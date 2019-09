Con Vodafone Happy & Win vinci premi ogni settimana: smartphone, auto e crociere in palio

A partire da domani 27 settembre, Vodafone lancerà la nuova iniziativa Happy & Win , un concorso a premio rivolto a tutti clienti Vodafone che, tramite l’app MyVodafone, avranno la possibilità di ottenere regali esclusivi ogni settimana. In palio per chi parteciperà ai concorsi di Vodafone ci saranno smartphone ogni ora, una crociera al giorno e un’auto a settimana. Ecco tutti i dettagli sulla nuova iniziativa Happy & Win di Vodafone che prenderà il via nel corso della giornata di domani.

Da domani , tutti i clienti Vodafone potranno cogliere l’occasione per vincere tantissimi premi grazie al nuovo concorso targato Vodafone Happy, il programma fedeltà dell’operatore. La nuova iniziativa di Vodafone metterà a disposizione, sino al prossimo 28 ottobre, uno smartphone ogni ora, una crociera al giorno ed un’auto nuova ogni settimana.

Per partecipare ai concorsi a premi giornalieri di Happy & Win è sufficiente scaricare ed installare l’app MyVodafone, disponibile per smartphone Android e per iPhone. I clienti iscritti al programma Happy Black (il servizio che offre sconti e promozioni esclusive a costo di 1,99 Euro al mese) hanno la possibilità di giocare una volta al giorno, collegandosi all’applicazione.

I clienti Vodafone che non sono iscritti ad Happy Black possono partecipare ai concorsi di Happy & Win, provando quindi a vincere i premi giornalieri e settimanali in palio, attivando la promo 10 Giga per 48 ore che, oltre a garantire la partecipazione ai concorsi a premi, offre un bundle aggiuntivo di 10 GB di traffico dati (da utilizzare entro 48 ore) al costo di 0,99 Euro una tantum (la promozione non prevede alcun rinnovo automatico).

L’operatore, quindi, permetterà a tutti i suoi clienti di partecipare ai concorsi Happy & Win. Basta avere una SIM voce attiva, ricaricabile o in abbonamento, e scegliere se attivare Happy Black al costo di 1,99 Euro al mese (sfruttando anche i dati bonus e le partnership stipulate dal provider con aziende come Booking, Tidal, Infinity, NOW TV etc) oppure attivare la promozione 10 Giga per 48 ore al costo di 0,99 Euro. Resta confermato, per tutti i clienti dell’operatore, la promozione Happy Friday con la possibilità di sfruttare vantaggi, buoni sconto e promozioni di vario tipo ogni venerdì, collegandosi all’app MyVodafone.

Chi è interessato a passare a Vodafone può valutare le offerte disponibili in questo periodo cliccando sul box qui di sotto.

Scopri le offerte Vodafone per smartphone

Happy & Win: ecco i premi in palio ogni giorno per i clienti

Il concorso Happy & Win di Vodafone mette a disposizione dei clienti che scelgono di partecipare all’iniziativa premi giornalieri e settimanali. Ecco tutti i premi, disponibili sino al prossimo 28 ottobre, che l’operatore offre ai suoi clienti con questa nuova iniziativa.

Uno smartphone all’ora ogni giorno; tra i modelli disponibili in regalo troviamo smartphone di tutte le fasce di prezzo appartenenti i principali brand presenti sul mercato: Huawei P30, Huawei Y5, LG G8S, LG K50, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy A10, Xiaomi Redmi7, Xiaomi Mi9;

ogni giorno; tra i modelli disponibili in regalo troviamo smartphone di tutte le fasce di prezzo appartenenti i principali brand presenti sul mercato: Huawei P30, Huawei Y5, LG G8S, LG K50, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy A10, Xiaomi Redmi7, Xiaomi Mi9; Una crociera al giorno sulla nuova Costa Smeralda, nuova nave da crociera di Costa Crociere che entrerà in attività a partire dal prossimo mese di novembre;

sulla nuova Costa Smeralda, nuova nave da crociera di Costa Crociere che entrerà in attività a partire dal prossimo mese di novembre; Un’auto nuova ogni settimana; in palio per i clienti Vodafone che partecipano al concorso Happy & Win c’è una nuova BMW X2 a settimana;

Le prime assegnazione dei premi giornalieri partiranno da domani 27 settembre tramite l’app MyVodafone. Partecipando alle varie estrazioni giornaliere sarà partecipare anche al concorso settimanale che mette in palio una BMW X2 ogni settimana.