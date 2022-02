Come trovare la migliore carta di credito a Febbraio 2022

Per le tue spese quotidiane è molto comodo utilizzare le carte di credito o di debito, sono strumenti che ti permettono di acquistare sia online che nei negozi senza contanti. Con le carte di credito hai anche la possibilità di fare i tuoi acquisti e di rimborsarli dopo un mese (in genere entro il 15 del mese successivo). Ecco come puoi trovare la migliore carta di credito a Febbraio

Vuoi noleggiare un auto o hai da affrontare alcune spese importanti per cui hai bisogno di un plafond maggiore di quello previsto dal tuo bancomat? La soluzione è attivare una carta di credito, questi prodotti infatti offrono un tetto di spesa in media tra i 1.500 euro e i 3.000 euro (o con modelli Gold e Platinum anche tra 5.000 euro e 10.000 euro). Nel caso del noleggio di una vettura le compagnie richiedono espressamente il pagamento con carta di credito, questo perché in caso di incidenti devono assicurarsi di poter accedere ad un fondo sufficiente per sostenere i costi delle riparazioni. Gli altri acquisti che potrai fare solo con questa tipologia di carte sono quelli per elettrodomestici o pc, insomma di prodotti che superano l’importo normalmente addebitabile sulle carte di debito.

Come trovare la migliore carta di credito

Per attivare la migliore carta di credito per te è necessario innanzitutto capire quali sono le tue esigenze di spesa e se vuoi un prodotto che ti consenta anche di fare pagare a rate i tuoi acquisti, con formula revolving. In genere le carte di credito sono a pagamento, ma a volte gli istituti e gli emittenti studiano delle offerte che ti permetteranno di non pagare il canone. Le condizioni più comuni fissano un tetto di spesa mensile da sostenere per azzerare il contributo per la carta.

Trovare una carta di credito che ti offra le giuste condizioni richiede tempo e pazienza, dovrai confrontare le promozioni e le caratteristiche che ti vengono proposte da banche ed emittenti. Puoi utilizzare come strumento per questa verifica il comparatore di SOStariffe.it, si tratta di un servizio che ti consentirà di analizzare le differenti offerte per attivare una carta di credito e renderà più semplice anche il paragone tra una promozione e l’altra. Il sistema effettuare la ricerca e ti restituirà i risultati schematizzando le condizioni di ogni proposta evidenziando i costi delle operazioni e il massimale.

Ecco quali sono le migliori carte di credito che puoi attivare a Febbraio 2022.

Mastercard Gold di ING

È in corso una promozione che ti consentirà di attivare il conto corrente Arancio e di ottenere anche la Mastercard Gold a canone zero se diventi cliente di ING entro il 31 Marzo 2022. Con la carta avrai una soglia di spesa mensile di 1.500 euro, la condizione per poter richiedere anche la carta gratuita è che tu abbia almeno 3.000 euro sul nuovo conto.

L’offerta è valida per il primo anno, ma potrai continuare a non pagare il canone della carta anche negli anni successivi se effettuerai spese per almeno 500 euro o se attiverai il servizio PagoFlex per rateizzare il rimborso degli acquisti. Il conto corrente invece sarà gratuito se verserai almeno 1.000 euro al mese o se richiederai l’attivazione dell’accredito di stipendio/pensione.

Con questa carta potrai richiedere anticipi di contante ma sarà molto costoso, la commissione sui prelievi con la carta sarà minimo pari a 3 euro e fino al 4% dell’imposto. Il plafond è di 1.500 euro ma il tetto massimo di prelievo sarà di 600 euro. Il rimborso degli acquisti effettuati è fissato ogni 10 del mese.

Puoi ottenere maggiori informazioni su Mastercard Gold e sul conto ING cliccando qui in basso.

Attiva la Mastecard Gold »

Carta Widiba Classic

Se sei un cliente di Banca Widiba potresti attivare due carte di credito. La prima (che è quella più economica) è la Widiba Classic, questo prodotto ha un canone trimestrale da 5 euro quindi in un anno ti costerà 20 euro. Le condizioni proposte dall’istituto di credito ti garantiranno un tetto di spesa di 1.500 euro al mese, potrai anche prelevare (la commissione minima sarò pari a 2,50 euro o al 4% della spesa).

Potrai gestire la carta e i tuoi movimenti tramite l’app e potrai essere sempre aggiornato/a sulle spese grazie al servizio di alert via SMS o tramite email.

Scopri Widiba Carta Classic »

Se il plafond che ti propone la Classic non è sufficiente per le tue spese puoi anche richiedere l’emissione della carta Gold, con questo prodotto avrai un tetto di spesa di 3.000 euro ma il canone sarà di 5o euro l’anno (suddivisi in 12,50 euro a trimestre).

Nexi

Con l’apertura di un conto presso la Crédit Agricole avrai una doppia scelta se vuoi attivare una carta di credito: la Classic o la Prestige. La prima è una carta che ha un canone annuo di 41 euro ma fino al 15 Marzo potrai ottenerla pagando solo la metà del contributo per il primo anno. Questa carta ha un plafond personalizzabile, il tetto minimo è di 3.000 euro. Con questa carta potrai prelevare dagli ATM ma dovrai pagare una commissione minima di 0,52 euro e fino ad un massimo pari al 4% dell’importo ritirato. Per ogni prelievo in zona extra euro c’è un contributo fisso da pagare di 5 euro.

Potrai gestire la tua carta, così come il conto, grazie ad una funzione inclusa nell’app della banca, si tratta di ioControllo un sistema di monitoraggio sia dei movimenti che del saldo

La carta Prestige ha un costo molto maggiore, il canone è di 150 euro l’anno ma il tetto di spesa che potrai ottenere arriverà fino a 10 mila euro. Questo prodotto ti offre alcuni vantaggi extra rispetto alla carta Classic e si tratta di

un’assicurazione sugli acquisti

la domiciliazione gratuita

l’assistenza 24 ore su 24

una premium experience con sconti su prenotazioni di viaggi, spettacoli e altre esperienze

la quota annuale per le sale Lounge Key gratis

il servizio Premium viaggi e LifeStyle

Le carte Amex offrono molti vantaggi ai clienti, a seconda del prodotto che attiverai potrai contare su sconti per i tuoi viaggi, assicurazioni mediche o sconti su servizi esclusivi (come le Lounge negli aeroporti o i Fast Track). Nella lista delle carte migliori di Febbraio si trova la carta Payback di American Express, un prodotto a canone zero purché sia utilizzata 1 volta l’anno. Potrai richiedere questa carta se hai un reddito minimo annuo di 11 mila euro, un conto corrente attivo e se sei residente in Italia.

Ecco quali sono le principali condizioni per poter operare con questa carta:

1,25 euro come minimo di commissione minima sui prelievi e fino a 3,9% dell’importo in Italia

prelievi all’estero con costi pari al 2,5% della spesa

soglia di prelievo giornaliero pari a 250 euro in Italia e 500 euro all’estero

programma a premi Payback – guadagni 1 punto ogni 2 euro spesi

Scopri come attivare la Payback »

Tra le carte che potrai attivare ci sono anche la carta Verde e la Oro, al momento entrambi i prodotti sono offerti per 1 anno a canone zero. La carta Verde dal secondo anno ti costerà 6,50 euro al mese, con l’attivazione di questa carta saranno inclusi:

80 euro di sconto se spenderai 500 euro nei primi 2 mesi

sconti prenotando i viaggi dal sito Amex

assicurazione contro infortuni

polizza Global Assist

iscrizione al programma Membership Rewards

tutela per gli acquisti per 90 giorni e fino a 1.300 euro

servizio Express Cash

Con la Carta Oro il canone mensile è di 14 euro, ma inizierai a pagare solo dal 2° anno. La promozione attualmente in corso ti permetterà di ottenere 200 euro di sconto sugli acquisti se nel primo trimestre spendi almeno 1.000 euro. Con questa carta avrai:

un voucher da 50 euro

sconti se prenoti viaggi e soggiorni dal sito Amex

Priority Pass

credito di 100 dollari se prenoti in uno dei 500 hotel partner di Amex e upgrade delle tue prenotazioni

World Travel Assit, assistenza 24 ore su 24 e altri servizi per i tuoi viaggi

tutela acquisti fino a 2.600 euro per spese entro 90 giorni

Carta BBVA

La carta BBVA del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria non è una carta di credito, ma l’istituto ti consentirà di attivare il servizio Pay&Plan per 5 acquisti effettuati negli ultimi 3 mesi. Il tetto massimo delle spese che potrai rateizzare è di 1.500 euro e potrai rimborsare queste somme in 3, 6, 9 o 12 rate. La commissione per questo servizio sarà dello 0,50% dell’importo richiesto e pagherai anche un interesse proporzionato al piano di rimborso previsto.

Questo prodotto è a canone zero e il CVV è dinamico, questo significa che potrai generare il codice quando ne avrai bisogno tramite l’app della banca. Il tetto massimo di spesa con questa carta è di 2.000 euro al mese e potrai anche contare sul Cashback del 10% sugli acquisti entro un massimo di 500 euro per il primo mese, il rimborso scenderà all’1% dal secondo mese e per tutto il primo anno e si attiverà se spenderai almeno 250 euro.

I prelievi con BBVA sono gratuiti in Italia e in UE se ritiri almeno 100 euro dagli ATM, per un importo inferiore o se effettui il prelievo all’estero la commissione sarà di 2 euro.

Attiva BBVA »