibile tramite Internet e App grazie al servizio di Banca Multicanale che consente di:

effettuare operazioni che fino a qualche anno fa si potevano fare solo allo sportello di un’agenzia bancaria durante l’orario di apertura;

ricevere informazioni relativamente al conto corrente e al conto titoli senza l’invio di documenti cartacei.

Inoltre, il conto online My Genius Green prevede:

carta di debito inclusa ;

; prelievi gratuiti dagli ATM UniCredit;

giroconto gratuito;

bonifici ordinari online senza commissioni.

Conto Corrente Arancio di ING

Tra i conti correnti più convenienti sul mercato con possibilità di cointestazione fino a un massimo di 2 persone c’è anche Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING, che si apre tramite Internet con la firma digitale.

Conto Corrente Arancio, con la formula (a scelta) “Modulo Zero Vincoli”, è un prodotto bancario a canone gratuito se si accredita stipendio o pensione o si hanno entrate di almeno 1.000 euro al mese. Senza questi requisiti, si pagano 2 euro di canone al mese. Inoltre, questa offerta prevede:

gestione del conto da App (con accesso con impronta digitale) oppure dal sito Internet di banca ING;

(con accesso con impronta digitale) oppure dal sito Internet di banca ING; prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi.

Con Conto Corrente Arancio è possibile avere anche una carta per ogni esigenza:

carta di debito Mastercard gratuita con pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita con pagamenti con Apple Pay e Google Pay; carta prepagata Mastercard virtuale gratuita collegata con Apple Pay e Google Pay, per il rilascio della versione fisica il costo è di 10 euro;

carta di credito Mastercard Gold con fido di 1.500 euro al mese e con canone di 2 euro al mese. Ma il canone è azzerato in tutti i mesi in cui si spendono almeno 500 euro o si ha un Pagoflex attivo.

Aprendo Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e attivandolo entro il 31 marzo 2023, è possibile ottenere un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi fino a 100.000 euro. Alla fine dei tre mesi, i propri risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo.

