Tariffe Gas: le migliori soluzioni per il riscaldamento di Febbraio 2022

Le famiglie e le imprese stanno ricevendo bollette molto salate e visto che ancora siamo in pieno periodo invernale la spesa principale è quella per il riscaldamento. I provvedimenti del Governo sono riusciti a contenere i rincari delle tariffe gas al +41,8%, ma potresti riuscire a risparmiare di più con le migliori soluzioni del libero mercato. Ecco quali sono le offerte più convenienti del mese

Il gas naturale ha raggiunto un prezzo pari a 0,879436 euro per smc, questo valore è cresciuto in modo considerevole nell’ultimo anno. Sul mercato all’ingrosso è stato registrato dall’authority un incremento del costo sul mercato TFF del 500%. Lo stesso è accaduto anche per quanto riguarda l’energia, anche se per questa materia prima il rincaro è stato del 400% nel 2021.

Dovrebbe arrivare a breve un nuovo Decreto che interverrà ulteriormente per frenare gli aumenti per famiglie ed imprese. Dalle prime notizie ufficiali sembra che saranno destinati al provvedimento in discussione tra i 5 e i 7 miliardi, ma secondo le dichiarazioni della Sottosegretaria del Mef, Maria Cecilia Guerra, l’intenzione è di raddoppiare la cifra non appena sarà possibile individuare le risorse. Uno dei punti chiave dovrebbe comunque essere un nuovo finanziamento per ulteriori compensazioni per le famiglie che hanno diritto ai bonus sociali.

Le soluzioni per risparmiare sul riscaldamento

Per chi ha la possibilità di fare investimenti è possibile migliorare il proprio impianto di riscaldamento installando le nuove pompe a calore o con i sistemi di pannelli solari. Sono interventi importanti ma per i quali può ottenere il contributo previsto dall’ecobonus per l’efficientamento energetico delle abitazioni o, se abbini questi lavori ad altri interventi trainanti, potresti richiedere il Super bonus del 110%.

Se invece sei tra coloro che vogliono soluzioni meno impegnative ma che producano un risparmio immediato in bolletta puoi attivare una delle migliori promozioni gas di Febbraio. Se sei un cliente del mercato tutelato potresti riuscire a ridurre in modo considerevole la tua bolletta, la tariffa gas applicata dai principali gestori del mercato libero infatti è quasi la metà rispetto a quella dei contratti con il servizio a Maggior tutela.

Per chi non ha molta dimestichezza con l’analisi delle offerte gas può essere utile usare il comparatore di SOStariffe.it. Uno strumento gratuito per confrontare le tariffe, velocizza la ricerca e ti aiuta ad individuare le soluzioni più convenienti in base al tuo profilo come consumatore.

Puoi anche creare la tua ricerca personalizzata, nel nostro caso per poter stabilire quali siano le promozioni che ti offrono il maggior risparmio abbiamo creato un profilo. Ipotizziamo che tu viva con 3 persone e che il vostro appartamento sia di 100 mq, in casa avete un impianto di riscaldamento a gas, la cucina tradizionale e che l’acqua sia riscaldata grazie alla caldaia a gas. Il consumo annuo stimato per questo profilo è di 1.450 smc. Se vuoi impostare i tuoi parametri di ricerca puoi farlo cliccando qui in basso.

Scopri le migliori tariffe gas »

Come abbiamo visto gli aumenti hanno colpito in particolare gli utenti che hanno un contratto con il servizio tutelato, se sei già passato/a alle offerte del mercato libero però non è scontato che la tua promozione sia la più conveniente. Se vuoi scoprire se il piano che hai attivo è il migliore puoi richiedere una consulenza gratuita grazie al servizio di Analisi della bolletta, ti basterà inviare via mail (a bolletta@sostariffe.it) o tramite l’app di SOStariffe.it l’ultima bolletta disponibile e gli operatori la studieranno e ti invieranno un report.

Un’alternativa per risparmiare, il bonus gas

Non tutti i cittadini sanno ma in Italia sono attivi dei bonus sociali per chi è in condizioni di difficoltà economica, si tratta di sconti che vengono applicate sui conti delle bollette del gas, della luce e per il costo del servizio idrico. Per il primo trimestre 2022 è stato già stanziato un finanziamento che permettesse di potenziare il bonus gas e quello elettrico visti gli aumenti. In genere ad inizio anno l’ARERA provvede alla stima di quelli che saranno i costi medi annui e sulla base di questo calcolo stabilisce quali saranno le somme destinate ai beneficiari del contributo. Per questo 2022 sembra che sarà necessario aggiornare questi valori più volte durante il corso dell’anno.

Lo sconto gas è riservato a tre categorie di persone:

beneficiari del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di cittadinanza

famiglie con al massimo 3 componenti e un ISEE inferiore a 8.125 euro l’anno

famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE inferiore a 20 mila euro

Per stabilire quale sarà il valore del bonus per ogni cittadino/a si devono incrociare tre dati fondamentali:

numero di persone che compongono la famiglia

zona climatica di residenza

gas utilizzato per acqua calda e cottura o anche per riscaldamento

Se vivi in un’area molto fredda, in un paese di montagna probabilmente la tua zona climatica rientra tre la D e la F, se invece risiedi in una città di mare o in un zona mite la classificazione sarà tra B e C. In fascia A rientrano pochissime isole (come Lampedusa). Si viene posizionati in una di queste zone a seconda delle temperature medie registrate nell’area e delle ore di sole.

Per il 2022, considerando anche il potenziamento del bonus, lo sconto che potresti avere in bollette se vivi in zona D (vi rientrano le maggiori città italiane) per il primo trimestre è di:

62,10 euro se usi il gas solo per cucinare e riscaldare l’acqua

493,20 euro se usi gas per riscaldamento, cucina e acqua calda

431,10 euro se hai solo il riscaldamento a gas

Considera che in zona A una famiglia di 4 persone che ha diritto al massimo dello sconto potrà ricevere un contributo di 205,20 euro e in zona F si arriva quasi a 816 euro.

Dal 2021 il bonus gas è riconosciuto in modo automatico, non devi quindi presentare domanda, ma dovrai compilare la Dichiarazione sostitutiva unica sul sito dell’INPS (è il documento che permette di calcolare il tuo ISEE).

Annunci Google

Le migliori tariffe gas del mese

In questa guida analizziamo in modo molto rapido alcune delle migliori promozioni gas che potresti attivare questo mese, questo ti aiuterà ad individuare gli elementi chiave delle offerte per poter valutare in autonomia quale potrebbe essere la soluzione più adatta a te.

Come accennato per semplificare utilizziamo un profilo tipo che ci siamo costruiti per rendere più chiaro il confronto tra due o più offerte. Per noi il gruppo tipo è composto da 4 persone che convivono in un appartamento di 100 mq, il gas viene utilizzato per scopi sanitari, per cucinare e per l’impianto di riscaldamento. In un anno la tua famiglia o tu e i tuoi conviventi consumereste circa 1.450 smc. Ecco quali sono le tariffe con cui potresti risparmiare di più in bolletta.

Scopri la promozione gas che fa per te »

Click Gas

Il prezzo del gas che ti propone A2A se decidi di attivare la sua offerta Click Gas è al momento di 0,5500 euro per smc. Un costo della materia prima decisamente più contenuto rispetto alle attuali tariffe gas del mercato tutelato ed infatti in un anno con questa promozione potresti risparmiare quasi 604 euro sulle bollette gas.

Con questa soluzione il costo della materia prima rimarrà invariato per 12 mesi. Se vuoi attivare questa offerta potrai farlo solo online e attivando il pagamento tramite RID. Per maggiori dettagli su questa tariffa e su A2A puoi cliccare qui in basso.

Scopri di più su Click Gas »

Edison Sweet Gas

Il tuo risparmio annuo se decidi di attivare la Sweet Gas di Edison potrà superare i 483 euro l’anno, il gestore infatti propone ai suoi nuovi clienti un prezzo del gas (fisso per 1 anno) di 0,6450 euro per smc e una serie di sconti molto vantaggiosi.

Il contratto prevede che tu abbia un bonus di 5 euro se scegli di ricevere la bolletta solo in formato digitale e se il tuo metodo di pagamento sarà l’addebito su carta o conto. Edison poi ti offre un ulteriore sconto in bolletta che viene definito bonus fedeltà, per ogni mese che resterà attiva la tua offerta Sweet Gas avrai diritto a 1,67 euro di sconto che sommati in 2 anni corrisponderanno a 40 euro. Se attivi sia il servizio luce che quello gas il bonus avrà un valore di 80 euro.

Puoi approfondire le condizioni offerte da Edison cliccando qui in basso.

Attiva Edison Sweet Gas »

Prezzo Chiaro A2A

Le prime due sono offerte con un prezzo del gas fisso, se però temi che queste condizioni sul lungo periodo non siano convenienti potresti trovare interessante questa terza soluzione: un piano indicizzato ai prezzi del mercato all’ingrosso. Il gestore A2A ti permetterà di pagare il gas che consumi al prezzo applicato sul mercato TFF (principale mercato del gas naturale in Europa), a patto che tu versi un contributo annuo per questa condizione (pari a 48 euro l’anno). Per il primo anno il costo sarà A2A a farsi carico del tuo contributo.

Al momento il prezzo applicato ai consumi per i clienti che hanno scelto Prezzo Chiaro è di 0,6404 euro per smc. Se il tuo profilo di consumo è simile a quello della famiglia tipo, viste le attuali condizioni di questa promozione e delle tariffe tutelate, potresti risparmiare fino a 449 euro.

Scopri di più su Prezzo Chiaro »