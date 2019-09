Le 10 migliori offerte di telefonia mobile: la classifica aggiornata

Settembre è mesi di rientri e di cambiamenti, anche per i possessori di un abbonamento di telefonia mobile. Questo periodo ci sono diverse offerte interessanti e vantaggiose per chi decide di cambiare operatore. Ecco la top ten delle promozioni mobile più convenienti

Con 6 € al mese si può avere una delle offerte di telefonia mobile ricaricabile più conveniente del momento. Gli operatori virtuali hanno ulteriormente abbassato l’asticella dei prezzi e aumentato i Giga inclusi nei piani più economici a Settembre. Cambiare compagnia telefonica non è mai stato più favorevole per i consumatori. Anche i big delle telecomunicazioni per rispondere al fuoco incrociato di Iliad, Kena e ho. mobile hanno tirato fuori delle offerte super scontate.

Ormai i prezzi si sono più o meno assestati e non ci sono che pochi euro di differenza nella top ten delle migliori tariffe di Settembre 2019 tra le promozioni base delle società. A fare la vera differenza sono i servizi, la qualità della linea e dell’assistenza garantite e i benefit extra che gli operatori abbinano ai propri piani. Ad esempio, le proposte delle compagnie virtuali in genere non includono promozioni o iscrizioni a programmi fedeltà a premi, componenti aggiuntive sempre molto gradite dagli utenti al momento della scelta.

Come ogni mese ecco la classifica delle promozioni più vantaggiose stilata con le stime del comparatore di SosTariffe.it. Inserendo i filtri desiderati nella schermata di ricerca dello strumento è possibile avere una fotografia delle promozioni attivabili e delle condizioni poste con riportato da un lato il costo mensile dichiarato dell’abbonamento e dall’altro quanto si spenderà realmente tra quote di attivazione e altri extra.

Le dieci migliori tariffe di Settembre

Tra i primi 10 posti tra le offerte di telefonia mobile più convenienti si trovano nomi già visti nelle classifiche di giugno e luglio, come Kena, Iliad e ho. mobile ma anche la Tre con le sue Power e ALL IN, la new entry vera è Wind con la promo Smart e con All inclusive under 30.

1. Kena mobile a 6.99€

La tariffa sarà proposta a chi chiederà la portabilità del numero e passerà Kena da: Iliad, Blad, Bt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia e 1MOB. L’offerta Kena non ha spese di attivazione, mentre il costo della sim sarà pari a 5 €. Solo un mese fa avreste dovuto pagare come contributo di attivazione 4.99€.

Nel prezzo sono inclusi:

Chiamate illimitate

Sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

50 GB per navigare

Il piano base associato a questa promozione Kena, in caso si terminassero i Giga e i minuti inclusi, prevede una tariffazione di 0.35 € al minuto per traffico voce, 0.25€ per sms e 0.50€ per 50 MB.

2. ho. mobile a 5.99 €

L’operatore virtuale del gruppo Vodafone ho. mobile ha risposto con questa tariffa da 5.99€ al mese a Iliad. Questo piano offre al cliente:

50 GB con navigazione in 4 G

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

avviso di chiamata

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

L’offerta ho.mobile è attivabile solo da nuovi clienti che effettuino il passaggio da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile, Tiscali e una serie di altri operatori.

Le spese di attivazione e il costo della sim sono stati integrati a 9.99 €. Il primo mese inoltre si dovrà effettuare una ricarica da 6 €, quindi arriverete a spendere 15.99€. A luglio avreste speso circa 16.99€ per lo stesso pacchetto. L’abbonamento mensile è in promozione, altrimenti costerebbe 12.99€.

Una volta esauriti i Giga inclusi nell’offerta non vi dovrete preoccupare perché ho. mobile bloccherà in automatico la navigazione Internet. Vengono stoppati anche tutti i servizi digitali come oroscopi, suonerie, sms bancari e anche le numerazioni a pagamento (199 e 899). Se invece volete che sia attiva una o più di queste applicazioni dovrete seguire la procedura accedendo all’app ho. e procedere allo sblocco manuale.

Per chi si stia apprestando a partire per l’estero, ma solo in UE, potrete sfruttare sia i minuti che gli sms illimitati e 4,8 GB dell’offerta.

3. WIND Smart a 6.99€

Anche questa è una promozione nata per attirare di nuovo a sé dei clienti che avevano lasciato Wind per le offerte degli operatori virtuali. La richiesta quindi di attivare questo piano è riservata solo ad alcuni utenti, per sapere se sei tra i clienti che possono accedere a WIND Smart chiama l’assistenza dell’operatore o chiedi ad uno dei nostri consulenti.

È una delle tariffe di Wind che ha subito delle lievi rimodulazioni (con aumenti tra 1.90€ e 2.08€) negli ultimi mesi. Si tratta ovviamente di rincari che non toccano assolutamente i clienti che sottoscriveranno adesso l’offerta. Qualora però doveste attivare una delle promozioni di Wind e subire anche voi delle modifiche del contratto non desiderate potrete far valere il diritto di recesso. I canali tramite cui inoltrare la richiesta di disdetta per questo tipo di motivi sono:

invio di una raccomandata a/r a WIND Tre SpA., Servizio Disdette, Casella Postale 14155, Ufficio Postale Milano 65, 20152 Milano

oppure, una PEC all’indirizzo servizioclienti155@pec.windtre.it

tramite il servizio 155 che dovrà accertare la vostra identità

inviando una richiesta da Area Clienti Wind nella sezione Assistenza Guidata

Tornando alla promozione in questione al prezzo di 6.99€ l’operatore propone un piano con:

chiamate illimitate

50 GB

Sms a 0.30€

Sottoscrivendo questa offerta ci si lega a Wind per 24 mesi, se si rescinde prima il contratto l’operatore potrà far pagare il costo di attivazione.

4. Iliad 50 GB a 7.99€

I costi per attivare il popolare piano di Iliad sono di 9.99€ per l’invio della sim, non sono previste invece spese di avvio del rapporto.

L’offerta dell’operatore virtuale è quella che ha portato Iliad sul mercato italiano lo scorso anno e che ha rimescolato le carte in tavola tra i fornitori di telefonia mobile. In particolare con l’abbonamento da 7.99€ i clienti avranno:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB per navigare

I minuti compresi nella promozione possono essere spesi sia verso i numeri fissi e mobili italiani che verso i fissi dei paesi Ue a cui si aggiungono anche 4GB di traffico internet all’estero. Sono inoltre comprese le chiamate verso il Canada e gli USA.

5. Kena a 8.99 €

Una promozione gemella a quella da 5.99€ per le condizioni e il pacchetto minuti e internet proposto solo che il prezzo mensile è di 8.99€. La differenza sta nei clienti che potranno chiedere la portabilità e adottare questa offerta invece di quella precedente. Il piano da 8.99€ è attivabile da utenti provenienti da ho.mobile e altri operatori virtuali ad eccezione di: Rabona, Noitel, Nextus.

Sia questa offerta che la precedente specificano che i minuti e gli sms illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della Sim.

6. ho.mobile a 8.99 €

Questa seconda offerta ho.mobile è attivabile dai clienti Kena e Daily Telecom, anche in questo caso la modifica riguarda il prezzo ma non i servizi e le condizioni della proposta economica e del piano minuti. L’attivazione della tariffa costerà 9€ a cui si aggiungono 0.99€ per la sim ho. mobile. Un breve riepilogo dei servizi e del piano di questa proposta:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

e senza scatto alla risposta sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

7. Play Power 60 a 11.99€

I prezzi mensili iniziano a salire al di sopra dei 10 € al mese con questa tariffa dell’operatore Tre. Nel piano dell’operatore per circa 12 € sono inclusi:

chiamate illimitate

100 sms

60 GB Internet

Non sono previsti costi per l’attivazione e l’acquisto della Sim è compreso nel prezzo. Come in ogni proposta di questo operatore viene offerta in abbinamento gratuito con l’attivazione del piano la promozione Grande Cinema 3, si tratta di uno sconto da sfruttare nelle sale cinematografiche convenzionate.

Tre in una nota in fondo alla pagina che sponsorizza questa tariffa specifica che in caso di credito insufficiente l’opzione Power 60 potrà essere sospesa fino a 180 giorni. Trascorso questo periodo se non sarà effettuata una ricarica l’offerta verrà disattivata. In caso di sospensione chiamate, sms e navigazione sarà a consumo secondo le tariffe del piano base Power29. Quindi: 0.29 €/min verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta, 0.29 € per ogni sms e una tariffa Internet di 0.20 €/20 MB senza scatto di apertura sessione. Power 29 ha un costo di 2.17 €/settimana con addebito sul credito residuo.

Tre inoltre include come sempre nel caso di tariffe con traffico voce o internet illimitato una clausola di sospensione del servizio erogato “per uso improprio o che superi i ragionevoli limiti di utilizzo a scopo personale da parte del cliente”. I limiti generalmente posti sono:

traffico uscente giornaliero per Sim non superiore a 160 minuti e/o 200 sms/mms

traffico uscente mensile per Sim non superiore a 1250 minuti e/o 2000 sms/mms

traffico voce o sms uscente verso altri operatori diversi da “3” non superiore al 60% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso un singolo operatore diverso da “3” non superiore al 40% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso “3” non superiore all’80% del traffico uscente totale

rapporto tra traffico voce o sms uscente totale e traffico entrante totale da altri operatori non “3” non superiore a 4

8. ALL Inclusive Young a 11.99€

Si tratta di una tariffa riservata agli under 30. Questa promozione offre ai clienti più giovani chiamate illimitate, 200 sms e 30 GB. In compenso non sono previsti costi per attivare il servizio e anche la consegna della sim è gratuita. Non ci sono neanche vincoli contrattuali da rispettare.

Attivando l’offerta si entra automaticamente nel programma fedeltà Winday che garantisce sconti shopping, buoni per il cinema e premi settimanali ai clienti.

Con All Inclusive sono inclusi alcuni servizi base come:

Hotspot

Segreteria Telefonica

SMS MyWind, il servizio chi ti ha cercato dell’operatore

9. ALL-IN Power di Tre a 11.99€ al mese

Se sceglierete questa soluzione sarete vincolati con l’operatore per 30 mesi. ALL IN Power di Tre è un’offerta smartphone incluso. Cosa significa? Che attivando questa promozione i clienti potranno anche decidere di acquistare gli ultimi modelli di smartphone a rate. In particolare a Settembre Tre associa a questa offerta la possibilità di scegliere anche i nuovissimi iPhone 11, appena arrivati nei negozi italiani.

ALL-IN Power offre ai clienti:

chiamate illimitate

60 GB

300 sms

Le altre condizioni di base sono uguali a quelle delle altre offerte:

recupero dei Giga con il sistema Giga Bank

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

Grande cinema 3

Con questo piano di Tre si può richiedere l’acquisto a rate di uno degli ultimi modelli di iPhone, Samsung e Huawei. Alcuni modelli si possono avere con anticipo 0 e rate a partire da circa 11€ al mese. Ecco la lista completa dei telefoni inclusi nella promozione e le condizioni d’acquisto:

Apple iPhone 11 64GB: 29 rate mensili da 20.99€ zero anticipo

Apple iPhone 11 128GB: 29 rate mensili da 21.99€ nessun anticipo

Apple iPhone 11 256 GB: 29 rate mensili da 24.99€ e anticipo da 49.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB: 29 rate da 35.99€ al mese e anticipo da 99.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB: 29 rate da 41.99€ e anticipo da 99.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB: anticipo da 199.99€ e rate mensili da 45.99€

Apple iPhone 11 Pro 64 GB: anticipo da 69.99€ e 32.99€ al mese

Apple iPhone 11 Pro 256 GB: rate mensili da 39.99€ e anticipo da 69.99€

Apple iPhone 11 Pro 512 GB: anticipo da 169.99€ e rate mensili da 43.99€

Samsung Galaxy S10e Anticipo da 0€ Rata 10.99€

Samsung Galaxy Note 9 Anticipo da 0€ Rata 22.99€

Huawei P30 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

Huawei P30 Pro 128GB Anticipo da 0€ Rata 13.99€

Huawei P30 Pro 256GB Anticipo da 0€ Rata 16.99€

iPhone XS Max 512GB Anticipo da 189.99€ Rata 42.99€

iPhone XS Max 256GB Anticipo da 129.99€ Rata 35.99€

iPhone XS Max 64GB Anticipo da 49.99€ Rata 32.99€

iPhone XS 512GB Anticipo da 129.99€ Rata 40.99€

iPhone XS 256GB Anticipo da 49.99€ Rata 34.99€

iPhone XS 64GB Anticipo da 0€Rata .30.99€

iPhone XR 256GB Anticipo da 0€Rata .26.99€

iPhone XR 128GB Anticipo da 0€Rata .22.99€

iPhone XR 64GB anticipo da 0€Rata .20.99€

iPhone 8 Plus 64GB Anticipo da 0€Rata .18.99€

iPhone 8 64GB Anticipo da 0€Rata .14.99€

iPhone X 64GB Anticipo da 0€Rata .26.99€

Huawei P20 Pro Anticipo da 0€ Rata 8.99€

Huawei P20 Anticipo da 0€ Rata 6.99€

Huawei Mate20 Pro Anticipo da 0€ Rata 16.99€

Huawei Mate20 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

Samsung Galaxy S9+ Anticipo da 0€ Rata 13.99€

Samsung Galaxy S9 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

10. ho. Tutto Chiaro a 12.99€

Infine un’altra soluzione di ho.mobile, questa è una tariffa aperta a tutti i clienti che vogliano entrare in ho. mobile. L’offerta è identica alle due già viste, non sono previsti Giga aggiuntivi ne altre condizioni vantaggiose. Con questo piano si avranno minuti e sms illimitati più 50 GB per navigare in Internet a 12.99€.

Su servizi inclusi e condizioni vale quanto già detto in precedenza. Anche con questa promozione potrete sfruttare i minuti e gli sms in UE e avrete a disposizione 4,8 GB per connettervi all’estero.

